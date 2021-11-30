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    Аймкук.руПироги
    Лимонный пирог на кефире

    Лимонный пирог на кефире

    Простой рецепт заливного лимонного пирога на кефире. Отличное дополнение вечернего чаепития.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Яйца куриные - 3 шт.

    Сахар - 180 г

    Мука пшеничная - 220 г

    Кефир - 100 мл.

    Подсолнечное масло рафинированное - 100 мл.

    Лимон - 1 шт.

    Разрыхлитель - 1 ч. л.

    Ванилин - 1 г

    Соль - щепотка

    • 300 кКал
    • 1 ч.
    • 1 ч.

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    4.79

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    Рейтинг 4.79 из 5
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Предлагаю приготовить изумительный лимонный пирог на кефире! Этот пирог состоит из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме, готовится быстро и совсем не хлопотно. Аромат у пирога необыкновенный. Очень рекомендую попробовать.


    Для приготовления лимонного пирога нужно взять пшеничную муку, разрыхлитель, яйца, сахар, лимон, кефир, подсолнечное масло, ванилин и щепотку соли.

    Ингредиенты для лимонного пирога


    Взбить с помощью венчика яйца, сахар, ванилин и щепотку соли.Яйца с сахаром


    Лимон хорошо помыть горячей водой, разрезать вдоль и удалить косточки. Для удобства лучше нарезать лимон дольками. Измельчить лимон в комбайне вместе со шкуркой.

    Лимон в блендере


    К яично-сахарной смеси добавить подсолнечное масло и кефир, хорошо размешать венчиком.

    Яйца с растительным маслом


    Затем добавить перекрученный лимон.

    Тесто с лимоном


    Постепенно просеять в миску муку с разрыхлителем и перемешать. Тесто должно получиться консистенции сметаны средней густоты.

    Тесто для лимонного пирога


    Смазать маслом дно и бортики формы, вылить тесто. У меня форма 23 см, но лучше взять немного меньше, тогда пирог будет повыше.

    Тесто в форме для запекания


    Выпекать лимонный пирог при 180 градусах 40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.Запеченный лимонный пирог


    Готовый лимонный пирог можно покрыть глазурью или посыпать сахарной пудрой.Лимонный пирог

    Рецепт лимонного пирога

    Приятного аппетита!

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    Автор рецепта
    Очень люблю готовить,экспериментировать на кухне и снимать результаты своего творчества.
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    Фотоотзывы по рецепту

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    Комментарии и отзывы (9)
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    Людмила
    Очень вкусный пирог
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    Лена
    А можно лимон натереть на тёрке?!
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    (0)
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    Надя
    Переписала рецепт, пойду печь. Поделюсь результатом.
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Надя, будем ждать результат! Спасибо, что заглянули!
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    (1)
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    Juli Новичок
    Рецепт шикарнейший! Пробовала испечь не только с лимоном, но и с цукатами, орехами, всегда получается на ура, воздушный и пышненький!
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    (2)
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    Анжелика Автор рецепта
    Очень рада, что рецепт у вас прижился! Спасибо за отзыв!
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    (0)
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    Esenija
    Лик вкусно!!!
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Спасибо Леночка!Нам понравился пирог,очень ароматный.
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    (0)
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    Люба
    Лежал у меня одиноко лимончик в холодильнике и тут ваш рецепт подвернулся.Приготовила - аромат при выпечке сногсшибательный и пирог вкусный.Спасибо вам большое за рецепт!!!
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Рада что вам понравился пирог!На здоровье!
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    Аймкук
    Аймкук

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