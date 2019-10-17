Торт из кабачков – аппетитное и лёгкое в приготовлении блюдо. Отличный пример того, что можно украсить и разнообразить повседневное меню с помощью того же стандартного набора продуктов, которым мы пользуемся ежедневно. И главное, сделать это легко, затратив минимум времени и усилий. По сути наш торт - все те же кабачковые оладьи. Однако украшенные пикантным «кремом» на основе сметаны или майонеза. Припорошённые тёртым сыром, дополненные разнообразной начинкой, они предстают в совершенно новом, очень привлекательном и аппетитном виде.

Я приготовлю вариант кабачкового торта с лёгкой овощной начинкой и кремом на основе сметаны, но используя этот рецепт как ориентир можно каждый раз готовить совершенно разные варианты этого блюда.

«Коржи» из кабачков обладают нейтральным и очень нежным вкусом, что позволяет смело экспериментировать с компонентами как «крема», так и начинки. От овощей и мяса до ветчины, икры, кальмаров и кусочков рыбы – все, что вам по вкусу, и что найдётся в холодильнике. Приступим?