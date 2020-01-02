Чем хороши пирожки из теста на кефире? Они всегда получаются вкусными, быстро готовятся, а продукты для них наверняка найдутся в каждом доме. Можно приготовить тесто с дрожжами или без них, сегодня у меня вариант теста на кефире без дрожжей. В этот раз я решила добавить в тесто сметану - получилось очень удачно. Пирожки из теста на кефире можно жарить, а можно испечь в духовке. Сегодня предлагаю вам приготовить пирожки на кефире без дрожжей в духовке.





Итак, через 40 минут у нас уже будут готовы чудесные пирожочки, так что пора начинать! Возьмите продукты по списку. Начинка у меня сегодня самая любимая - зелёный лук с яйцами, я её приготовила заранее, чтобы не отвлекаться. Вы можете взять любую начинку: рис с грибами, картофель, капусту, сладкие начинки.





Приступим к приготовлению бездрожжевого теста на кефире. В миску вольём кефир комнатной температуры, добавим соль, сахар и соду, перемешаем.





Выложим сметану, снова перемешаем. Сода уже вступила в реакцию с кефиром, сметана добавит нежности тесту.





Вобьём яйцо, нальём растительное масло. Как следует соединим все продукты.





Теперь настала очередь муки. Обязательно просейте её, чтобы тесто получилось пышным и нежным.





Частями добавляя муку, вымешиваем тесто. Сначала ложкой или лопаткой.





Потом перенесём тесто на стол, присыпанный мукой, и вымесим тесто 2-3 минуты, не слишком забивая мукой. Тесто получается мягким, приятным, не липнущим к рукам.





Самое время включить духовку на 180°С. Отрезая небольшие кусочки, примерно по 40-45 г, сформируем из них шарики. Немного подсыпая муку, раскатаем шарики в тонкие лепёшечки, тесто очень податливое.





Выложим на тесто начинку, примерно 1-1,5 ст.л.





Сформируем пирожки.





Перенесём пирожочки на противень, застеленный пергаментом или, как у меня, тефлоновым ковриком. При желании смажем верх пирожков молоком или желтком с водой.





Ставим пирожки выпекаться на 20-25 минут, следите по своей духовке. Поскольку тесто тонкое, пирожки будут готовы, как только зарумянятся. Вот и всё, прошло 40 минут с начала приготовления, а у нас уже готовы очень вкусные и красивые бездрожжевые пирожки на кефире.





Если в пирожок, откусив, добавить кусочек сливочного масла, будет ещё вкуснее!





Очень рекомендую приготовить эти чудесные пирожки на кефире без дрожжей в духовке, они непременно понравятся вашим родным и друзьям. Готовьте на здоровье!



