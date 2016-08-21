Для приготовления салата «Грибное лукошко» с опятами подготовьте продукты по списку. Картофель, морковь и яйца нужно отварить до готовности, остудить, очистить.





В блюдо для подачи установить сервировочное кольцо. Первым слоем натереть отварной картофель. Чуть смазать майонезом.





Следующий слой - мелко нарезанный маринованный огурец.





Следующий слой - натертое на терке отварное яйцо. Чуть смазать майонезом.





Следующий слой - натертая на терке морковь.





На морковь выложить слой мелко нарезанной куриной грудки, слегка смазать майонезом.





Последний слой - натертый плавленный сыр, его тоже слегка смазать майонезом.





Присыпать мелко рубленным укропом. Поставить на время в холодильник.





Аккуратно снять сервировочное кольцо. Чуть наклоняя блюдо, посыпать укропом салат по бокам.





Опята я всегда подготавливаю заранее. Лично для меня они слишком уксусные, независимо от производителя. Поэтому для начала я их хорошо промываю под проточной водой от склизкого маринада и минут на 30 замачиваю в холодной воде. Потом я их солю и перчу по вкусу, заправляю растительным маслом и также оставляю на несколько минут. Результат колоссальный - уверяю.





Дальше нужно слить лишнее масло и выложить грибы на салат.





Салат «Грибное лукошко» с опятами готов! Приятного!



