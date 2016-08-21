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    РецептыСалаты праздничные
    Салат «Грибное лукошко» с опят

    Салат «Грибное лукошко» с опятами

    Салат «Грибное лукошко» с опятами уже, как Оливье или Селедка под шубой - салат, ставший традиционным на любом праздничной столе. Ингредиенты каждая хозяйка включает в него свои - самые простые и любимые семьей. Я сейчас покажу вам свой любимый состав этого салата. Внешний вид у «Грибного лукошка» очень праздничный, а некоторые секреты позволяют приготовить его заранее, не боясь, что он заветрится.

    Ингредиенты

    Картофель большой - 4 шт.

    Морковь маленькая - 4 шт.

    Яйцо куриное - 4 шт.

    Сырок плавленый - 2 шт.

    Куриная грудка варено-копченая - 200 г

    Огурец маринованный - 4 шт.

    Опята маринованные - 700 г

    Майонез - 250 г

    Укроп - 1 пучок

    Соль - по вкусу

    Перец ч.м. - по вкусу

    Масло растительное - 1 ст.л.

    • 140 кКал
    • 50 мин.
    • 50 мин.

    Фото готового блюда

    Татьяна автор рецепта
    4.88

    Оценить рецепт

    Рейтинг 4.88 из 5
    на основе 83 голосов

    Процесс приготовления

    Для приготовления салата «Грибное лукошко» с опятами подготовьте продукты по списку. Картофель, морковь и яйца нужно отварить до готовности, остудить, очистить.

    Ингредиенты для cалата «Грибное лукошко» с опятами


    В блюдо для подачи установить сервировочное кольцо. Первым слоем натереть отварной картофель. Чуть смазать майонезом.

    Выложить слой картофеля с майонезом


    Следующий слой - мелко нарезанный маринованный огурец.

    Выложить слой огурцов


    Следующий слой - натертое на терке отварное яйцо. Чуть смазать майонезом.

    Положить слой яиц


    Следующий слой - натертая на терке морковь.

    Выложить слой моркови


    На морковь выложить слой мелко нарезанной куриной грудки, слегка смазать майонезом.

    Положить слой курицы


    Последний слой - натертый плавленный сыр, его тоже слегка смазать майонезом.

    Потереть сыр


    Присыпать мелко рубленным укропом. Поставить на время в холодильник.

    Посыпать укропом


    Аккуратно снять сервировочное кольцо. Чуть наклоняя блюдо, посыпать укропом салат по бокам.

    Снять формовочное кольцо


    Опята я всегда подготавливаю заранее. Лично для меня они слишком уксусные, независимо от производителя. Поэтому для начала я их хорошо промываю под проточной водой от склизкого маринада и минут на 30 замачиваю в холодной воде. Потом я их солю и перчу по вкусу, заправляю растительным маслом и также оставляю на несколько минут. Результат колоссальный - уверяю.

    Промыть грибы


    Дальше нужно слить лишнее масло и выложить грибы на салат.

    Рецепт cалата «Грибное лукошко» с опятами


    Салат «Грибное лукошко» с опятами готов! Приятного!

    Фото cалата «Грибное лукошко» с опятами


    Салат «Грибное лукошко» с опятами, рецепт с фото

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    Аврора
    Екатерина
    Комментарии и отзывы (24)
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    Светлана
    Спасибо за рецепт, будем делать на Новый Год!
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    (0)
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    Татьяна Автор рецепта
    Светлана, готовьте с удовольствием)
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    (0)
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    Наталья Малыхина
    Вкусный, нарядный и праздничный салат. Спасибо, Татьяна, за рецепт!!!
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    (0)
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    Татьяна Автор рецепта
    Наталья Малыхина, спасибо за отзыв и красивый фото отчет)
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    (0)
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    Ирина
    Спасибо за рецепт! Готовила салат на день рождения, всем гостям понравился и на вид, и на вкус!
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    (1)
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    Татьяна Автор рецепта
    Ирина, я очень рада!
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    (0)
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    Екатерина Новичок
    Очень вкусно и красиво получилось. Буду тепеоь его готовить на праздниках!
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    (2)
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    Татьяна Автор рецепта
    Екатерина , спасибо за отзыв и вкусное фото!
    Очень рада, что рецепт понравился))
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    (1)
    ответить
    Екатерина Новичок
    Спасибо за рецепт!)
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    (0)
    ответить
    Милана
    Спасибо за рецепт!
    Прикрепленные фото:
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    (0)
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    Татьяна Автор рецепта
    Милана, спасибо за отзыв и очень красивое фото
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    (0)
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    Tatiana .
    Я Приготовила этот салат на день Благодарности. Всем очень понравился. Спасибо за рецепт.
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    (0)
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    Татьяна Автор рецепта
     Tatiana . , выглядит обалденно, ни чуть не хуже, чем оригинал
    Спасибо за фото отчет
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    (1)
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    Ольга
    Очень вкусный салат! Делается легко и быстро! Очень красиво смотрится на праздничном столе!!!!
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    (1)
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    Татьяна Автор рецепта
    Ольга, очень рада что рецепт вам понравился, спасибо за отзыв.
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    (1)
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    Анна
    А где исполбзуеться в салате плавленый сырок?
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    (0)
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    Татьяна Автор рецепта
    ээээээ, в шаге - 7 фото, вроде.....
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    (2)
    ответить
    Татьяна Автор рецепта
    Девушки, спасибо большое за внимание к рецепту
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    (1)
    ответить
    тома
    Три в одном! Вкусно, красиво и аппетитно! Браво Танюшка! Люблю этот салат!
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    (0)
    ответить
    Ирина Белая
    такой салатик - украшение любого стола! отлично!
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    (0)
    ответить
    Марина
    Красивый салат!
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    (0)
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    ElenaV
    Да, я по двум причинам не люблю опят: мелкие и скользкие и уж очень уксусные! отличный салатик получился, Танюша!
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    (0)
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    Матильда
    Ну дайте! Дайте мне это лукошко!!! Я его СОЖРУ!!!
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    (0)
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    Rencha1
    Танюша, спасибо за подсказку про грибочки! Для меня они тоже всегда уж очень маринованные))) Красивый салатик!
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