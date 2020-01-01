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Мясные блюда
Мясные блюда
В кулинарии существует огромное количество кулинарных рецептов приготовления различных мясных блюд из: баранины, свинины, говядины. Приготовление сочного стейка из мяса - это целое искусство, встречаются у нас и более простые мясные блюда, например рагу или жаркое - в этом разделе найдутся рецепты вкусных блюд из мяса для всех и каждого. Готовьте вместе с нами блюда из баранины, свинины, говядины, печени в домашних условиях.
Аймкук
Подборки рецептов
11 рецептовАзу
40 рецептовБаклажаны с мясом
19 рецептовБаклажаны с фаршем в духовке
22 рецептаБаранина в духовке
18 рецептовБефстроганов
12 рецептовБефстроганов из говядины
7 рецептовБешбармак
13 рецептовБигус
41 рецептГовядина в духовке
4 рецептаГовядина в рукаве в духовке
63 рецептаГовядина в соусе (с подливкой)
11 рецептовГовядина в фольге
10 рецептовГовядина с грибами
50 рецептовГовядина с картошкой
5 рецептовГречка с говядиной
14 рецептовГусь в духовке
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18 рецептовИндейка жареная
28 рецептовИндейка тушеная
77 рецептовКабачки с мясом
28 рецептовКабачки с фаршем
51 рецептКапуста тушеная с мясом
5 рецептовКаурма
2 рецептаКордон блю (гордон блю)
13 рецептовКролик в духовке
7 рецептовКролик в мультиварке
12 рецептовКрылышки в духовке
10 рецептовКупаты
6 рецептовКупаты в духовке
54 рецептаКуриная грудка в духовке
22 рецептаКуриное филе в кляре
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110 рецептовКурица тушеная
21 рецептКурица фаршированная
34 рецептаКурица целиком
4 рецептаКюфта
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17 рецептовМясо в горшочках
106 рецептовМясо жареное
157 рецептовМясо запеченное
7 рецептовМясо на пару
36 рецептовМясо по-французски
88 рецептовМясо с болгарским перцем
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225 рецептовМясо тушеное
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28 рецептовПечень жареная
21 рецептПечень тушеная
11 рецептовПодлива из курицы
10 рецептовРостбиф
10 рецептовСвиная грудинка в духовке
11 рецептовСвиная рулька в духовке
106 рецептовСвинина в духовке
14 рецептовСвинина в фольге
10 рецептовСвинина с гречкой
31 рецептСвинина с грибами
96 рецептовСвинина с картошкой
28 рецептовСвинина с макаронами
10 рецептовСвиные ребрышки в духовке
19 рецептовСтейк
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112 рецептаТушеная говядина
8 рецептовТушеная говядина с черносливом
30 рецептовТушеная картошка с говядиной
58 рецептовТушеная куриная грудка
113 рецептаТушеная свинина
19 рецептовТушеная телятина
21 рецептТушеный кролик
36 рецептовУтка в духовке
9 рецептовУтка с яблоками в духовке
13 рецептовУтка тушеная
35 рецептовФарш с грибами
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26 рецептовФасоль с мясом
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Аймкук
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Рецепты мясных блюд с пошаговыми фото — 2562 шт.
Отличный рецепт приготовления гречки с мясом. Мясо обжариваем с луком и морковью, а затем тушим с гречкой в томатном соусе.
Ингредиенты
Куриное филе - 0,5 кг.
Гречневая крупа - 200 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Зелень укропа - пучок
Томатная паста - 2 ст. л
Масло оливковое - 3 ст. л
Соль - 2 ч. л.
Сушеный базилик: 1 ч. л.
Черный молотый перец: по вкусу
243 ккал
76 (108)
300Аймкук
Очень вкусное и сытное блюдо на каждый день. Картофельная запеканка с мясным фаршем и помидорами подойдёт для семейного обеда или ужина.
Ингредиенты
Картофель - 5-6 шт.
Фарш мясной - 300 г
Помидоры - 3-5 шт.
Прованские травы - по вкусу
Сыр твёрдый - 100 г
Соль, перец - по вкусу
Сметана - 4 ст.л.
Вода - 50 мл
Чеснок - 4-5 зубчиков
117 ккал
27 (75)
245Анжелика
Готовим вкусные и сочные фрикадельки из свиного фарша в томатной подливе с овощами. Вкусное, яркое и насыщенное блюдо на каждый день.
Ингредиенты
Фарш свиной — 300 г
Лук репчатый — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Яйцо куриное — 1 шт.
Аджика — 1 ч. л.
Сметана — 2 ст. л.
Вода — 1 стакан
Сладкий перец — 1 шт.
Томатная паста — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
Мука пшеничная — 1 ч. л.
Масло растительное рафинированное — 3 ст.л.
235 ккал
7 (16)
186Elena H
Раньше приготовление фаршированного перца было для меня целой эпопеей и готовил я его только по выходным, в свободное от работы ...
Ингредиенты
Фарш домашний — 600 г
Рис круглый — 200 г
Перец болгарский — 6-7 шт.
Помидор — 1-2 шт.
Морковь — 2 шт.
Лук репчатый — 2 шт.
Яйца куриные — 2 шт.
Сметана — 4 ст. л.
Масло растительное — 3 ст. л.
Соль — 2 ч. л.
Черный молотый перец — по вкусу
Черный перец горошком.
178 ккал
44 (80)
148Аймкук
Отличный рецепт приготовления курицы с картошкой, помидорами и сыром. Мясо обжаривается, а затем тушится с картофелем, под сырной шапкой.
Ингредиенты
Куриное филе - 350 г
Картофель - 5 шт.
Помидоры - 3 шт.
Масло растительное - 3 ст. л.
Соль и приправа для мяса - по вкусу
Лук репчатый - 200 г
Сыр твердый - 150 г
151 ккал
6 (23)
175Elena H
Сейчас никого не удивишь отбивными, но попробуйте приготовить куриную грудку по этому рецепту. Нечто новое во-первых, а во-вторых очень сочно, ...
Ингредиенты
Куриная грудка - 500 грамм;
Сыр твердый - 100 грамм;
Сметана - 2 столовые ложки;
Яйцо - 2 штуки;
Мука - 3 столовые ложки;
Подсолнечное масло - 50 миллилитров;
Соль и перец по вкусу.
291 ккал
2 (21)
181Zoya7
Название бефстроганов частично происходит от французского слова Boeuf, что переводится не иначе как говядина. В полном же варианте звучит, как говядина ...
Ингредиенты
Говядина (вырезка) - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Шампиньоны (3-4 шт.) - 200 г
Мука - 2 ст. л.
Сметана - 3 ст. л.
Масло растительное - 3-4 ст. л.
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - по вкусу
198 ккал
22 (36)
177Аймкук
Классический вариант блюда бефстроганов, готовится из говядины и относится к традиционной русской кухне. Первые упоминания о блюде появились в конце ...
Ингредиенты
Печень говяжья — 700 г
Помидор — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Мука — 2 ст. л.
Сметана — 2 ст. л.
Зелень укропа — 30 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Сушеный базилик — 1 ч. л.
Соль — 1,5 ч. л.
Черный молотый перец — по вкусу
215 ккал
87 (120)
134Аймкук
Вкусное мясное блюдо в китайском стиле. Мясо обваливается в крахмале и жарится. Затем свинина тушится с овощами в кисло-сладком соусе.
Ингредиенты
Мясо (свинина) - 400 г
Морковь - 1 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 1-2 зубчика
Имбирь - 5 см корня
Соевый соус - 3 ст.л.
Уксус (9-%) - 1 ст.л.
Томатная паста - 1 ст.л.
Масло растительное - 5 ст.л.
Крахмал - 3 ст.л.
Сахар - 1 ст.л.
Кунжут - 1 ст.л.
312 ккал
2 (17)
159Rencha1
Название блюда уже предопределяет его происхождение. Первоначально это блюдо называлось "Veau Orloff", и впервые было приготовлено специально для фаворита русской ...
Ингредиенты
Говядина или телятина - 400 г
Картофель - 400 г
Лук репчатый - 300 г
Сыр твердый - 100 г
Сметана - 3 ст.л.
Яйцо - 1 шт.
Соль - по вкусу
Масло растительное - 2 ст.л.
Перец душистый - по вкусу
Соус чили сладкий - по вкусу
Уксус 9% - 1 ст.л.
Сахар - по вкусу
125 ккал
5 (13)
158Лана
Сегодня хочу вас познакомить с традиционным блюдом грузинской кухни - шкмерули. Первый раз я приготовила такую курочку по рецепту замечательного ...
Ингредиенты
Курица - 1 шт.
Молоко - 100 мл
Вода - 80 мл
Чеснок - 1 головка
Соль - по вкусу
Масло растительное - 30 мл
222 ккал
7 (41)
192Rencha1
Рецепт этого блюда я давно храню в своей копилке. Попробовала это блюдо у знакомой китаянки, она готовила его прямо при ...
Ингредиенты
Куриное филе - 500 г
Соевый соус - 2 ст.л.
Болгарский перец - 150 г
Рисовый уксус - 2 ст.л.
Томатная паста - 2 ч.л.
Консервированный ананас - 100 г
Растительное масло - 2 ст.л.
Крахмал - 2 ст.л.
Имбирь - 10 г
Чеснок - 2 зубка
Сахар - 3 ч.л.
Вода - 150 мл
118 ккал
2 (34)
145ElenaV
Мусака — это запеканка из овощей и мясного фарша. Слои подготовленных ингредиентов заливаются соусом бешамель, засыпаются сыром и запекаются в ...
Ингредиенты
Фарш мясной - 400 г
Репчатый лук - 1,5 шт
Растительное масло без запаха - сколько понадобится для жарки овощей
Картофель - 3-4 шт
Помидоры - 2 шт
Баклажаны - 2 шт
Твёрдый сыр - 100 г
Молоко - 500 мл
Сливочное масло - 50 г
Мука пшеничная - 50 г
Соль - по вкусу
Чёрный молотый перец - по вкусу
191 ккал
11 (17)
143*Home*Chef *
Бефстроганов — это традиционный русский способ приготовления мяса в горячем белом (сметанном) соусе. По классическому варианту мясо По-строгановски готовится из говядины, ...
Ингредиенты
Свинина — 500 г
Лук репчатый — 1 шт.
Сметана — 3 ст. л.
Мука — 2 ст. л.
Масло оливковое: 2 ст. л.
Приправа аджика — 1 ч. л.
Черный молотый перец — по вкусу.
Соль — по вкусу.
344 ккал
44 (64)
110Аймкук
Азу по-татарски — вкусное, сытное мясное блюдо с восточным колоритом. Для его приготовления потребуется ...
Ингредиенты
Мясо - 500 г
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Картофель - 5 шт.
Чеснок молодой - 0,5 головки
Помидоры -3 шт.
Томатная паста -1 ст. л.
Растительное масло - 0,5 стакана
Огурец соленый - 2 шт.
Зелень, Перец, Соль, Сахар - по вкусу
143 ккал
9 (25)
122Лана
Картофельная лазанья - невероятно вкусное и очень сытное блюдо. Готовится она не очень быстро, хотя и достаточно просто, несмотря на ...
Ингредиенты
Картофель - 1 кг
Фарш куриный - 500 г
Моцарелла - 200 г
Молоко - 1 стакан
Мука - 1 ст.л.
Масло сливочное - 1 ст.л.
Перец ч.м. - по вкусу
Соль - по вкусу
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Сельдерей - 1 стебель
Томатный соус (по желанию) - 1 ст.л.
Масло растительное - 2 ст.л.
Вино (при наличии) - 1-2 ст.л.
113 ккал
1 (10)
121Татьяна
Филе индейки, запечённое с картофелем и шампиньонами, - отличное домашнее блюдо, подходящее для завтрака или ужина. Вариаций такого блюда может ...
Ингредиенты
Филе индейки - 350 г
Шампиньоны - 150 г
Кабачок - 1 шт.
Чеснок - 5-6 зубчиков
Картофель молодой - 7-8 шт.
Соевый соус - 3 ст.л.
Масло подсолнечное - 2 ст.л.
Паприка - 1 ч.л.
Соль, перец - по вкусу
Сыр твёрдый - 50 г
Лук зелёный, петрушка - для подачи
81 ккал
5 (13)
137Анжелика
Японское карри - это тушенные в густом пряном соусе небольшие кусочки овощей и мяса. Простое и по-домашнему уютное блюдо. Есть ...
Ингредиенты
Курица – 500 г
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Картофель – 2-3 шт.
Паста карри – 1-2 ст.л.
Растительное масло – для жарки
Вода – 600-800 мл или готовый куриный бульон 350-600 мл
Соль – по вкусу
Молотый черный перец – по вкусу
Имбирь молотый – 1 ст.л.
Приправа карри не острая - 1 ст.л.
Рис – 300 гДополнительно:
Мед – 1 ст.л.
Сахар – 1-2 щепотки
Яблоко – 0.5 шт. (натертое на терке)
Кетчуп – 1-2 ст.л.
Томатная паста – по вкусу
Соевый соус – по вкусу
Корень имбиря – по вкусу
Чеснок – по вкусу
121 ккал
15 (47)
99Ирина Белая
По классическому грузинскому рецепту чахохбили готовится из фазанов, тушеных в томате с чесноком и зеленью. К сожалению у меня небыло ...
Ингредиенты
Куриные окорочка: 0.8 кг;
Лук репчатый: 3 шт;
Помидоры свежие: 3 шт;
Зелень укропа: пучок;
Зелень кинзы: пучок;
Чеснок: 3 зубчика;
Черный перец горошком: 5-7 горошин;
Черный молотый перец: по вкусу;
Хмели сунели: 1 чайная ложка;
Аджика (приправа): 1 чайная ложка;
Соль: 2 чайные ложки;
Оливковое или растительное масло: 3 столовые ложки.
152 ккал
2 (69)
113Аймкук
Ло-мейн – традиционное блюдо китайской кухни. Лёгкое, ароматное и питательное, блюдо быстро обрело множество поклонников по всему миру. Согласно одному ...
Ингредиенты
Курица/куриное филе - 300-500 гМаринад:
Соевый соус - 1 ст.л.
Соус чили - 1-2 ч.л. (по вкусу)
Крахмал кукурузный - 1 ст.л.
Лапша - 200 г
Кунжутное или другое ароматное масло - 1-2 ст.л.
Растительное масло - 2 ст.л.
Лук зеленый - 3-4 шт.
Имбирь корень - 5 см
Чеснок - 1 зубчик
Острый перец - по вкусу
Сладкий перец - 2-3 шт.
Морковь - 0.5 шт.
Соевый соус - 1-2 ст.л. (по вкусу)
Устричный и другие соусы - по желанию
Кунжутное масло/семена кунжута - по желанию
200 ккал
1 (20)
99Ирина Белая
Венгерский паприкаш - блюдо, популярное не только в Венгрии, но и в Австрии, в той ее части, которая с Венгрией ...
Ингредиенты
Куриное филе - 1 шт.
Болгарский перец красный - 1 шт. (крупный)
Помидор - 1 шт. (крупный)
Лук репчатый - 1 шт.
Мука - 1 ст.л.
Сметана (йогурт) - 1 ст.л.
Паприка сладкая молотая красная - 1 ч.л.
Соль и перец - по вкусу
Растительное масло - 1 ст.л.
91 ккал
0 (10)
137ElenaV
Рецепт куриного "эскимо" я нашла на одном кулинарном сайте очень-очень давно, лет 5 назад точно. С тех пор готовлю его ...
Ингредиенты
Куриное филе - 2 шт.
Лук репчатый - 0,5 шт.
Яйцо - 1 шт.
Манка (семолина, кускус) - 1-2 ст.л.
Соль - по вкусу
Перец ч.м. - по вкусу
Бекон - 40 г
Масло растительное - 1 ст.л.
157 ккал
1 (13)
110Татьяна
Курица запечённая с картошкой - блюдо, которое очень актуально для праздника, но им также можно побаловать семейство и в обычный ...
Ингредиенты
Курица - 800-900 г
Картофель - 8-10 шт.
Сметана - 1 ст. л.
Чеснок - 3-4 дольки
Карри - 1 ч. л.
Паприка - 1 ч. л.
Соль - по вкусу
Перец(мельница) - по вкусу
Приправа для картофеля - по вкусу
Масло подсолнечное - 2-3 ст.л.
172 ккал
2 (10)
99Анжелика
Соте из курицы (Tavuk sote) – одно из наиболее быстрых и простых в приготовлении блюд турецкой кухни, которое не доставит ...
Ингредиенты
Куриное филе – 500 г
Томатная паста – 1-2 ст.л.
Сладкий перец – 200-250 г
Помидоры в собственном соку – 400 г
Растительное масло – 1 ст.л.
Сливочное масло – 1 ст.л.
Репчатый лук – 1 шт.
Соль – по вкусу
Сахар – по вкусу
Молотый черны перец - по вкусу
Чеснок – 2 зубчика
Смесь прованских трав/тимьян – 1-2 ч.л. (по вкусу)
Свежая зелень/петрушка – по вкусу (для подачи)
70 ккал
1 (6)
95Ирина Белая
Прежде предполагалось, что мясо по-строгановски готовят исключительно из говядины, отсюда и "бефстроганов". Но современные рецепты с многочисленными запросами в сети ...
Ингредиенты
Говядина - 600 г
Молочные сливки 10 % - 200 г
Томатная паста - 70 г
Лук - 1 шт.
Пшеничная мука - 2 ст.л.
Растительное масло - 1-2 ст.л.
Соль, черный перец - по вкусу
174 ккал
1 (9)
100Annabelle
Это блюдо грузинской кухни, называется оно - ЧАШУШУЛИ, что в переводе означает "острый". Открыла ...
Ингредиенты
Говядина - 600 грамм;
Помидоры - 3 шт. крупных;
Лук - 2 шт;
Перец болгарский - 1 шт;
Растительное масло - 3 ст.л;
Чеснок - 3 зубчика;
Зелень кинзы - 0,5 пучка;
Хмели-сунели - 1 ч.л;
Аджика сухая -0,5 ч.л;
Перец красный - по вкусу.
168 ккал
5 (27)
89Лана
Куриное филе с картошкой, помидорами и сыром в духовке менее чем за 2 часа! Безупречное сочетание курицы, овощей и сыра покорит кого угодно!
Ингредиенты
Картошка – 8 шт.
Куриное филе – 2 шт.
Помидоры – 2 шт.
Лук – 1 шт.
Сыр - 50 г
Кефир – 1 стакан
Чеснок – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Приправа для курицы – по вкусу
Растительное масло – 3 ст.л.
100 ккал
4 (7)
92irka_kolchina
Самый простой рецепт приготовления нежной куриной грудки кусочками в соусе из сливок и сыра.
Ингредиенты
Куриная грудка - 1 шт. (700 г);
Сливки 20% - 150 мл;
Сыр - 100 г
Чеснок - 2 зубчика
Зелень - 2 ст.л.
Паприка сладкая - 1 ч.л.
Соль, черный молотый перец - по вкусу
Растительное масло - для обжаривания
275 ккал
10 (16)
88Елена
Курицу с баклажанами и помидорами в духовке в моей семье любят готовить и кушать по праздникам. Блюдо является самодостаточным, к ...
Ингредиенты
Куриная грудка - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Баклажан - 1 шт.
Смесь специй для курицы - 10 г
Майонез - 1 ст.л.
Чеснок - 1 зубок
Сыр твердый - 70 г
Петрушка - 10 г
Растительное масло - 1 ст.л.
122 ккал
1 (16)
88ElenaV
Простой и очень вкусный рецепт приготовления свиных ребрышек. Готовить их одно удовольствие, а пустые тарелки родных и близких - самая ...
Ингредиенты
Ребра свиные - 1 кг
Яблоко большое - 1 шт.
Томатный соус - 100 г
Сахар коричневый - 1 ст.л.
Соевый соус - 3 ст.л.
Соль морская - шепотка
Перец ч.м. - 0,3 ч.л.
Перец жгучий - по вкусу
Корица молотая - 0,5 ч.л.
Порошок чесночный - 0,5 ч.л.
Паприка копченая - 1 ч.л.
Лимонный сок - 1-2 ст.л.
258 ккал
5 (34)
92Татьяна
Аймкук
Новое в рубрике
Новинка!
В этом варианте ленивых голубцов капуста разрезается на крупные квадраты и выкладывается как прослойка между мясными котлетами.
Ингредиенты
Мясной фарш - 700 г
Рис длиннозернистый - 200 г
Капуста белокочанная - 450 г
Лук - 1 шт.
Чеснок - 1-2 зубчика
Морковь - 1 шт.
Помидоры - 3 шт.
Томатный сок - 300-400 мл
Перец горошком - 4-5 шт.
Лавровый лист - 1 шт.
Масло подсолнечное - для жарки
Соль, перец - по вкусу
128 ккалАнжелика
Новинка!
Мягкое мясо в густом пикантном соусе (обжаренное и потушенное). Чтобы соус не получился очень острым, обязательно добавьте жирную сметану.
Ингредиенты
Свинина - 400 г
Лук репчатый - 1 шт.
Горчица - 2 ст.л.
Сметана 21% - 4 ст.л.
Бульон куриный - 150 г
Соль и перец - по вкусу
Укроп - пару веточек
Сахар - по желанию
Масло растительное - для жарки
189 ккал
0 (2)Татьяна
Новинка!
Шукрут - блюдо эльзасской кухни, представляющее собой тушеную квашеную капусту с различными видами мяса, колбасок и овощей.
Ингредиенты
Капуста квашеная - 400 г
Свинина - 300 г
Колбаски острые - 3 шт.
Свинина копченая - 150 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Кабачок - 1 шт.
Картофель - 4 шт.
Масло растительное - для жарки
Бульон куриный - 200 мл
Пиво любое (по желанию) - 1 стакан
Соль и перец - по вкусу
Лавровый лист - 1 шт.
Перец душистый - 1 шт.
102 ккалТатьяна