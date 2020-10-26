Отбивные из куриной грудки с сыром

Сейчас никого не удивишь отбивными, но попробуйте приготовить куриную грудку по этому рецепту. Нечто новое во-первых, а во-вторых очень сочно, нежно и вкусно. Времени и сил минимум, а результат отменный. Это блюдо несмотря на простоту и доступность продуктов подойдёт к столу в любой праздник.





Нам нужно взять: филе куриной грудки, яйца, муку, сметану, масло подсолнечное, сыр твердый, соль и перец.





Филе куриной грудки разрезаем на порции и слегка отбиваем. Солим и перчим по вкусу.





Готовим кляр. Для этого взбиваем яйца.





Добавляем сметану и солим. Можно порезать немного зелени.







Яйца со сметаной перемешиваем и добавляем муку. Получаем кляр для отбивных. По консистенции он должен быть, как тесто на оладьи. Но не очень жидкий.







Отбивную кладём в кляр.





Затем на горячую сковороду наливаем подсолнечное масло и кладём отбивные.





На каждую отбивную сверху кладём тертый сыр.





А на сыр кладём кляр.





Обжариваем отбивные с одной стороны и переворачиваем на другую. Получаем отбивные в кляре с прослойкой сыра.





Подаём с овощами или любым другим гарниром.





Приятного аппетита!