Подготовьте ингредиенты по списку:
- кабачки, куриные яйца, мука – для приготовления коржей будущего кабачкового торта
- помидоры, сыр и зелёный лук - для начинки
- сметана, чеснок, немного соли и молотого чёрного перца - для «крема»
Кабачки натрите на тёрке и отожмите лишний сок.
Добавьте 5 яиц, немного соли, молотого чёрного перца и хорошо перемешайте.
Добавьте муку. Я добавляю примерно 10–12 столовых ложек с горкой муки. Тщательно смешайте компоненты теста. Тесто должно получиться густым, как для приготовления оладий.
Разогрейте сковороду. Смажьте растительным маслом и, выложив порцию теста, разровняйте его ложкой по дну сковороды, придавая форму блина.
Эти пышные блины и станут коржами нашего торта из кабачков. Обжаривайте коржи несколько минут с двух сторон, до золотистого цвета.
Пока обжариваются коржи, можно подготовить «крем» для нашего торта. Для этого смешайте сметану, несколько измельчённых зубчиков чеснока. Добавьте соль, молотый чёрный перец по вкусу. Можно дополнительно добавлять свежую зелень, использовать вместо сметаны сливочный крем-сыр, майонез или сочетание сметаны и майонеза.
Подготовьте начинку для торта. Я нарезала помидоры и зелёный лук, натёрла сыр.
Когда коржи будут готовы, их необходимо охладить, прежде чем приступать к сборке торта. На сковороде диаметром 22 сантиметра у меня получается 7–8 коржей.
Охлаждённый кабачковый корж смажьте подготовленным кремом. Выложите слой начинки.
Повторите слои.
Украсьте кабачковый торт по желанию. Я все утро спешила, и, наверное, поэтому возникла тематика часов.
Торт из кабачков готов. Его желательно охладить и дать настояться в холодильнике несколько часов перед подачей. Но если честно, мы всегда пропускаем этот этап и переходим к самому вкусному – к дегустации.
Нарежьте торт на порционные кусочки и подавайте. Приятного аппетита!
И еще одно фото кабачкового закусочного торта ... :)