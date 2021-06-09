Креплах (еврейские пельмени)

Сегодня готовим национальное еврейское блюдо – треугольные пельмени «Креплах». По одной из легенд, треугольная форма еврейских пельменей – это символ трех патриархов еврейского народа: Авраама, Ицхака, Иакова.
В качестве начинки для креплах традиционно используют отварную курицу или говядину. Фарш приправляется солью и молотым перцем без каких-либо дополнительных специй.
Возьмите ингредиенты из списка.
Шаг 1. Тесто для пельменей на куриных желтках.
Желток хорошо размешайте с водой. Добавьте соль.
Добавьте в два этапа заранее просеянную пшеничную муку.
Замесите эластичный колобок теста. Тесто на креплах нужно вымесить не менее 7 минут, а затем убрать в пакет и охладить.
Шаг 2. Начинка для пельменей креплах.
Приготовьте начинку. Отварную курицу перекрутите на мясорубке. Рекомендуется использовать куриную грудку и мякоть с окорочков.
В фарш добавьте оставшийся от яйца белок, жаренный на растительном масле репчатый лук, соль и молотый перец.
Всё перемешайте в однородную начинку.
Шаг 3. Лепка и варка пельменей.
Тесто распределите на хорошо посыпанной мукой рабочей поверхности. Само тесто посыпьте мукой тоже.
Раскатайте в тонкий пласт. Тесто не должно липнуть.
Разделите тесто на множество квадратов размером примерно 6x6 см. В серединку каждой заготовки положите чайную ложку куриной начинки.
Противоположные края квадратов слепите в треугольные пельмени. Хорошо соедините боковые части.
Вскипятите воду или куриный бульон. Сварите креплах за 5 минут до полного всплытия.
Снимите шумовкой, удаляя лишнюю влагу.
Еврейские пельмени креплах готовы. Традиционно можно подать с бульоном, зеленью или со сметаной.