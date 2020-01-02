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Аймкук.руПирожки
Пирожки на кефире без дрожжей

Пирожки на кефире без дрожжей в духовке

Приготовленные в духовке бездрожжевые пирожки на кефире не раз выручат вас, когда захочется быстро приготовить угощение к чаю.
Аймкук

Ингредиенты

Кефир - 200 мл

Мука - 450 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сметана - 2 ст.л.

Масло растительное - 2 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Сахар - 2 ч.л.

Сода - 0,5 ч.л

Начинка:

Яйцо куриное - 3-4 шт.

Лук зелёный - 100 г

  • 217 кКал
  • 40 мин.
  • 10 мин.
  • 50 мин.

Фото готового блюда

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на основе 171 голосов
Аймкук
Аймкук

Пошаговый рецепт с фото

Чем хороши пирожки из теста на кефире? Они всегда получаются вкусными, быстро готовятся, а продукты для них наверняка найдутся в каждом доме. Можно приготовить тесто с дрожжами или без них, сегодня у меня вариант теста на кефире без дрожжей. В этот раз я решила добавить в тесто сметану - получилось очень удачно. Пирожки из теста на кефире можно жарить, а можно испечь в духовке. Сегодня предлагаю вам приготовить пирожки на кефире без дрожжей в духовке.


Итак, через 40 минут у нас уже будут готовы чудесные пирожочки, так что пора начинать! Возьмите продукты по списку. Начинка у меня сегодня самая любимая - зелёный лук с яйцами, я её приготовила заранее, чтобы не отвлекаться. Вы можете взять любую начинку: рис с грибами, картофель, капусту, сладкие начинки.

Ингредиенты для пирожков на кефире без дрожжей в духовке


Приступим к приготовлению бездрожжевого теста на кефире. В миску вольём кефир комнатной температуры, добавим соль, сахар и соду, перемешаем.

Соединить кефир, сахар и соду


Выложим сметану, снова перемешаем. Сода уже вступила в реакцию с кефиром, сметана добавит нежности тесту.

Положить сметану


Вобьём яйцо, нальём растительное масло. Как следует соединим все продукты.

Добавить яйцо и масло


Теперь настала очередь муки. Обязательно просейте её, чтобы тесто получилось пышным и нежным.

Всыпать муку


Частями добавляя муку, вымешиваем тесто. Сначала ложкой или лопаткой.

Вымесить тесто


Потом перенесём тесто на стол, присыпанный мукой, и вымесим тесто 2-3 минуты, не слишком забивая мукой. Тесто получается мягким, приятным, не липнущим к рукам.

Готовое тесто


Самое время включить духовку на 180°С. Отрезая небольшие кусочки, примерно по 40-45 г, сформируем из них шарики. Немного подсыпая муку, раскатаем шарики в тонкие лепёшечки, тесто очень податливое.

Раскатать тесто


Выложим на тесто начинку, примерно 1-1,5 ст.л.

Положить на тесто начинку


Сформируем пирожки.

Слепить пирожки


Перенесём пирожочки на противень, застеленный пергаментом или, как у меня, тефлоновым ковриком. При желании смажем верх пирожков молоком или желтком с водой.

Выложить заготовки на противень


Ставим пирожки выпекаться на 20-25 минут, следите по своей духовке. Поскольку тесто тонкое, пирожки будут готовы, как только зарумянятся. Вот и всё, прошло 40 минут с начала приготовления, а у нас уже готовы очень вкусные и красивые бездрожжевые пирожки на кефире.

Фото пирожков на кефире без дрожжей в духовке


Если в пирожок, откусив, добавить кусочек сливочного масла, будет ещё вкуснее!

Рецепт пирожков на кефире без дрожжей в духовке


Очень рекомендую приготовить эти чудесные пирожки на кефире без дрожжей в духовке, они непременно понравятся вашим родным и друзьям. Готовьте на здоровье!


Пирожки на кефире без дрожжей в духовке — рецепт с фото пошагово

Важные дополнения к рецепту

  • Кефир рекомендую брать комнатной температуры, не из холодильника.
  • Не добавляйте слишком много муки, тесто должно оставаться мягким и податливым.
Аймкук
Автор рецепта
Я Рената, ко мне на "ты", пожалуйста!
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Комментарии (22)
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Eva
А без сметаны как получится?
0
ответить
02.01.2020 в 12:33:49
Алена Прика
Eva, почему без? Сметана в тесте, есть шаг с ее добавлением.
0
ответить
02.01.2020 в 14:03:45
Вера
Я буду сейчас пробовать с морковной начинкой....
0
ответить
21.09.2019 в 7:28:24
Екатерина
Большое спасибо за рецепт! Действительно очень просто и быстро! Сделала с начинкой из картошки и жареного лука, мужу очень понравились, хотя до этого печеные пирожки с картошкой не признавал, только жареные. Буду пробовать и со сладкими начинками!
Вложения:
0
ответить
23.04.2019 в 13:08:08
tatiana.zinkova
Хороший рецепт. Пирожки на следующий день такие же мягкие) а потом не знаю, так как все слопали)
0
ответить
13.03.2018 в 12:00:06
Ирина Белая
ох, соблазнительница! пирожки супер!
1
ответить
22.02.2018 в 12:41:07
Rencha1 Автор рецепта
Ирочка, спасибо! Так и соблазнись, уж один-то можно))
0
ответить
23.02.2018 в 13:53:25
Татьяна
шикарные пирожочки
1
ответить
22.02.2018 в 1:01:42
Rencha1 Автор рецепта
Танюшик, спасибо! Очень понравились, мягенькие такие))
0
ответить
23.02.2018 в 13:52:48
Milanika
Пирожки так пирожки!
1
ответить
21.02.2018 в 17:39:03
Rencha1 Автор рецепта
Ну что да - то да)) Спасибо, Людочек!
0
ответить
23.02.2018 в 13:52:15
Марина
Ренаточка, аппетитные пирожки
1
ответить
21.02.2018 в 16:04:58
Rencha1 Автор рецепта
Маришик, спасибо!
0
ответить
23.02.2018 в 13:51:54
тома
Супер пирожки! Классные, аккуратные, вкусные!
1
ответить
20.02.2018 в 22:18:42
Rencha1 Автор рецепта
Томочка, благодарю! Угощайся))
0
ответить
21.02.2018 в 10:44:05
Ирина
Ренатушка, просто чудесные пирожки! Тоненькое тесто и много начинки! Непременно воспользуюсь  рецептом! 
1
ответить
20.02.2018 в 20:49:46
Rencha1 Автор рецепта
Спасибо, Ирочка! На здоровье!
0
ответить
21.02.2018 в 10:43:45
Annabelle
Здорово, когда мало теста и много начинки, отличные пирожки 
1
ответить
20.02.2018 в 19:48:19
Rencha1 Автор рецепта
Анечка, спасибо! Угощайся)
0
ответить
21.02.2018 в 10:43:02
Матильда
Хороши! С чайком оч вкусно!
1
ответить
20.02.2018 в 11:30:07
Rencha1 Автор рецепта
Спасибо, Олесик! Сегодня на работу брала - такие мягенькие))) Угощайся, ещё есть!)
0
ответить
20.02.2018 в 16:22:27
Матильда
Прочитала про твою работу и не могла понять: какая работа?  Выходной же! Потом очухалась - это ж у нас китайский НГ, а у вас - работа
Присылай и нам, муж тоже завтра на работу, деть в школу - дам им с собой
1
ответить
20.02.2018 в 16:31:52
Rencha1 Автор рецепта
Олесик, пирожки хорошенькие, только начинки ещё больше надо - тесто тоненькое)) Забирай все, я ещё напеку))
0
ответить
20.02.2018 в 18:17:45
Аймкук
Аймкук

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