Креплах (еврейские пельмени)

Сегодня готовим национальное еврейское блюдо – треугольные пельмени «Креплах». По одной из легенд, треугольная форма еврейских пельменей – это символ трех патриархов еврейского народа: Авраама, Ицхака, Иакова.





В качестве начинки для креплах традиционно используют отварную курицу или говядину. Фарш приправляется солью и молотым перцем без каких-либо дополнительных специй.





Возьмите ингредиенты из списка.





Шаг 1. Тесто для пельменей на куриных желтках.

Желток хорошо размешайте с водой. Добавьте соль.





Добавьте в два этапа заранее просеянную пшеничную муку.





Замесите эластичный колобок теста. Тесто на креплах нужно вымесить не менее 7 минут, а затем убрать в пакет и охладить.





Шаг 2. Начинка для пельменей креплах.

Приготовьте начинку. Отварную курицу перекрутите на мясорубке. Рекомендуется использовать куриную грудку и мякоть с окорочков.





В фарш добавьте оставшийся от яйца белок, жаренный на растительном масле репчатый лук, соль и молотый перец.





Всё перемешайте в однородную начинку.





Шаг 3. Лепка и варка пельменей.

Тесто распределите на хорошо посыпанной мукой рабочей поверхности. Само тесто посыпьте мукой тоже.





Раскатайте в тонкий пласт. Тесто не должно липнуть.





Разделите тесто на множество квадратов размером примерно 6x6 см. В серединку каждой заготовки положите чайную ложку куриной начинки.





Противоположные края квадратов слепите в треугольные пельмени. Хорошо соедините боковые части.





Вскипятите воду или куриный бульон. Сварите креплах за 5 минут до полного всплытия.





Снимите шумовкой, удаляя лишнюю влагу.





Еврейские пельмени креплах готовы. Традиционно можно подать с бульоном, зеленью или со сметаной.



