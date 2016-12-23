Слоеный салат «Мачо» с говядиной

Салат «Мачо» считается чисто мужским блюдом, хотя я не заметила, чтобы от него отказывались и представители слабого пола. Это идеальная закуска под крепкие горячительные напитки. Лучше всего его подавать к праздничному столу или дружеской вечеринке. Благодаря солёным огурцам, он имеет в меру пикантный, но не резкий вкус. Такое стоит попробовать!





Для приготовления салата «Мачо» нужно взять мякоть говядины, соленые огурцы, ядра грецкого ореха, яйца, чеснок и майонез.





Мясо залить холодной водой и отварить до мягкости.





Говядину остудить и мелко нарезать или порубить.





Чеснок мелко порубить или натереть на тёрке.





Огурцы натереть на средней тёрке и соединить с чесноком.





Массу перемешать.





Яйца отварить вкрутую (в течение 10 минут, считая от начала закипания воды), а затем опустить в холодную воду, остудить, очистить и порубить.





Выкладывать салат на тарелку в формовочное кольцо. Первым слоем разложить мясо.





На мясо нанести майонезную сетку.





Поверх майонеза выложить огурцы с чесноком и снова нанести майонез.





Огуречный слой посыпать измельченными яйцами и слегка прижать их.





Яйца обильно смазать майонезом.





Ядра орехов мелко нарезать и обжарить на раскаленной сковороде без масла.





Салат посыпать сверху орехами.





Осторожно, слегка поворачивая, снять формовочное кольцо и украсить салат зеленью петрушки. Слоеный салат «Мачо» готов.





Приятного времяпрепровождения, но во всём знайте меру!