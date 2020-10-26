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    Аймкук.руОтбивные
    Отбивные из куриной грудки с с

    Отбивные из куриной грудки с сыром

    Отличный рецепт отбивных из филе куриной грудки на сковороде в сырном кляре.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Куриная грудка - 500 грамм;

    Сыр твердый - 100 грамм;

    Сметана - 2 столовые ложки;

    Яйцо - 2 штуки;

    Мука - 3 столовые ложки;

    Подсолнечное масло - 50 миллилитров;

    Соль и перец по вкусу.

    • 291 кКал
    • 40 мин.
    • 40 мин.

    Фото готового блюда

    4.94

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    Рейтинг 4.94 из 5
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

     Сейчас никого не удивишь отбивными, но попробуйте приготовить куриную грудку по этому рецепту. Нечто новое во-первых, а во-вторых очень сочно, нежно и вкусно. Времени и сил минимум, а результат отменный. Это блюдо несмотря на простоту и доступность продуктов подойдёт к столу в любой праздник.


    Нам нужно взять: филе куриной грудки, яйца, муку, сметану, масло подсолнечное, сыр твердый, соль и перец.

    Ингредиенты для отбивных из куриных грудок


    Филе куриной грудки разрезаем на порции и слегка отбиваем. Солим и перчим по вкусу.

    Куриное филе


    Готовим кляр. Для этого взбиваем яйца.

    Яйца


    Добавляем сметану и солим. Можно порезать немного зелени.

    Яйца со сметаной


    Яйца со сметаной перемешиваем и добавляем муку. Получаем кляр для отбивных. По консистенции он должен быть, как тесто на оладьи. Но не очень жидкий.

    Кляр для отбивных


    Отбивную кладём в кляр.

    Куриное филе в кляре


    Затем на горячую сковороду наливаем подсолнечное масло и кладём отбивные.

    Обжарка куриных грудок в кляре


    На каждую отбивную сверху кладём тертый сыр.

    Добавить сыр


    А на сыр кладём кляр.

    Добавить кляр


    Обжариваем отбивные с одной стороны и переворачиваем на другую. Получаем отбивные в кляре с прослойкой сыра.

    Рецепт куриных отбивных


    Подаём с овощами или любым другим гарниром.

    Отбивные из куриной грудки, фото


    Приятного аппетита!

    Рецепт отбивных из куриных грудок

    Аймкук
    Автор рецепта
    В нашей семье всегда любили и умели готовить. Я и сейчас пользуюсь старой тетрадкой, где мама записывала рецепты пирогов, тортов, салатов, закусок и варенья. Но с появлением Интернета постоянно узнаю много нового и интересного. Поэтому на этом сайте хочу научиться тому, что еще не умею и поделиться своими знаниями в замечательной отрасли - кулинарии.
    • 195

      Рецептов

    • 15

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    Аймкук
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    Аймкук
    Аймкук

    Фотоотчеты по рецепту

    Извините, добавлять фотоотчеты (рецензии) по рецептам могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ...
    Понравилось, что рецепт простой и быстрый. Грудку порезала вдоль на две части, тк поперек не получается красиво и ровно разрезать. Не много подгорела, но на вкус это не отразилось. Блюдо нежное, сочное и кляр очень вкусный, я даже не ожидала, что так получится. Буду подавать с картошкой пюре и солеными огурчиками.
    от Анастасия Новичок
    Приготовила все по вашему рецепту - очень вкусно получилось! А на гарнир - стрючковую фасоль - отличное сочетание.
    от ЛориМэй Новичок

    * фотоотчеты с маленьким отзывом или без него

    Аймкук
    Комментарии и отзывы (21)
    Добавить комментарий
    Надежда
    Ещё девушка писала, что сыр добавила в кляр в место муки, тоже очень оригинально и сочно!!!
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    Надежда
    Такая вкусняха получилась!!! Мяско нежнейшее Браво автору
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    Анастасия Новичок
    Еще бы время жарки написали, а то у меня чуть подгорели) 
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    (0)
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    Дрокина Александра
    Ещё не готовила но думаю будет супер, буду готовить обязательно.
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    (0)
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    Татьяна
    Спасибо за рецепт! Вчера приготовила, очень вкусно получилось. Муж в восторге) Добавлю этот рецепт в список любимых блюд.
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    (1)
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    Света
    Очень вкусно вышло, нежно и сырно, обожаю тянущийся сыр в блюдах
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    (0)
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    ольга
    Сегодня попробую.Очень аппетитно выглядит
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    (0)
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    Арина
    Получилось супер! Очень вкусно и нежно! Спасибо за рецепт!
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    (0)
    ответить
    Zoya7 Автор рецепта
    Спасибо вам!!  С Новым Годом!!
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    (0)
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    Лена
    А если в кляр сразу добавить натертый сыр и меньше муки, я пробовала получилось сочнее  и в зависимости от сорта сыра меняется вкус  блюда.
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    (0)
    ответить
    Zoya7 Автор рецепта
    Вполне возможно. Я тоже попробую так сделать!!
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    (0)
    ответить
    Анастасия
    спасибо за рецепт получилось очень вкусно!
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    (0)
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    Zoya7 Автор рецепта
    Очень рада!!
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    (0)
    ответить
    Marina
    Только скачала рецепт. Отметила классным, думаю так и должно получиться, попробую - напишу. Все равно - спасибо!
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    (0)
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    Ирина
    Очень вкусные,нежные и сочные.
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    (0)
    ответить
    Замира
    Очень простой рецептик, но очень вкусно:) спасибо!
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    (0)
    ответить
    Zoya7 Автор рецепта
    Спасибо вам за добрые слова!
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    (0)
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    Екатерина А.
    Оч хороший, а главное простой в приготовлении рецепт. Всем советую! Спасибо автору*)
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    (0)
    ответить
    Zoya7 Автор рецепта
    Большое спасибо Вам за отзыв!!!
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    (0)
    ответить
    Елена
    Муж в восторге!!!!Большое спасибо за рецепт.
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    (0)
    ответить
    Zoya7 Автор рецепта
    Я рада!!! Спасибо за отзыв!!!
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    (0)
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    Янина
    Спасибо за рецепт. Муж в восторге)) С Новым Годом! ;)
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    (0)
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    Zoya7 Автор рецепта
    С Новым Годом!!! Спасибо!!!
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    (0)
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    Аймкук
    Аймкук

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