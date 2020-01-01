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    Главная
    Мясные блюда

    Мясные блюда

    В кулинарии существует огромное количество кулинарных рецептов приготовления различных мясных блюд из: баранины, свинины, говядины. Приготовление сочного стейка из мяса - это целое искусство, встречаются у нас и более простые мясные блюда, например рагу или жаркое - в этом разделе найдутся рецепты вкусных блюд из мяса для всех и каждого. Готовьте вместе с нами блюда из баранины, свинины, говядины, печени в домашних условиях.

    Аймкук

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    Рецепты мясных блюд с пошаговыми фото — 2562 шт.

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    Гречка по-купечески с курицей
    Отличный рецепт приготовления гречки с мясом. Мясо обжариваем с луком и морковью, а затем тушим с гречкой в томатном соусе.

    Ингредиенты

    Куриное филе - 0,5 кг.

    Гречневая крупа - 200 г

    Лук репчатый - 1 шт.

    Морковь - 1 шт.

    Чеснок - 1 зубчик

    Зелень укропа - пучок

    Томатная паста - 2 ст. л

    Масло оливковое - 3 ст. л

    Соль - 2 ч. л.

    Сушеный базилик: 1 ч. л.

    Черный молотый перец: по вкусу

    243 ккал
    76 (108)
    300
    Аймкук
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    Картошка с фаршем и помидорами в духовке
    Очень вкусное и сытное блюдо на каждый день. Картофельная запеканка с мясным фаршем и помидорами подойдёт для семейного обеда или ужина.

    Ингредиенты

    Картофель - 5-6 шт.

    Фарш мясной - 300 г

    Помидоры - 3-5 шт.

    Прованские травы - по вкусу

    Сыр твёрдый - 100 г

    Соль, перец - по вкусу

    Сметана - 4 ст.л.

    Вода - 50 мл

    Чеснок - 4-5 зубчиков

    117 ккал
    27 (75)
    245
    Анжелика
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    Фрикадельки с подливкой
    Готовим вкусные и сочные фрикадельки из свиного фарша в томатной подливе с овощами. Вкусное, яркое и насыщенное блюдо на каждый день.

    Ингредиенты

    Фарш свиной — 300 г

    Лук репчатый — 2 шт.

    Морковь — 1 шт.

    Яйцо куриное — 1 шт.

    Аджика — 1 ч. л.

    Сметана — 2 ст. л.

    Вода — 1 стакан

    Сладкий перец — 1 шт.

    Томатная паста — 1 ч. л.

    Соль — по вкусу

    Перец черный молотый — по вкусу

    Мука пшеничная — 1 ч. л.

    Масло растительное рафинированное — 3 ст.л.

    235 ккал
    7 (16)
    186
    Elena H
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    Перец фаршированный мясом и рисом
    Раньше приготовление фаршированного перца было для меня целой эпопеей и готовил я его только по выходным, в свободное от работы ...

    Ингредиенты

    Фарш домашний — 600 г

    Рис круглый — 200 г

    Перец болгарский — 6-7 шт.

    Помидор — 1-2 шт.

    Морковь — 2 шт.

    Лук репчатый — 2 шт.

    Яйца куриные — 2 шт.

    Сметана — 4 ст. л.

    Масло растительное — 3 ст. л.

    Соль — 2 ч. л.

    Черный молотый перец — по вкусу

    Черный перец горошком.

    178 ккал
    44 (80)
    148
    Аймкук
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    Куриное филе по-французски
    Отличный рецепт приготовления курицы с картошкой, помидорами и сыром. Мясо обжаривается, а затем тушится с картофелем, под сырной шапкой.

    Ингредиенты

    Куриное филе - 350 г

    Картофель - 5 шт.

    Помидоры - 3 шт.

    Масло растительное - 3 ст. л.

    Соль и приправа для мяса - по вкусу

    Лук репчатый - 200 г

    Сыр твердый - 150 г

    151 ккал
    6 (23)
    175
    Elena H
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    Отбивные из куриной грудки с сыром
     Сейчас никого не удивишь отбивными, но попробуйте приготовить куриную грудку по этому рецепту. Нечто новое во-первых, а во-вторых очень сочно, ...

    Ингредиенты

    Куриная грудка - 500 грамм;

    Сыр твердый - 100 грамм;

    Сметана - 2 столовые ложки;

    Яйцо - 2 штуки;

    Мука - 3 столовые ложки;

    Подсолнечное масло - 50 миллилитров;

    Соль и перец по вкусу.

    291 ккал
    2 (21)
    181
    Zoya7
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    Бефстроганов из говядины с грибами
    Название бефстроганов частично происходит от французского слова Boeuf, что переводится не иначе как говядина. В полном же варианте звучит, как говядина ...

    Ингредиенты

    Говядина (вырезка) - 500 г

    Лук репчатый - 1 шт.

    Шампиньоны (3-4 шт.) - 200 г

    Мука - 2 ст. л.

    Сметана - 3 ст. л.

    Масло растительное - 3-4 ст. л.

    Соль - по вкусу

    Черный молотый перец - по вкусу

    198 ккал
    22 (36)
    177
    Аймкук
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    Печень по-строгановски
    Классический вариант блюда бефстроганов, готовится из говядины и относится к традиционной русской кухне. Первые упоминания о блюде появились в конце ...

    Ингредиенты

    Печень говяжья — 700 г

    Помидор — 2 шт.

    Лук репчатый — 1 шт.

    Мука — 2 ст. л.

    Сметана — 2 ст. л.

    Зелень укропа — 30 г

    Масло растительное — 2 ст. л.

    Сушеный базилик — 1 ч. л.

    Соль — 1,5 ч. л.

    Черный молотый перец — по вкусу

    215 ккал
    87 (120)
    134
    Аймкук
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    Мясо в кисло-сладком соусе
    Вкусное мясное блюдо в китайском стиле. Мясо обваливается в крахмале и жарится. Затем свинина тушится с овощами в кисло-сладком соусе.

    Ингредиенты

    Мясо (свинина) - 400 г

    Морковь - 1 шт.

    Перец болгарский - 1 шт.

    Лук репчатый - 1 шт.

    Чеснок - 1-2 зубчика

    Имбирь - 5 см корня

    Соевый соус - 3 ст.л.

    Уксус (9-%) - 1 ст.л.

    Томатная паста - 1 ст.л.

    Масло растительное - 5 ст.л.

    Крахмал - 3 ст.л.

    Сахар - 1 ст.л.

    Кунжут - 1 ст.л.

    312 ккал
    2 (17)
    159
    Rencha1
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    Мясо по-французски в духовке
    Название блюда уже предопределяет его происхождение. Первоначально это блюдо называлось "Veau Orloff", и впервые было приготовлено специально для фаворита русской ...

    Ингредиенты

    Говядина или телятина - 400 г

    Картофель - 400 г

    Лук репчатый - 300 г

    Сыр твердый - 100 г

    Сметана - 3 ст.л.

    Яйцо - 1 шт.

    Соль - по вкусу

    Масло растительное - 2 ст.л.

    Перец душистый - по вкусу

    Соус чили сладкий - по вкусу

    Уксус 9% - 1 ст.л.

    Сахар - по вкусу

    125 ккал
    5 (13)
    158
    Лана
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    Шкмерули
    Сегодня хочу вас познакомить с традиционным блюдом грузинской кухни - шкмерули. Первый раз я приготовила такую курочку по рецепту замечательного ...

    Ингредиенты

    Курица - 1 шт.

    Молоко - 100 мл

    Вода - 80 мл

    Чеснок - 1 головка

    Соль - по вкусу

    Масло растительное - 30 мл

    222 ккал
    7 (41)
    192
    Rencha1
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    Курица по-пекински
    Рецепт этого блюда я давно храню в своей копилке. Попробовала это блюдо у знакомой китаянки, она готовила его прямо при ...

    Ингредиенты

    Куриное филе - 500 г

    Соевый соус - 2 ст.л.

    Болгарский перец - 150 г

    Рисовый уксус - 2 ст.л.

    Томатная паста - 2 ч.л.

    Консервированный ананас - 100 г

    Растительное масло - 2 ст.л.

    Крахмал - 2 ст.л.

    Имбирь - 10 г

    Чеснок - 2 зубка

    Сахар - 3 ч.л.

    Вода - 150 мл

    118 ккал
    2 (34)
    145
    ElenaV
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    Мусака по-гречески с баклажанами
    Мусака — это запеканка из овощей и мясного фарша. Слои подготовленных ингредиентов заливаются соусом бешамель, засыпаются сыром и запекаются в ...

    Ингредиенты

    Фарш мясной - 400 г

    Репчатый лук - 1,5 шт

    Растительное масло без запаха - сколько понадобится для жарки овощей

    Картофель - 3-4 шт

    Помидоры - 2 шт

    Баклажаны - 2 шт

    Твёрдый сыр - 100 г

    Молоко - 500 мл

    Сливочное масло - 50 г

    Мука пшеничная - 50 г

    Соль - по вкусу

    Чёрный молотый перец - по вкусу

    191 ккал
    11 (17)
    143
    *Home*Chef *
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    Бефстроганов из свинины
    Бефстроганов — это традиционный русский способ приготовления мяса в горячем белом (сметанном) соусе. По классическому варианту мясо По-строгановски готовится из говядины, ...

    Ингредиенты

    Свинина — 500 г

    Лук репчатый — 1 шт.

    Сметана — 3 ст. л.

    Мука — 2 ст. л.

    Масло оливковое: 2 ст. л.

    Приправа аджика — 1 ч. л.

    Черный молотый перец — по вкусу.

    Соль — по вкусу.

    344 ккал
    44 (64)
    110
    Аймкук
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    Азу по-татарски
                Азу по-татарски — вкусное, сытное мясное блюдо с восточным колоритом. Для его приготовления потребуется ...

    Ингредиенты

    Мясо - 500 г

    Лук - 1 шт.

    Морковь - 1 шт.

    Картофель - 5 шт.

    Чеснок молодой - 0,5 головки

    Помидоры -3 шт.

    Томатная паста -1 ст. л.

    Растительное масло - 0,5 стакана

    Огурец соленый - 2 шт.

    Зелень, Перец, Соль, Сахар - по вкусу

    143 ккал
    9 (25)
    122
    Лана
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    Картофельная лазанья
    Картофельная лазанья - невероятно вкусное и очень сытное блюдо. Готовится она не очень быстро, хотя и достаточно просто, несмотря на ...

    Ингредиенты

    Картофель - 1 кг

    Фарш куриный - 500 г

    Моцарелла - 200 г

    Молоко - 1 стакан

    Мука - 1 ст.л.

    Масло сливочное - 1 ст.л.

    Перец ч.м. - по вкусу

    Соль - по вкусу

    Морковь - 1 шт.

    Лук репчатый - 1 шт.

    Помидор - 1 шт.

    Сельдерей - 1 стебель

    Томатный соус (по желанию) - 1 ст.л.

    Масло растительное - 2 ст.л.

    Вино (при наличии) - 1-2 ст.л.

    113 ккал
    1 (10)
    121
    Татьяна
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    Филе индейки, запечённое с картофелем и шампиньонами
    Филе индейки, запечённое с картофелем и шампиньонами, - отличное домашнее блюдо, подходящее для завтрака или ужина. Вариаций такого блюда может ...

    Ингредиенты

    Филе индейки - 350 г

    Шампиньоны - 150 г

    Кабачок - 1 шт.

    Чеснок - 5-6 зубчиков

    Картофель молодой - 7-8 шт.

    Соевый соус - 3 ст.л.

    Масло подсолнечное - 2 ст.л.

    Паприка - 1 ч.л.

    Соль, перец - по вкусу

    Сыр твёрдый - 50 г

    Лук зелёный, петрушка - для подачи

    81 ккал
    5 (13)
    137
    Анжелика
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    Японское карри
    Японское карри - это тушенные в густом пряном соусе небольшие кусочки овощей и мяса. Простое и по-домашнему уютное блюдо. Есть ...

    Ингредиенты

    Курица – 500 г

    Лук репчатый – 1 шт.

    Морковь – 1 шт.

    Картофель – 2-3 шт.

    Паста карри – 1-2 ст.л.

    Растительное масло – для жарки

    Вода – 600-800 мл или готовый куриный бульон 350-600 мл

    Соль – по вкусу

    Молотый черный перец – по вкусу

    Имбирь молотый – 1 ст.л.

    Приправа карри не острая - 1 ст.л.

    Рис – 300 г

    Дополнительно:

    Мед – 1 ст.л.

    Сахар – 1-2 щепотки

    Яблоко – 0.5 шт. (натертое на терке)

    Кетчуп – 1-2 ст.л.

    Томатная паста – по вкусу

    Соевый соус – по вкусу

    Корень имбиря – по вкусу

    Чеснок – по вкусу

    121 ккал
    15 (47)
    99
    Ирина Белая
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    Чахохбили из курицы по-грузински
    По классическому грузинскому рецепту чахохбили готовится из фазанов, тушеных в томате с чесноком и зеленью. К сожалению у меня небыло ...

    Ингредиенты

    Куриные окорочка: 0.8 кг;

    Лук репчатый: 3 шт;

    Помидоры свежие: 3 шт;

    Зелень укропа: пучок;

    Зелень кинзы: пучок;

    Чеснок: 3 зубчика;

    Черный перец горошком: 5-7 горошин;

    Черный молотый перец: по вкусу;

    Хмели сунели: 1 чайная ложка;

    Аджика (приправа): 1 чайная ложка;

    Соль: 2 чайные ложки;

    Оливковое или растительное масло: 3 столовые ложки.

    152 ккал
    2 (69)
    113
    Аймкук
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    Лапша «Ло-мейн»
    Ло-мейн – традиционное блюдо китайской кухни. Лёгкое, ароматное и питательное, блюдо быстро обрело множество поклонников по всему миру. Согласно одному ...

    Ингредиенты

    Курица/куриное филе - 300-500 г

    Маринад:

    Соевый соус - 1 ст.л.

    Соус чили - 1-2 ч.л. (по вкусу)

    Крахмал кукурузный - 1 ст.л.


    Лапша - 200 г

    Кунжутное или другое ароматное масло - 1-2 ст.л.


    Растительное масло - 2 ст.л.

    Лук зеленый - 3-4 шт.

    Имбирь корень - 5 см

    Чеснок - 1 зубчик

    Острый перец - по вкусу


    Сладкий перец - 2-3 шт.

    Морковь - 0.5 шт.

    Соевый соус - 1-2 ст.л. (по вкусу)

    Устричный и другие соусы - по желанию

    Кунжутное масло/семена кунжута - по желанию

    200 ккал
    1 (20)
    99
    Ирина Белая
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    Паприкаш из курицы по-венгерски
    Венгерский паприкаш - блюдо, популярное не только в Венгрии, но и в Австрии, в той ее части, которая с Венгрией ...

    Ингредиенты

    Куриное филе - 1 шт.

    Болгарский перец красный - 1 шт. (крупный)

    Помидор - 1 шт. (крупный)

    Лук репчатый - 1 шт.

    Мука - 1 ст.л.

    Сметана (йогурт) - 1 ст.л.

    Паприка сладкая молотая красная - 1 ч.л.

    Соль и перец - по вкусу

    Растительное масло - 1 ст.л.

    91 ккал
    0 (10)
    137
    ElenaV
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    Куриное «эскимо» в беконе
    Рецепт куриного "эскимо" я нашла на одном кулинарном сайте очень-очень давно, лет 5 назад точно. С тех пор готовлю его ...

    Ингредиенты

    Куриное филе - 2 шт.

    Лук репчатый - 0,5 шт.

    Яйцо - 1 шт.

    Манка (семолина, кускус) - 1-2 ст.л.

    Соль - по вкусу

    Перец ч.м. - по вкусу

    Бекон - 40 г

    Масло растительное - 1 ст.л.

    157 ккал
    1 (13)
    110
    Татьяна
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    Курица запечённая с картошкой
    Курица запечённая с картошкой - блюдо, которое очень актуально для праздника, но им также можно побаловать семейство и в обычный ...

    Ингредиенты

    Курица - 800-900 г

    Картофель - 8-10 шт.

    Сметана - 1 ст. л.

    Чеснок - 3-4 дольки

    Карри - 1 ч. л.

    Паприка - 1 ч. л.

    Соль - по вкусу

    Перец(мельница) - по вкусу

    Приправа для картофеля - по вкусу

    Масло подсолнечное - 2-3 ст.л.

    172 ккал
    2 (10)
    99
    Анжелика
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    Соте из курицы По-турецки
    Соте из курицы (Tavuk sote) – одно из наиболее быстрых и простых в приготовлении блюд турецкой кухни, которое не доставит ...

    Ингредиенты

    Куриное филе – 500 г

    Томатная паста – 1-2 ст.л.

    Сладкий перец – 200-250 г

    Помидоры в собственном соку – 400 г

    Растительное масло – 1 ст.л.

    Сливочное масло – 1 ст.л.

    Репчатый лук – 1 шт.

    Соль – по вкусу

    Сахар – по вкусу

    Молотый черны перец - по вкусу

    Чеснок – 2 зубчика

    Смесь прованских трав/тимьян – 1-2 ч.л. (по вкусу)

    Свежая зелень/петрушка – по вкусу (для подачи)

    70 ккал
    1 (6)
    95
    Ирина Белая
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    Бефстроганов из говядины со сливками (классический рецепт)
    Прежде предполагалось, что мясо по-строгановски готовят исключительно из говядины, отсюда и "бефстроганов". Но современные рецепты с многочисленными запросами в сети ...

    Ингредиенты

    Говядина - 600 г

    Молочные сливки 10 % - 200 г

    Томатная паста - 70 г

    Лук - 1 шт.

    Пшеничная мука - 2 ст.л.

    Растительное масло - 1-2 ст.л.

    Соль, черный перец - по вкусу

    174 ккал
    1 (9)
    100
    Annabelle
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    Говядина тушеная с овощами по-грузински
                Это блюдо грузинской кухни, называется оно - ЧАШУШУЛИ, что в переводе означает "острый". Открыла ...

    Ингредиенты

    Говядина - 600 грамм;

    Помидоры - 3 шт. крупных;

    Лук - 2 шт;

    Перец болгарский - 1 шт;

    Растительное масло - 3 ст.л;

    Чеснок - 3 зубчика;

    Зелень кинзы - 0,5 пучка;

    Хмели-сунели - 1 ч.л;

    Аджика сухая -0,5 ч.л;

    Перец красный - по вкусу.

    168 ккал
    5 (27)
    89
    Лана
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    Картошка с куриным филе и помидорами в духовке
    Куриное филе с картошкой, помидорами и сыром в духовке менее чем за 2 часа! Безупречное сочетание курицы, овощей и сыра покорит кого угодно!

    Ингредиенты

    Картошка – 8 шт.

    Куриное филе – 2 шт.

    Помидоры – 2 шт.

    Лук – 1 шт.

    Сыр - 50 г

    Кефир – 1 стакан

    Чеснок – по вкусу

    Соль, перец – по вкусу

    Приправа для курицы – по вкусу

    Растительное масло – 3 ст.л.

    100 ккал
    4 (7)
    92
    irka_kolchina
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    Куриная грудка в сливочном соусе
    Самый простой рецепт приготовления нежной куриной грудки кусочками в соусе из сливок и сыра.

    Ингредиенты

    Куриная грудка - 1 шт. (700 г);

    Сливки 20% - 150 мл;

    Сыр - 100 г

    Чеснок - 2 зубчика

    Зелень - 2 ст.л.

    Паприка сладкая - 1 ч.л.

    Соль, черный молотый перец - по вкусу

    Растительное масло - для обжаривания

    275 ккал
    10 (16)
    88
    Елена
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    Курица с баклажанами и помидорами в духовке
    Курицу с баклажанами и помидорами в духовке в моей семье любят готовить и кушать по праздникам. Блюдо является самодостаточным, к ...

    Ингредиенты

    Куриная грудка - 1 шт.

    Помидор - 1 шт.

    Баклажан - 1 шт.

    Смесь специй для курицы - 10 г

    Майонез - 1 ст.л.

    Чеснок - 1 зубок

    Сыр твердый - 70 г

    Петрушка - 10 г

    Растительное масло - 1 ст.л.

    122 ккал
    1 (16)
    88
    ElenaV
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    Ребрышки по-канадски
    Простой и очень вкусный рецепт приготовления свиных ребрышек. Готовить их одно удовольствие, а пустые тарелки родных и близких - самая ...

    Ингредиенты

    Ребра свиные - 1 кг

    Яблоко большое - 1 шт.

    Томатный соус - 100 г

    Сахар коричневый - 1 ст.л.

    Соевый соус - 3 ст.л.

    Соль морская - шепотка

    Перец ч.м. - 0,3 ч.л.

    Перец жгучий - по вкусу

    Корица молотая - 0,5 ч.л.

    Порошок чесночный - 0,5 ч.л.

    Паприка копченая - 1 ч.л.

    Лимонный сок - 1-2 ст.л.

    258 ккал
    5 (34)
    92
    Татьяна
    Аймкук

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    Ленивые голубцы в казане
    В этом варианте ленивых голубцов капуста разрезается на крупные квадраты и выкладывается как прослойка между мясными котлетами.

    Ингредиенты

    Мясной фарш - 700 г

    Рис длиннозернистый - 200 г

    Капуста белокочанная - 450 г

    Лук - 1 шт.

    Чеснок - 1-2 зубчика

    Морковь - 1 шт.

    Помидоры - 3 шт.

    Томатный сок - 300-400 мл

    Перец горошком - 4-5 шт.

    Лавровый лист - 1 шт.

    Масло подсолнечное - для жарки

    Соль, перец - по вкусу

    128 ккал
    Анжелика
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    Свинина в горчичном соусе на сковороде
    Мягкое мясо в густом пикантном соусе (обжаренное и потушенное). Чтобы соус не получился очень острым, обязательно добавьте жирную сметану.

    Ингредиенты

    Свинина - 400 г

    Лук репчатый - 1 шт.

    Горчица - 2 ст.л.

    Сметана 21% - 4 ст.л.

    Бульон куриный - 150 г

    Соль и перец - по вкусу

    Укроп - пару веточек

    Сахар - по желанию

    Масло растительное - для жарки

    189 ккал
    0 (2)
    Татьяна
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    Шукрут с кабачками и картошкой
    Шукрут - блюдо эльзасской кухни, представляющее собой тушеную квашеную капусту с различными видами мяса, колбасок и овощей.

    Ингредиенты

    Капуста квашеная - 400 г

    Свинина - 300 г

    Колбаски острые - 3 шт.

    Свинина копченая - 150 г

    Лук репчатый - 1 шт.

    Морковь - 1 шт.

    Кабачок - 1 шт.

    Картофель - 4 шт.

    Масло растительное - для жарки

    Бульон куриный - 200 мл

    Пиво любое (по желанию) - 1 стакан

    Соль и перец - по вкусу

    Лавровый лист - 1 шт.

    Перец душистый - 1 шт.

    102 ккал
    Татьяна

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