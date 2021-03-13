E-mail:
Пароль:
Войти

Добро пожаловать на Аймкук!

Введите пожалуйста свои регистрационные данные, указанные при регистрации на сайте. Если у Вас нет учетной записи, Вы можете зарегистрироваться. Если Вы забыли пароль, попробуйте восстановить его.

Регистрация
Вход
    Расширенный поиск

    Актуальное


    Авторы Аймкук Книга рецептов

    Рубрикатор

    Коллекции

    Сезонное

    АпельсинБобыГранатГрейпфрутКапуста белокочаннаяКапуста БрокколиКартофельКивиЛимонЛук порейЛук репчатыйМандаринМорковьПомидорСвеклаСельдерейУкропХурмаЯблоко
    Поиск рецептов по ингредиентам
    Аймкук.руПирожки
    Пирожки с повидлом на кефире

    Пирожки с повидлом на кефире

    Вкусные, сдобные и ароматные дрожжевые пирожки на кефире с повидлом. Эта выпечка идеально подходит для чаепития на каждый день.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Тесто для пирожков

    Кефир - 200 мл

    Масло подсолнечное - 100 мл

    Соль - 1 ч.л.

    Сахар - 1 ст.л.

    Дрожжи быстродействующие - 11 г

    Мука пшеничная - 480 г

    Начинка

    Повидло сливовое - 15 ст.л.

    Яйцо для смазывания - 1 шт.

    Корица - для обсыпки

    • 315 кКал
    • 2 ч.
    • 2 ч.

    Фото готового блюда

    5

    Оцените рецепт

    Рейтинг 5 из 5
    на основе 20 голосов
    Как и зачем оценивать рецепт?
    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Пирожки с повидлом - замечательная выпечка к чаю. Конечно, на пирожки всегда нужно больше времени, чем на пирог из жидкого теста, но можно использовать тесто на кефире, на приготовление которого уйдёт 45-50 минут, а также готовое повидло. В итоге, не считая расстойки и выпечки, вся работа займёт у вас 1,5 часа.


    Форма пирожков может быть любой, но мне со школы запомнились пирожки с повидлом в форме треугольника, которые продавались в школьном буфете. Решила тоже сделать такую формовку.


    Подготовить по списку все продукты. Повидло у меня сливовое, домашнее.

    Ингредиенты для пирожков с повидлом


    Тесто разделить на 15 кусочков.

    Разделить тесто на части


    Каждый кусочек раскатать в лепёшку, в центр поместить щедрую столовую ложку повидла. Пока лепите пирожок, остальное тесто накрывайте полотенцем, чтоб оно не высыхало.

    Положить на кружок теста повидло


    На 1/3 защипнуть тесто кулёчком.

    Соединить третью часть круга


    Затем к центру подтянуть край кулёчка, образовывая таким образом три треугольничка.

    Защипнуть края теста


    Хорошо защипнуть все края теста.

    Сформировать пирожки


    Противень застелить пергаментом и выложить пирожки швом вниз. Прикрыть заготовки полотенцем и убрать в тёплое место на 30 минут.

    Положить пирожки на противень


    Спустя это время смазать пирожки взбитым яйцом и присыпать корицей, по желанию. Разогреть духовку до 200 градусов и печь пирожки с повидлом 20 минут.

    Смазать яйцом и посыпать корицей


    Готовые пирожки выложить на решётку, сбрызнуть водой из пульверизатора и прикрыть полотенцем. Когда остынут, можно подавать. Очень вкусно!

    Готовые пирожки с повидлом


    Фото пирожков с повидлом


    Рецепт пирожков с повидлом


    Приятного аппетита!

    Другие рецепты пирожков с повидлом

    Автор рецепта
    Очень люблю готовить,экспериментировать на кухне и снимать результаты своего творчества.
    • 1901

      Рецептов

    • 416

      Подписчиков

    • 643

      Собрано фотоотчётов

    Подписаться на автора

    Фотоотзывы по рецепту

    Обратите внимание! Добавлять фотоотзывы по рецепту могут только зарегистрированные пользователи. Регистрация
    Прохожий
    Прохожий
    Прохожий
    Степашка
    Комментарии и отзывы (28)
    Добавить комментарий
    Таша
    Спасибо Вам огромное! Мои первые пирожки, почти идеальные) до этого, у меня всегда были бледные и кривая форма. Да и со вкусом теста редко попадала. А тут, просто волшебные)
    Прикрепленные фото:
    Нравится
    (2)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Таша, какие у вас красивые пирожочки Очень рада, что рецепт понравилсяГотовьте в удовольствие!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Елена
    Очень понравился рецепт, и пирожки получились воздушными и вкусными.
    Прикрепленные фото:
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Елена, очень аппетитные пирожки Спасибо за отзыв и фото
    Нравится
    (0)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Елена, отличные у вас пирожки Большое спасибо за фото и отзыв
    Нравится
    (0)
    ответить
    Эльвира
    Всегда делаю по этому рецепту пироги и пирожки, отличный рецепт и всегда все получается
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Эльвира, очень радаГотовьте в удовольствие
    Нравится
    (0)
    ответить
    Роза
    Не поняла как готовить тесто.
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Роза, тесто готовится в отдельном рецепте по ссылке https://www.iamcook.ru/showrecipe/7354
    Нравится
    (3)
    ответить
    Людмила
    Обалденный рецепт
    Нравится
    (0)
    ответить
    Мими
    Спасибо!Чудесный рецепт. Мои первые  самостоятельные пирожки-получились с первого раза. Тесто получилось воздушное,а пирожки мягкие и румяные.
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Очень рада, что рецепт понравился! Готовьте в удовольствие!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Степашка Кулинарный фанат
    Самое сложное для меня было их формировать.а так прекрасный простой рецепт
    Нравится
    (1)
    ответить
    Степашка Кулинарный фанат
    Пироги получились суууууперррррр!!!первый раз в жизни пекла пироги и так удачно
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Очень рада что вы решились! Спасибо за доверие и добавленное фото! Чтоб не заморачиваться, можно выбрать самую простую формовку и всё пойдёт гораздо быстрее
    Нравится
    (0)
    ответить
    Ольга
    Рецепт отвратительный. Даже не потрудились расписать этапы и нюансы приготовления теста.
    Нравится
    (2)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Ольга, а зачем повторять то, что уже подробно расписано в рецепте теста? http://www.iamcook.ru/showrecipe/7354
    Нравится
    (0)
    ответить
    Ольга
    Конечно,незачем, когда ссылка на этот рецепт теста дается в рецепте пирожков. Не постоянным пользователям ресурса сложно понять , что нужно куда-то отдельно идти за рецептом теста.
    Нравится
    (2)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Я всегда ставлю ссылку, если рецепты связаны, возможно модератор её пропустил. Прошу за это прощения. Но не стоит так сразу писать что рецепт отвратительный.
    Нравится
    (0)
    ответить
    тома
    Какие восхитительные, румяные пирожки!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Благодарю Тамарочка!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Марина
    Какие аппетитные, да красивые!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Спасибо Мариша!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Ирина Белая
    прям один в один! отличные
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Спасибо Ирина!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Алена Прика
    Я бы с утра таких штук пять навернула бы))
    И ночью, пока все спят, еще штук восемь))))
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Я утром испекла, но к вечеру ничего не осталось)))
    Нравится
    (1)
    ответить
    Лана
    Автора узнаю сразу. Пирожки-милашки!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Благодарю Светочка!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Матильда
    Какие же красавцы загорелые!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анжелика Автор рецепта
    Спасибо Олесик!
    Нравится
    (1)
    ответить
    Аймкук
    Аймкук

    Смотрите также

    Пирожки в духовке
    Сдобные листики с яблоками и корицей
    Сдобные пирожки с яблоками в духовке
    Диетическая самса с курицей на пресном тесте
    Пирожки на кефире без дрожжей в духовке
    Пирожки с повидлом
    Пирожки с повидлом на кефире
    Пирожки с яблочным повидлом
    Пирожки из дрожжевого теста с яблоками и повидлом
    Пирожки с повидлом в духовке
    Пирожки на кефире
    Жареные пирожки «Как пух» на кефире
    Пирожки с луком и яйцом на кефире
    Пирожки на кефире с дрожжами на сковороде
    Пирожки на кефире без дрожжей в духовке
    Выпечка на каждый день
    Морковный пирог с фруктами на первый День рождения
    Баноффи пай (Banoffee pie)
    Творожная запеканка с курагой
    Шарлотка с вишней и домашней карамелью
    Выпечка на кефире
    Заливной пирог с грибами
    Маффины на кефире
    Маковый кекс с лимоном
    Пирог с тыквой на кефире
    Выпечка с вареньем и повидлом
    Слоеные булочки с вареньем
    Кекс с клубничным вареньем
    Маффины в микроволновке
    Постные рогалики
    Выпечка из дрожжевого теста
    Цельнозерновые батоны с отрубями на кефире
    Ватрушки постные
    Дрезденский рождественский штоллен
    Пирожки с клубникой в духовке

    Свежие рецепты

    Теплый баварский салат

    Пирог из кабачков на сковороде

    Творожная запеканка с тыквой и овсянкой

    Салат из редьки по-корейски и моркови

    Жареная ставрида на сковороде

    Тыква, запеченная с помидорами в духовке

    Киш с ветчиной и грибами

    Тыква в пергаменте на сковороде

    Салат из моркови и сельдерея стеблевого

    Дрожжевой пирог с курицей и капустой

    Салат с маринованными лисичками

    Судак в мультиварке

    Лимонный поссет

    Кесадилья с ветчиной и сыром

    Мобильная версия сайта