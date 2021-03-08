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    Кулинарные рецепты

    Простые и вкусные, с фотографиями, шаг за шагом
    Кулинарный проект Аймкук - это уникальная коллекция рецептов простых и вкусных блюд с пошаговыми фото и видео, которая поможет вам готовить вкусную еду в любое время дня и ночи 365 дней в году. На страницах нашего сайта вас ждут интересные рецепты блюд домашней кухни, описания продуктов питания, познавательные кулинарные статьи, а также возможность знакомства с кулинарными традициями самых разных народов мира. Добро пожаловать на Аймкук.ру!
    • Рецептов с фото 31540
    • Рецептов с видео 1992
    • Авторов 88
    • Комментариев 220992
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    Новые рецепты с пошаговыми фото

    Пошаговые рецепты с фото - это своего рода гарантия успеха. Ведь кулинарные рецепты простых и вкусных блюд, подкреплённые пошаговыми фотографиями, позволяют оценить достоверность рецепта, сложность приготовления блюда и конечный результат. Настроены на кулинарный успех? Готовьте с нами!
    Салат «Глобус» с кабачками на зиму
    Мария
    Компот из крыжовника Мохито на зиму
    AnnI_G
    Баклажаны в азиатском стиле
    Zoya7
    Курица в майонезе и соевом соусе в духовке
    Zoya7
    Кабачки с беконом на мангале
    Мария
    Макароны с тушенкой в казане на костре
    Мария
    Брускетта с бужениной
    Zoya7
    Картошка в чесночном соусе в духовке
    Zoya7
    Суп из лисичек со сливками
    Zoya7
    Булгур с лисичками
    Zoya7
    Огуречный соус для шаурмы (без молочных продуктов)
    Нина Минина-Р
    Брускетта со страчателлой и томатами
    Velement
    Малосольные огурцы с мятой
    Сибирячка
    Силт из крыжовника с апельсином
    Светлана
    Джем из крыжовника с апельсином на зиму
    Светлана
    Вареники с картошкой (без лука)
    Марина Б.
    Куриные бедра в сметане с луком
    Сибирячка
    Соус Асызбал по-абхазски (из алычи)
    Нина Минина-Р
    Слойки с джемом из готового слоеного теста
    Zoya7
    Фрикадельки из индейки в духовке
    Zoya7
    Сметанник с вишней
    Светлана
    Салат с говядиной, черносливом и грецкими орехами
    Светлана
    Салат «Краковский»
    AnnI_G
    Говяжьи колбаски, тушёные в соусе из томатов
    Оксана Ратта
    Самбусек (ливанские жареные пирожки с говядиной)
    Оксана Ратта
    Постный песочный пирог с вишней
    Матильда
    Спагетти со сливочно-грибным соусом (из шампиньонов)
    Матильда
    Вареная картошка в беконе в духовке
    Матильда
    Гренки с маслом и чесноком в духовке
    Матильда
    Зефир из персиков в домашних условиях
    Алена Прика
    Салат «Гусарский» с говядиной
    AnnI_G
    Зефир из красной смородины
    Алена Прика
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    Авторы рецептов

    Авторский состав проекта Аймкук.ру - это умудрённые опытом кулинары, которые уже много лет трудятся на кулинарном поприще и могут по праву называться мастерами своего дела. Наши авторы готовят только самые вкусные блюда, а их рецепты всегда просты и понятны. Знакомьтесь!

    • Лана
    • Рейтинг: 16979
    • Рецептов: 1081

    • ElenaV
    • Рейтинг: 9414
    • Рецептов: 714

    • Мария
    • Рейтинг: 8165
    • Рецептов: 857

    • Инна
    • Рейтинг: 6671
    • Рецептов: 1148

    Аймкук

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    Елена
    Картофельный рулет с грибами
    Анжелика
    Постный рисовый суп
    ElenaV
    Карамельный соус
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    Ирина Белая
    Свекольный салат с изюмом
    Daniaadd
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    Марина
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    Veronika
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    Elena.D
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    Аймкук

    Рейтинг кулинаров

    Кулинары, пробуют готовить по рецептам Аймкук и делятся своими достижениями и результатами в фотоотчетах и комментариях.
    1. Дима+++
    Рейтинг: 4834
    2. ElizabethII
    Рейтинг: 4058
    3. Аники
    Рейтинг: 1766
    4. Ina
    Рейтинг: 1322
    5. Tatiana
    Рейтинг: 946
    6. Алла
    Рейтинг: 907
    7. Наталья
    Рейтинг: 749
    8. Елена Фаевцева
    Рейтинг: 510
    9. Алиса
    Рейтинг: 500
    10. Степашка
    Рейтинг: 426
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    Свежие комментарии

    Все комментарии
    Сырный суп с пельменями
    А можно добавить зелёный горошек ? 
    от ПанАлекс
    Фляки по-польски
    В Словакии с чечевицей красной делают а рубец кубиками мелкими .
    от Елена
    Бисквит на сковороде
    Ну очень вкусно, но лучше в духовке
    от Дарина
    Жареные пирожки с капустой
    Делала. Получилось тесто легко и быстро. Но я бы поменьше дрожжей бы добавила на такое количество муки, уж очень потом
    от Алина
    Удмуртские перепечи
    Мамины  перепечи-  сыну  было  3  года  когда  мы  уехали  с  России,  но  он до  сих  пор  помнит их  вкус,  а 
    от Галина
    Тушеная капуста как в детском саду
    Иван, рецепт придумала не я, его придумали технологи. Это специально обученные люди, которые разрабатывают рецепты, в данном случае, рецепт для
    от Natali
    Сушеные маслята. Как сушить маслята на зиму?
    Грибы червивые. Фуууууу
    от Ксоя
    Печенье на простокваше
    Дарья, приятного чаепития!
    от Svetlaya
    Торт «Черепаха» (классический рецепт)
    Ужасный рецепт. Жидкий совсем.
    от Кристина
    Грузинский ореховый соус
    Фаина, я заказала на ОЗОНе 153р-200гр
    от Наталья
    Чёрная смородина без варки на зиму
    Иван, цитирую автора рецепта: "Разлейте смородину в сухие и прокаленные в духовке баночки. Закройте винтовыми крышками. Утеплите до остывания банок и
    от irka_kolchina
    Грузди соленые холодным способом
    Наталья, рекомендую делать так, как указано у автора в рецепте :) 
    от irka_kolchina
    Аймкук

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