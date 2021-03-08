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Кулинарные рецепты
Простые и вкусные, с фотографиями, шаг за шагом
Кулинарный проект Аймкук - это уникальная коллекция рецептов простых и вкусных блюд с пошаговыми фото и видео, которая поможет вам готовить вкусную еду в любое время дня и ночи 365 дней в году. На страницах нашего сайта вас ждут интересные рецепты блюд домашней кухни, описания продуктов питания, познавательные кулинарные статьи, а также возможность знакомства с кулинарными традициями самых разных народов мира. Добро пожаловать на Аймкук.ру!
Аймкук
Аймкук
Новые рецепты с пошаговыми фото
Пошаговые рецепты с фото - это своего рода гарантия успеха. Ведь кулинарные рецепты простых и вкусных блюд, подкреплённые пошаговыми фотографиями, позволяют оценить достоверность рецепта, сложность приготовления блюда и конечный результат. Настроены на кулинарный успех? Готовьте с нами!
Салат «Глобус» с кабачками на зимуМария
Компот из крыжовника Мохито на зимуAnnI_G
Баклажаны в азиатском стилеZoya7
Курица в майонезе и соевом соусе в духовкеZoya7
Кабачки с беконом на мангалеМария
Макароны с тушенкой в казане на костреМария
Брускетта с буженинойZoya7
Картошка в чесночном соусе в духовкеZoya7
Суп из лисичек со сливкамиZoya7
Булгур с лисичкамиZoya7
Огуречный соус для шаурмы (без молочных продуктов)Нина Минина-Р
Брускетта со страчателлой и томатамиVelement
Малосольные огурцы с мятойСибирячка
Силт из крыжовника с апельсиномСветлана
Джем из крыжовника с апельсином на зимуСветлана
Вареники с картошкой (без лука)Марина Б.
Куриные бедра в сметане с лукомСибирячка
Соус Асызбал по-абхазски (из алычи)Нина Минина-Р
Слойки с джемом из готового слоеного тестаZoya7
Фрикадельки из индейки в духовкеZoya7
Сметанник с вишнейСветлана
Салат с говядиной, черносливом и грецкими орехамиСветлана
Салат «Краковский»AnnI_G
Говяжьи колбаски, тушёные в соусе из томатовОксана Ратта
Самбусек (ливанские жареные пирожки с говядиной)Оксана Ратта
Постный песочный пирог с вишнейМатильда
Спагетти со сливочно-грибным соусом (из шампиньонов)Матильда
Вареная картошка в беконе в духовкеМатильда
Гренки с маслом и чесноком в духовкеМатильда
Зефир из персиков в домашних условияхАлена Прика
Салат «Гусарский» с говядинойAnnI_G
Зефир из красной смородиныАлена Прика
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Аймкук
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Карамельный соус
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Свекольный салат с изюмомDaniaadd
Закусочный торт из слоеного тестаМарина
Кабачковые оладьи с сыром и чеснокомVeronika
Соус «барбекю»Elena.D
Куриная грудка в фольге в духовкеИрина Белая
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Кулинары, пробуют готовить по рецептам Аймкук и делятся своими достижениями и результатами в фотоотчетах и комментариях.Все кулинары
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С праздником вас, милые и прекрасные женщины!💐
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