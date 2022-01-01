E-mail:
Пароль:
Войти

Добро пожаловать на Аймкук!

Введите пожалуйста свои регистрационные данные, указанные при регистрации на сайте. Если у Вас нет учетной записи, Вы можете зарегистрироваться. Если Вы забыли пароль, попробуйте восстановить его.

Регистрация
Вход
    Расширенный поиск

    Актуальное


    Авторы Аймкук Книга рецептов

    Рубрикатор

    Коллекции

    Сезонное

    АпельсинБобыГранатГрейпфрутКапуста белокочаннаяКапуста БрокколиКартофельКивиЛимонЛук порейЛук репчатыйМандаринМорковьПомидорСвеклаСельдерейУкропХурмаЯблоко
    Поиск рецептов по ингредиентам
    Аймкук.руМясные супы
    Куриный бульон с галушками из

    Куриный бульон с галушками из лаваша

    Аймкук

    Ингредиенты

    Лаваш - 300 грамм;

    Бульон куриный - 2 литра;

    Яйцо - 1 штука;

    Соль - по вкус;

    Перец черный молотый - по вкусу.

    • 60 кКал
    • 30 мин.
    • 30 мин.

    Фото готового блюда

    5

    Оцените рецепт

    Рейтинг 5 из 5
    на основе 1 голосов
    Как и зачем оценивать рецепт?
    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

     Есть в еврейской кухне блюдо под названием "Кнейдлах". Это галушки из  муки, полученной путем измельчения мацы.  Маца - пресные лепешки из воды и муки без соли.  То есть, если смолоть мацу, то получается мука.  Вот из этой муки и готовят кнейдлах. Поскольку самой испечь мацу мне не захотелось, я нашла отличную альтернативу ей - тонкий лаваш.  Галушки получились отличные: нежные и воздушные. Именно то, что нужно для куриного бульона.  Такой суп - блюдо диетическое и подходит для детского питания.


    Для приготовления галушек нам понадобятся: тонкий лаваш, яйцо, куриный бульон, соль, перец черный молотый и вода.

    Ингредиенты для куриного бульона с галушками


    Прежде всего лаваш нужно высушить. Затем дважды перемолоть через мясорубку и просеять через сито. 


    Заранее варим куриный(индюшиный) бульон. Готовим галушки.  2/3 стакана муки из лаваша  насыпаем в кастрюльку и заливаем стаканом  воды комнатной температуры.


    Перемешиваем. Оставляем на 30-40 минут, чтобы мука набухла и впитала полностью воду.


    Затем кладем сырое яйцо. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Получаем жидковатое тесто.


    Начинаем постепенно добавлять муку из лаваша, пока не получим тесто, из которого можно  скатать шарик. Много муки класть не стоит, галушки будут резиновыми.


    Влажными руками формируем небольшие галушки.


    Кипятим в кастрюле воду, отправляем туда галушки. Через 3-4 минуты они всплывут. Варим еще минут 5 и достаем.


    Готовые галушки кладем в бульон. Подаем на обед.


    Просто, сытно и очень вкусно. Когда надоест борщ, гороховый или овощной суп, рецепт  очень пригодится.

    Рецепт бульона с галушками и лаваша

    Автор рецепта
    В нашей семье всегда любили и умели готовить. Я и сейчас пользуюсь старой тетрадкой, где мама записывала рецепты пирогов, тортов, салатов, закусок и варенья. Но с появлением Интернета постоянно узнаю много нового и интересного. Поэтому на этом сайте хочу научиться тому, что еще не умею и поделиться своими знаниями в замечательной отрасли - кулинарии.
    • 235

      Рецептов

    • 22

      Подписчиков

    • 88

      Собрано фотоотчётов

    Подписаться на автора

    Фотоотзывы по рецепту

    Обратите внимание! Добавлять фотоотзывы по рецепту могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация

    Комментарии и отзывы (6)
    Добавить комментарий
    Svetlaya
    Прикольные галушки!
    Нравится
    (0)
    ответить
    Zoya7 Автор рецепта
    :-)) Это точно!!
    Нравится
    (0)
    ответить
    Нина Минина-Россинская
    это что-то новенькое для меня! )
    Нравится
    (0)
    ответить
    Zoya7 Автор рецепта
    Я рада, Нина!!
    Нравится
    (0)
    ответить
    Анжелика
    Интересные галушки и красиво в бульоне выглядят. Зоенька, ты молодец!!!
    Нравится
    (0)
    ответить
    Zoya7 Автор рецепта
    Спасибо большое!!
    Нравится
    (0)
    ответить
    Аймкук
    Аймкук

    Смотрите также

    Бульон
    Как варить бульон для супа из курицы?
    Даши бульон
    Креветочный бульон
    Куриный бульон из грудки

    Свежие рецепты


    Суши-сэндвичи с курицей кацу
    Шницель по-биробиджански
    Куриные котлеты с брокколи в духовке
    Соус Субиз (Субис)
    Торт «Молочная девочка» с заварным кремом
    Слойки с маком из слоеного теста (бездрожжевого)
    Пирожное «Шу» с кракелюром

    Буженина с клюквой
    Салат из редьки с картошкой
    Котлеты из фарша куриной грудки
    Слойки с печенью
    Баранья шея в духовке
    Борщ со щавелем на курином бульоне
    Морковный торт с апельсиновым курдом
    Мобильная версия сайта