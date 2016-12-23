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    Аймкук.руСалаты праздничные
    Салат слоеный «Мачо»

    Слоеный салат «Мачо» с говядиной

    Мясной слоеный салат из отварной говядины, соленых огурчиков, орехов и яиц. Подойдет к праздничному столу на 23 февраля или на новый год.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Говядина (мякоть) – 600 г

    Огурцы солёные – 5 шт.

    Ядра грецких орехов – 200 г

    Яйца куриные – 4 шт.

    Чеснок – 4 дольки

    Майонез – 4 ст.л.

    • 209 кКал
    • 2 ч. 30 мин.
    • 2 ч. 30 мин.

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    5

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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Салат «Мачо» считается чисто мужским блюдом, хотя я не заметила, чтобы от него отказывались и представители слабого пола. Это идеальная закуска под крепкие горячительные напитки. Лучше всего его подавать к праздничному столу или дружеской вечеринке. Благодаря солёным огурцам, он имеет в меру пикантный, но не резкий вкус. Такое стоит попробовать!


    Для приготовления салата «Мачо» нужно взять мякоть говядины, соленые огурцы, ядра грецкого ореха, яйца, чеснок и майонез.

    Ингредиенты для слоеного салата «Мачо»


    Мясо залить холодной водой и отварить до мягкости.

    Положить мясо в кастрюлю с водой


    Говядину остудить и мелко нарезать или порубить.

    Порезать сваренное мясо


    Чеснок мелко порубить или натереть на тёрке.

    Натереть на терке чеснок


    Огурцы натереть на средней тёрке и соединить с чесноком.

    Соединить тертые огурцы с чесноком


    Массу перемешать.

    Смешать огурцы с чесноком


    Яйца отварить вкрутую (в течение 10 минут, считая от начала закипания воды), а затем опустить в холодную воду, остудить, очистить и порубить.

    Измельчить яйца


    Выкладывать салат на тарелку в формовочное кольцо. Первым слоем разложить мясо.

    Положить в формовочное кольцо слой мяса


    На мясо нанести майонезную сетку.

    Полить майонезом


    Поверх майонеза выложить огурцы с чесноком и снова нанести майонез.

    Положить огурцы с чесноком и майонез


    Огуречный слой посыпать измельченными яйцами и слегка прижать их.

    Выложить слой яиц


    Яйца обильно смазать майонезом.

    Смазать яйца майонезом


    Ядра орехов мелко нарезать и обжарить на раскаленной сковороде без масла.

    Измельчить орехи


    Салат посыпать сверху орехами.

    Посыпать салат орехами


    Осторожно, слегка поворачивая, снять формовочное кольцо и украсить салат зеленью петрушки. Слоеный салат «Мачо» готов.

    Рецепт слоеного салата «Мачо»


    Приятного времяпрепровождения, но во всём знайте меру!

    Фото слоеного салата «Мачо»

    Аймкук
    Автор рецепта
    Автор-составитель книг по кулинарии. Увлекаюсь фуд-съёмкой.
    • 185

      Рецептов

    • 14

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    Аймкук
    Комментарии и отзывы (12)
    Добавить комментарий
    Жанна
    Подскажите, а мясо без соли варить?
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    (0)
    ответить
    Яна
    А если майонезом не слой смазывать, а перемешать с ним ингредиенты и затем выкладывать слои?
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    (0)
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    natalka
    оч понравился, возьму на заметку! люблю простое и вкусное )))
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    (0)
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    Rencha1
    Ирина, очень аппетитно смотрится! Отличное описание, думаю, рецептик многим пригодится!
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    (0)
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    Стефания Автор рецепта
    Спасибо, Рената! Готовьте на здоровье!
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    (0)
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    IamCook
    Отличный салат, выглядит очень нарядно и празднично! 
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    (1)
    ответить
    Стефания Автор рецепта
    Спасибо, Антон, за поддержку! Старалась...
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    (0)
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    Матильда
    Если салат красиво оформлен - это Ира!  Все такое мое! Майонез не ем, но это исключительно из-за здоровья, но своим готовлю с майонезом. Мои мачо готовы принять от тебя, Ириша, тарелочку с салатиком
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    (0)
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    Стефания Автор рецепта
    Олеся! Люблю я твои комменты с юмором! Отдаю твоим мачо всю виртуальную тарелочку, так как мои мачо салатик уже одобрили и уговорили.
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    (0)
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    Стелла
    Вкусный салат!
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    (0)
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    Стефания Автор рецепта
    Спасибо! Мне приятно!
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    (0)
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    танечка
    а если вместо саленых,взять свежие огурчики?
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    Аймкук
    Аймкук

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