Куриный бульон с галушками из лаваша

Есть в еврейской кухне блюдо под названием "Кнейдлах". Это галушки из муки, полученной путем измельчения мацы. Маца - пресные лепешки из воды и муки без соли. То есть, если смолоть мацу, то получается мука. Вот из этой муки и готовят кнейдлах. Поскольку самой испечь мацу мне не захотелось, я нашла отличную альтернативу ей - тонкий лаваш. Галушки получились отличные: нежные и воздушные. Именно то, что нужно для куриного бульона. Такой суп - блюдо диетическое и подходит для детского питания.





Для приготовления галушек нам понадобятся: тонкий лаваш, яйцо, куриный бульон, соль, перец черный молотый и вода.





Прежде всего лаваш нужно высушить. Затем дважды перемолоть через мясорубку и просеять через сито.





Заранее варим куриный(индюшиный) бульон. Готовим галушки. 2/3 стакана муки из лаваша насыпаем в кастрюльку и заливаем стаканом воды комнатной температуры.





Перемешиваем. Оставляем на 30-40 минут, чтобы мука набухла и впитала полностью воду.





Затем кладем сырое яйцо. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Получаем жидковатое тесто.





Начинаем постепенно добавлять муку из лаваша, пока не получим тесто, из которого можно скатать шарик. Много муки класть не стоит, галушки будут резиновыми.





Влажными руками формируем небольшие галушки.





Кипятим в кастрюле воду, отправляем туда галушки. Через 3-4 минуты они всплывут. Варим еще минут 5 и достаем.





Готовые галушки кладем в бульон. Подаем на обед.





Просто, сытно и очень вкусно. Когда надоест борщ, гороховый или овощной суп, рецепт очень пригодится.