Предлагаю приготовить изумительный лимонный пирог на кефире! Этот пирог состоит из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме, готовится быстро и совсем не хлопотно. Аромат у пирога необыкновенный. Очень рекомендую попробовать.





Для приготовления лимонного пирога нужно взять пшеничную муку, разрыхлитель, яйца, сахар, лимон, кефир, подсолнечное масло, ванилин и щепотку соли.





Взбить с помощью венчика яйца, сахар, ванилин и щепотку соли.





Лимон хорошо помыть горячей водой, разрезать вдоль и удалить косточки. Для удобства лучше нарезать лимон дольками. Измельчить лимон в комбайне вместе со шкуркой.





К яично-сахарной смеси добавить подсолнечное масло и кефир, хорошо размешать венчиком.





Затем добавить перекрученный лимон.





Постепенно просеять в миску муку с разрыхлителем и перемешать. Тесто должно получиться консистенции сметаны средней густоты.





Смазать маслом дно и бортики формы, вылить тесто. У меня форма 23 см, но лучше взять немного меньше, тогда пирог будет повыше.





Выпекать лимонный пирог при 180 градусах 40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.





Готовый лимонный пирог можно покрыть глазурью или посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!