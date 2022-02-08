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    АймкукПироги
    Ботлихский пирог

    Ботлихский пирог

    Дагестанский пирог с курагой и с грецкими орехами назван Ботлихским по местности, в которой его готовят. Это сладкая выпечка из мягкого песочного теста и двух начинок. Одна начинка - из кураги, вторая – из грецкого ореха, таким образом, состав пирога: тесто, орехи, тесто, курага, тесто.

    Одни кондитеры советуют тесто приготовить заранее, чтобы оно вылежалось несколько часов или целую ночь, другие уверяют, что достаточно хотя бы часа, кто-то держит тесто в холодном месте, кто-то - при комнатной температуре. Подача тоже разнится, и некоторые настаивают на подаче сразу же, а многим нравится и признается только полностью остывший ботлихский пирог. Есть ещё споры по высоте пирога...))
    Аймкук

    Ингредиенты

    Для теста:

    Мука – 350-400 г

    Сахар – 100 г

    Яйцо – 1 шт.

    Сметана – 100 г

    Сливочное масло – 100 г

    Сода – 1 ч.л.

    Масло – для формы

    Начинка 1:

    Курага – 200 г

    Сахар – до 100 г

    Начинка 2:

    Грецкие орехи – 150 г

    Сахар – 100 г

    Для смазывания:

    Желток яйца – 1 шт.

    Молоко – 1-2 ч.л.

    Круглая форма диаметром 22 см
    • 372 кКал
    • 45 мин.
    • 40 мин.
    • 1 ч. 25 мин.
    • Б: 6.19
    • Ж: 15.76
    • У: 52.83

    Фото готового блюда

    4.93

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    Рейтинг 4.93 из 5
    на основе 258 голосов
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Для ботлихского пирога с курагой и орехами подготовьте ингредиенты по списку к рецепту, по ним вроде бы особо разночтений нет.


    Оставьте сливочное масло при комнатной температуре до размягчения. Если в вашей микроволновке есть возможность установки низкой мощности (180-300Вт), то можете на минуту поместить кусочки сливочного масла на этот режим.


    Для приготовления теста перемешайте и взбейте яйцо с сахаром.


    Затем добавьте сметану, на которую посыпьте соду. Перемешайте яичную массу со сметаной.


    Следом равномерно вмешайте размягченное сливочное масло.


    Добавьте порциями муку.


    Перемешайте до образования мягких комочков.


    Быстро замесите из них тесто, разделите его на три части, укройте от высыхания и оставьте примерно на час при комнатной температуре.


    Займитесь начинкой.


    Для первой начинки курагу (или сушеные абрикосы) распарьте в небольшом количестве воды, т.е. поварите на слабом огне до мягкости. Жидкость слейте, полученный компотик можно потом выпить.


    Затем подготовленную курагу измельчите в мясорубке или при помощи блендера. Попробуйте и сориентируйтесь, нужно ли и сколько добавить в начинку сахара.


    Для второй начинки порубите вручную, в мясорубке или при помощи блендера ядра грецких орехов. Добавьте в них сахар и перемешайте. Отложите 2-3 столовые ложки ореховой массы для оформления.


    Раскатайте первый кусок теста в круглую заготовку толщиной 5-7 мм и уложите в смазанную маслом форму (тут диаметром 22 см).


    Распределите по нему ровным слоем ореховую начинку, немного отступив от края.


    Раскатайте второй кусок теста. Кстати, очень удобно переносить тесто в форму, накинув его на скалку.


    Укройте тестом ореховую начинку и уложите на неё слой начинки из кураги, тоже отступив от края.


    Осталось раскатать последний кусок теста, закрыть им начинку из кураги и поджать края всех слоёв теста друг к другу, т.е. просто слепить их. Далее нужно смазать поверхность размешанным с водой или молоком желтком яйца, посыпать отложенной ранее массой из орехов с сахаром и сделать несколько проколов, например, зубочистками.


    Поместите пирог в разогретую духовку и запекайте при 180-200 градусах около 25 минут.


    Ботлихский пирог из мягкого песочного теста со сладкими ароматными начинками впечатляет своим вкусом и сразу же в теплом виде, и в остывшем, и на следующий день.


    Попробовав раз, хочется занести его напостоянку в список любимой домашней выпечки!


    Ботлихский пирог — рецепт с фото пошагово
    Автор рецепта
    кулинарка из деревни
    • 1588

      Рецептов

    • 565

      Подписчиков

    • 812

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    Комментарии и отзывы (46)
    Добавить комментарий
    Лариса
    Оочень вкусно, но оочень тяжело потом!!!
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    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Лариса, вы одна весь сьели?...
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    (0)
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    Татьяна
    Очень вкусный пирог! Спасибо за идею и рецепт!
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    (0)
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    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Татьяна, 
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    (0)
    ответить
    Ellen Schweizer
    Вчера приготовила этот изумительный пирог - получилось шедеврально! Тесто завернула в пищевую пленку и поставила на ночь в холодильник. На следующий день оставила при комнатной температуре на 2 часа. Тесто получилось мягкое, податливое - работать с ним было легко. У меня из этого количества вышло аж 4 круглых заготовки, поэтому решила сделать 3 слоя начинки: вниз ореховую, затем из кураги, а верхнюю снова ореховую. Пирог получился и выше, и интереснее в разрезе. Вся семья была в восторге! Огромное спасибо за прекрасный рецепт!С горячим приветом из Цюриха!
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    (3)
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    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Ellen Schweizer, спасибо за отзыв! еще бы фото пирога 
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    (0)
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    Наталья
    Интересный рецепт, а соль нужно добавлять или нет, и соду следует погасить?
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    (1)
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    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Наталья, сода погасится кислотой сметаны во время приготовления. 
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    (2)
    ответить
    Валентина
    Как вкусно, спасибо вам огромное, порадовали
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    (2)
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    Маришка
    И снова я попала на вкусняшку
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    (2)
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    Злата
    Нина, пирог очень вкусный, нежное тесто. Спасибо за такой рецепт !
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    (3)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Злата, спасибо за отзыв :)
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    (0)
    ответить
    Олеся
    Пирог супер! Спасибо.
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    (1)
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    Людмила
    Замечательный пирог, очень вкусно и полезно.
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    (5)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Людмила, 
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    (1)
    ответить
    Валентина
    Очень, очень вкусный! Спасибо!
    Прикрепленные фото:
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    (12)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Валентина, спасибо за фото с сотзывом 
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    (6)
    ответить
    Вера
    Вся прелесть в правильном тесте. А с начинкой можно варьировать!
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    (6)
    ответить
    Oksizu
    Спасибо за рецепт. Пирог получился как у вас на картинке. Вкус пирога мне понравился, я думала будет содой пахнуть, но нет, все нормально. Держала тесто ночь в холодильнике. С тестом приятно работать и легко раскатывать.
    Прикрепленные фото:
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    (14)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Oksizu, спасибо за отзыв и фото 
    Нравится
    (9)
    ответить
    Елена
    Oksizu, тесто после замеса должно отдыхать 8 часов (по оригинальному рецепту)
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    (0)
    ответить
    Ляззат
    Аппетитно. Спасибо
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    (4)
    ответить
    Алёна
    Большое спасибо за рецепт. Получился очень вкусный и необычный пирог. Правда вместо кураги я положила изюм и шелковицу.
    Нравится
    (9)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Алёна , спасибо за отзыв 
    Нравится
    (4)
    ответить
    Алена
    Нина Минина-Р, это вам большое спасибо за так скажем правильный рецепт. Иногда берёшь рецепт с интернета, пробуешь испечь и получается перевод продуктов, что-то не договаривают, не дописывают.... Я считаю если хочешь написать рецепт, пиши как есть, честно. Спасибо вам за ЧЕСТНОСТЬ....
    Нравится
    (12)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Алена,
    Нравится
    (1)
    ответить
    Алла
    Шикарный пирог. Это видно даже по ингредиентам. Сохранила рецепт. Испеку обязательно. Спасибо за рецепт. 
    Нравится
    (14)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Алла, жду фото итога 
    Нравится
    (3)
    ответить
    Натали Пронюк Рынденко
    Большое спасибо. я когда то пробовала этот пирог. Обязательно приготовлю!!!!!!
    Нравится
    (12)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Натали Пронюк Рынденко, делитесь фото итога 
    Нравится
    (7)
    ответить
    Валентина
    А ещё можно вяленный инжир использовать.
    Нравится
    (6)
    ответить
    Марина
    А посыпать сверху орехами нужно уже готовый пирог или перед выпечкой?
    Нравится
    (10)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Марина, перед выпечкой. Спасибо, что заметили. добавлю это уточнение в рецепт
    Нравится
    (8)
    ответить
    Наиля
    Прекрасный пирог я его тоже сохраню.
    Нравится
    (0)
    ответить
    ГАЛИНА
    Очень вкусный пирог. Быстро ъедают.
    Нравится
    (6)
    ответить
    Анжелика
    Отличный пирог! Разрез безумно аппетитный!
    Нравится
    (10)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Анжелика, надо запланировать и убедиться, точно ли вкусный? ;)
    Нравится
    (2)
    ответить
    Анжелика
    Нина Минина-Р, у меня нет сомнений, так как я люблю и курагу, и грецкие орехи, и семья моя любит. Другое дело, что пеку я сейчас намного реже, чем раньше и надолго выпечки хватает))
    Нравится
    (3)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Анжелика, 
    Нравится
    (0)
    ответить
    Лана
    Ах, какой шикарный!
    Нравится
    (5)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Лана, меня оч. впечатлил)
    Нравится
    (2)
    ответить
    Матильда
    Ох, какой богатый! И очень понравился в разрезе
    Нравится
    (8)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    Матильда, 
    Нравится
    (3)
    ответить
    ценителъ Бывалый
    Восточная сладость.
    Нравится
    (6)
    ответить
    Нина Минина-Р Автор рецепта
    ценителъ, 
    Нравится
    (14)
    ответить
    Нина
    Нина Минина-Р,  Очень нравится! Завтра испеку! Спасибо!
    Нравится
    (0)
    ответить
    Аймкук
    Аймкук

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