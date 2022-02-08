Ботлихский пирог

Для ботлихского пирога с курагой и орехами подготовьте ингредиенты по списку к рецепту, по ним вроде бы особо разночтений нет.





Оставьте сливочное масло при комнатной температуре до размягчения. Если в вашей микроволновке есть возможность установки низкой мощности (180-300Вт), то можете на минуту поместить кусочки сливочного масла на этот режим.





Для приготовления теста перемешайте и взбейте яйцо с сахаром.





Затем добавьте сметану, на которую посыпьте соду. Перемешайте яичную массу со сметаной.





Следом равномерно вмешайте размягченное сливочное масло.





Добавьте порциями муку.





Перемешайте до образования мягких комочков.





Быстро замесите из них тесто, разделите его на три части, укройте от высыхания и оставьте примерно на час при комнатной температуре.





Займитесь начинкой.





Для первой начинки курагу (или сушеные абрикосы) распарьте в небольшом количестве воды, т.е. поварите на слабом огне до мягкости. Жидкость слейте, полученный компотик можно потом выпить.





Затем подготовленную курагу измельчите в мясорубке или при помощи блендера. Попробуйте и сориентируйтесь, нужно ли и сколько добавить в начинку сахара.





Для второй начинки порубите вручную, в мясорубке или при помощи блендера ядра грецких орехов. Добавьте в них сахар и перемешайте. Отложите 2-3 столовые ложки ореховой массы для оформления.





Раскатайте первый кусок теста в круглую заготовку толщиной 5-7 мм и уложите в смазанную маслом форму (тут диаметром 22 см).





Распределите по нему ровным слоем ореховую начинку, немного отступив от края.





Раскатайте второй кусок теста. Кстати, очень удобно переносить тесто в форму, накинув его на скалку.





Укройте тестом ореховую начинку и уложите на неё слой начинки из кураги, тоже отступив от края.





Осталось раскатать последний кусок теста, закрыть им начинку из кураги и поджать края всех слоёв теста друг к другу, т.е. просто слепить их. Далее нужно смазать поверхность размешанным с водой или молоком желтком яйца, посыпать отложенной ранее массой из орехов с сахаром и сделать несколько проколов, например, зубочистками.





Поместите пирог в разогретую духовку и запекайте при 180-200 градусах около 25 минут.





Ботлихский пирог из мягкого песочного теста со сладкими ароматными начинками впечатляет своим вкусом и сразу же в теплом виде, и в остывшем, и на следующий день.





Попробовав раз, хочется занести его напостоянку в список любимой домашней выпечки!



