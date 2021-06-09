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    АймкукПельмени
    Креплах (еврейские пельмени)

    Креплах (еврейские пельмени)

    Домашний рецепт приготовления еврейских треугольных пельменей с курицей - креплах. Пельмени готовятся из пресного теста на куриных желтках.

    Ингредиенты

    Для теста:

    Мука пшеничная - 1,5 стакана + раскатка

    Желток куриного яйца - 2 шт.

    Вода - 1/2 стакана

    Соль - 1/3 ч.л.

    Для начинки:

    Куриный фарш (отварной) - 300 г

    Белок куриного яйца - 2 шт.

    Лук репчатый - 1 шт.

    Соль - по вкусу

    Перец молотый - по вкусу

    Масло растительное - для жарки

    • 196 кКал
    • 1 ч.
    • 1 ч.

    Фото готового блюда

    Ирина Шеви автор рецепта
    4.98

    Оценить рецепт

    Рейтинг 4.98 из 5
    на основе 42 голосов

    Пошаговый рецепт с фото

    Сегодня готовим национальное еврейское блюдо – треугольные пельмени «Креплах». По одной из легенд, треугольная форма еврейских пельменей – это символ трех патриархов еврейского народа: Авраама, Ицхака, Иакова.


    В качестве начинки для креплах традиционно используют отварную курицу или говядину. Фарш приправляется солью и молотым перцем без каких-либо дополнительных специй.


    Возьмите ингредиенты из списка.


    Шаг 1. Тесто для пельменей на куриных желтках.

    Желток хорошо размешайте с водой. Добавьте соль.


    Добавьте в два этапа заранее просеянную пшеничную муку.


    Замесите эластичный колобок теста. Тесто на креплах нужно вымесить не менее 7 минут, а затем убрать в пакет и охладить.


    Шаг 2. Начинка для пельменей креплах.

    Приготовьте начинку. Отварную курицу перекрутите на мясорубке. Рекомендуется использовать куриную грудку и мякоть с окорочков.


    В фарш добавьте оставшийся от яйца белок, жаренный на растительном масле репчатый лук, соль и молотый перец.


    Всё перемешайте в однородную начинку.


    Шаг 3. Лепка и варка пельменей.

    Тесто распределите на хорошо посыпанной мукой рабочей поверхности. Само тесто посыпьте мукой тоже.


    Раскатайте в тонкий пласт. Тесто не должно липнуть.


    Разделите тесто на множество квадратов размером примерно 6x6 см. В серединку каждой заготовки положите чайную ложку куриной начинки.


    Противоположные края квадратов слепите в треугольные пельмени. Хорошо соедините боковые части.


    Вскипятите воду или куриный бульон. Сварите креплах за 5 минут до полного всплытия.


    Снимите шумовкой, удаляя лишнюю влагу.


    Еврейские пельмени креплах готовы. Традиционно можно подать с бульоном, зеленью или со сметаной.


    Креплах (еврейские пельмени) — рецепт с фото пошагово

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    Комментарии и отзывы (10)
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    Сара
    Рецепт классный. Но со сметаной, и вообще с молочными продуктами, ни одно еврейское мясное блюдо не подают-не кошерно.
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    (8)
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    irka_kolchina
    Сара, благодарим вас за уточнение!)
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    (0)
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    Андрей
    Сара, Я вообще их со свининой делаю .
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    (2)
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    Роза
    Сара, А что значит кошерное?
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    (0)
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    Неля
    Спасибо огромное за рецепт теста и начинки. Ела такую вкуснятину когда жила в еврейской семье.
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    (0)
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    irka_kolchina
    Неля, благодарим вас за комментарий!))
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    (0)
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    Евгений
    Нельзя со сметаной, нарушение Закона.
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    (6)
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    Ольга
    Не смею ничего говорить негативного против рецепта фарша, т.к. любая национальная кухня имеет право быть, жить, быть любимой и в каждой кухне есть прекрасные блюда,изюминка и есть что перенять. Но...своё мнение по поводу фарша хочу всё-таки высказать. Мне кажется, что пережёванное дважды-никогда вкусно не бывает. Точно так же фарш из варёной курицы вновь варить....?Плюс обжаренный лук в фарш....Куда вкуснее фарш свежий с сочным луком,со специями-и в пельмешки. А вот тесто - тесто пельменное и для вареников. Хотя такое количество яиц обычно кладут в домашнюю лапшу. Но тесто - превосходный рецепт. В конце своего комментария добавлю: любой рецепт национальной кухни не станет никогда хуже или лучше от того, что он кому-то не понравился или наоборот.
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    (9)
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    Ирина Шеви Автор рецепта
    Ольга, очень нежно получается, если перекрученно хорошо. Попробуйте!!!
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    (1)
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    Анна
    Ольга, а пюре, в варениках, с жареным луком?...
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    (0)
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    Эдит
    Ольга, я о фарше. Пельмени тем и отличаются от вареников и креплах, что с варёным фаршем. Это другое блюдо. А варятся креплах в два раза быстрее, чем пельмени.
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    (2)
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    Israel
    Со сметаной точно не по-еврейски
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    (9)
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    lakomka
    Люблю пельмешки, попробую и эти! Взяла в закладки!
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    (0)
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    Алена Прика
    Блин,пельменей захотелось! Ты дразнилка!
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    (0)
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    Ирина Шеви Автор рецепта
    Алена Прика, сама в охотку поела))
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    (2)
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