Пирожки с повидлом на кефире

Пирожки с повидлом - замечательная выпечка к чаю. Конечно, на пирожки всегда нужно больше времени, чем на пирог из жидкого теста, но можно использовать тесто на кефире, на приготовление которого уйдёт 45-50 минут, а также готовое повидло. В итоге, не считая расстойки и выпечки, вся работа займёт у вас 1,5 часа.





Форма пирожков может быть любой, но мне со школы запомнились пирожки с повидлом в форме треугольника, которые продавались в школьном буфете. Решила тоже сделать такую формовку.





Подготовить по списку все продукты. Повидло у меня сливовое, домашнее.





Тесто разделить на 15 кусочков.





Каждый кусочек раскатать в лепёшку, в центр поместить щедрую столовую ложку повидла. Пока лепите пирожок, остальное тесто накрывайте полотенцем, чтоб оно не высыхало.





На 1/3 защипнуть тесто кулёчком.





Затем к центру подтянуть край кулёчка, образовывая таким образом три треугольничка.





Хорошо защипнуть все края теста.





Противень застелить пергаментом и выложить пирожки швом вниз. Прикрыть заготовки полотенцем и убрать в тёплое место на 30 минут.





Спустя это время смазать пирожки взбитым яйцом и присыпать корицей, по желанию. Разогреть духовку до 200 градусов и печь пирожки с повидлом 20 минут.





Готовые пирожки выложить на решётку, сбрызнуть водой из пульверизатора и прикрыть полотенцем. Когда остынут, можно подавать. Очень вкусно!













Приятного аппетита!