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    Аймкук.руЗакуски
    Торт из кабачков

    Торт из кабачков

    Торт из кабачков – аппетитное и лёгкое в приготовлении блюдо. Отличный пример того, что можно украсить и разнообразить повседневное меню с помощью того же стандартного набора продуктов, которым мы пользуемся ежедневно. И главное, сделать это легко, затратив минимум времени и усилий. По сути наш торт - все те же кабачковые оладьи. Однако украшенные пикантным «кремом» на основе сметаны или майонеза. Припорошённые тёртым сыром, дополненные разнообразной начинкой, они предстают в совершенно новом, очень привлекательном и аппетитном виде.

    Я приготовлю вариант кабачкового торта с лёгкой овощной начинкой и кремом на основе сметаны, но используя этот рецепт как ориентир можно каждый раз готовить совершенно разные варианты этого блюда.

    «Коржи» из кабачков обладают нейтральным и очень нежным вкусом, что позволяет смело экспериментировать с компонентами как «крема», так и начинки. От овощей и мяса до ветчины, икры, кальмаров и кусочков рыбы – все, что вам по вкусу, и что найдётся в холодильнике. Приступим?
    Аймкук

    Ингредиенты

    Кабачки – 1 кг

    Куриный яйца – 5 шт.

    Мука - 1 стакан или 10-12 ст.л. с горкой

    Соль – по вкусу

    Молотый черный перец – по вкусу

    Сметана – по вкусу (300-350 г)

    Чеснок – по вкусу

    Помидоры –250-300 г

    Сыр – 200-250 г

    Зеленый лук – 0.5 пучка

    Масло растительное – для жарки

    • 128 кКал
    • 40 мин.
    • 40 мин.

    Фото готового блюда

    4.91

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    Рейтинг 4.91 из 5
    на основе 86 голосов
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Подготовьте ингредиенты по списку:

    • кабачки, куриные яйца, мука – для приготовления коржей будущего кабачкового торта
    • помидоры, сыр и зелёный лук - для начинки
    • сметана, чеснок, немного соли и молотого чёрного перца - для «крема»

    Ингредиенты для торта из кабачков


    Кабачки натрите на тёрке и отожмите лишний сок.

    Натереть кабачки


    Добавьте 5 яиц, немного соли, молотого чёрного перца и хорошо перемешайте.

    Вбить яйца


    Добавьте муку. Я добавляю примерно 10–12 столовых ложек с горкой муки. Тщательно смешайте компоненты теста. Тесто должно получиться густым, как для приготовления оладий.

    Всыпать муку и размешать


    Разогрейте сковороду. Смажьте растительным маслом и, выложив порцию теста, разровняйте его ложкой по дну сковороды, придавая форму блина.

    Положить тесто на сковороду


    Эти пышные блины и станут коржами нашего торта из кабачков. Обжаривайте коржи несколько минут с двух сторон, до золотистого цвета.

    Пожарить кабачковые блины


    Пока обжариваются коржи, можно подготовить «крем» для нашего торта. Для этого смешайте сметану, несколько измельчённых зубчиков чеснока. Добавьте соль, молотый чёрный перец по вкусу. Можно дополнительно добавлять свежую зелень, использовать вместо сметаны сливочный крем-сыр, майонез или сочетание сметаны и майонеза.

    Сделать соус


    Подготовьте начинку для торта. Я нарезала помидоры и зелёный лук, натёрла сыр.

    Измельчить лук, помидоры и сыр


    Когда коржи будут готовы, их необходимо охладить, прежде чем приступать к сборке торта. На сковороде диаметром 22 сантиметра у меня получается 7–8 коржей.

    Коржи для торта из кабачков


    Охлаждённый кабачковый корж смажьте подготовленным кремом. Выложите слой начинки.

    Смазать корж соусом и положить начинку


    Повторите слои.

    Собрать весь торт


    Украсьте кабачковый торт по желанию. Я все утро спешила, и, наверное, поэтому возникла тематика часов.

    Украсить торт


    Торт из кабачков готов. Его желательно охладить и дать настояться в холодильнике несколько часов перед подачей. Но если честно, мы всегда пропускаем этот этап и переходим к самому вкусному – к дегустации.

    Готовый торт из кабачков


    Нарежьте торт на порционные кусочки и подавайте. Приятного аппетита!

    Фото торта из кабачков


    И еще одно фото кабачкового закусочного торта ... :)

    Кабачковый торт

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    Аймкук
    Автор рецепта
    • 723

      Рецептов

    • 248

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    • 322

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    Аймкук
    Аймкук

    Фотоотчеты по рецепту

    Извините, добавлять фотоотчеты (рецензии) по рецептам могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ...
    Поставил в холодильник. Попробую выдержать 2 часа.
    от Владимир

    * фотоотчеты с маленьким отзывом или без него

    Аймкук
    Комментарии и отзывы (35)
    Добавить комментарий
    Иванова
    Ирина Белая, очень понравился ваш рецепт спасибо
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    (1)
    ответить
    Людмила Степановна
    Не ожидала ,что этот торт будет таким вкусным
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    Людмила Степановна , рада что смогла вас приятно удивить
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    (0)
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    Екатерина
    10-12 ст. ложек с горкой муки, это явно гораздо больше, чем стакан!
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    (1)
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    Ирина Белая Автор рецепта
    Екатерина,  в рецепте указано "Тесто должно получиться густым, как для приготовления оладий." Количество муки которое для этого понадобится зависит от сочности используемых вами кабачков. Стакан или 10-12 ложек это ориентиры, минимум и максимум. Просто вводите муку постепенно, добавляя по 1 ст.л. пока не получится густое тесто. Это не бисквит , тесто не капризное, испортить его сложно Удачного приготовления!
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    (1)
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    Елена
    Спасибо большое за рецепт, моим домашним очень понравился тортик
    Прикрепленные фото:
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    (0)
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    Оксана
    Очень классный торт. Вам спасибо за рецепт. Мои мальчики довольны.
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    (0)
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    Раиса
    Очень вкусный и малозатратный тортик! Да,ещё очень полезный и красивый! Спасибоооо!
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    (0)
    ответить
    Любовь
    Приготовила уже дважды...очень вкусный, спасибо за рецепт
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    Любовь, рада что понравилось! спасибо что заглянули с отзывом!
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    (0)
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    Инга
    Кабачки прекрасно хранятся в прохладном сухом месте до марта-апреля (в коридоре на нижней полке шкафа)
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    (0)
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    Ирина Белая Автор рецепта
    спасибо за то что поделились опытом. У меня к сожалению таким образом хранить кабачки не получается . Возможно уровень влажности влияет.
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    (1)
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    Людмила
    Ирочка. спасибо за рецепт сейчас дожариваю ,но я делаю заготовки на зиму если есть хорошая морозилка точно также тру кабачки и в пакет раскладываю пластом как раз на один торт также готовлю огурцы пускай не так красиво, но зато сезонные а не парниковые
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    (0)
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    Ирина Белая Автор рецепта
    Спасибо за отзыв! Ох, зимой кабачковый тортик откушивать это сказочно! Жаль крошечные размеры моей морозилки не позволяют мне такой роскоши, пока что) А идея отличная , беру на заметку!
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    (0)
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    Любовь Петровна
    Благодарю за рецепт!
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    (0)
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    Ирина Белая Автор рецепта
    а я Вас, за отзыв!
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    (0)
    ответить
    лариса
    а какие еще можно начинки для этого тортика?
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    У коржей нежный  и нейтральный вкус, поэтому в принципе любые. От ваших вкусов зависит. Можно и просто "кремом" перемазать коржи без начинки - все равно будет вкусно. Я в основном готовлю его овощные версии. Минимум  - зажарка из лука и морковки.Иногда добавляю слой огурцов,листья базилика. Или вкусную брызу+ базилик+томаты , получается два в одном - салат капрезе и торт  
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    (1)
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    Яна
    спасибо огромное за рецепт! прям находка для меня,еще не пробовала,жду охлаждения,ну очень классно пахнет! 
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    спасибо за отзыв! приятного аппетита!
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    (0)
    ответить
    Галина
    Отличный рецепт.
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    спасибО!
    Нравится
    (0)
    ответить
    ElizabethII Гений кулинарии
    Потрясающе!
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    Спасибо!
    Нравится
    (0)
    ответить
    Светлана!
    очень заинтересовал ваш рецептик! обязательно попробую приготовить 
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    (0)
    ответить
    Mаdlen Бывалый
    Отличный тортик! Сытный и полезный! Спасибо автору за рецепт!
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    На здоровье! Буду рада если рецепт пригодится!
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    (0)
    ответить
    Анжелика
    Очень аппетитный тортик, прям новогодний вариант!
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    ага, есть немного))) жаль кабачков зимой нет)
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    (0)
    ответить
    Алена Прика
    Постоянно такой тортик делаю летом, пока не надоест - ну очень вкусный и сочный получается!!!
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    Спасибо! Я тоже часто его готовлю. Разные начинки  и каждый раз новое блюдо) Удобно и вкусно
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    (0)
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    f0x67rus Новичок
    Красотища!! Спасибо Вам за рецепт! =)
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    Спасибо! Попробуйте - это очень вкусно!
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    (0)
    ответить
    annalina
    Подача супер! Моя семья обожает такие тортики!
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    спасибо! 
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    Аймкук
    Аймкук

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