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    Аймкук.руСалаты праздничные
    Салат «Старая гавань»

    Салат «Старая гавань»

    Салат с печенью трески слоями Старая гавань - многокомпонентный, сытный, слоеный, майонезный и ... очень вкусный! Такому салату место на праздничном столе (день рождения, Новый Год, Пасха), когда приветствуется разнообразие и порции всевозможных салатиков накладываются небольшие. Можно приготовить салат Старая Гавань порционно, например в бокалах.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Печень трески - 1 банка 250 г

    Картофель - 3 шт.

    Яйца - 3 шт.

    Морковь - 1-2 шт.

    Сыр плавленый - 100 г

    Яблоко - 1 шт.

    Лук зеленый - 1 пучок

    Грецкие орехи - 30 г

    Лимонный сок - по вкусу

    Майонез - до 100 мл

    • 254 кКал
    • 30 мин.
    • 30 мин.

    Фото готового блюда

    4.96

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    Рейтинг 4.96 из 5
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Картофель, морковь и яйца нужно заранее сварить и охладить. Яблоко желательно кислое или кисло-сладкое, чтобы оно не потемнело и для более яркого вкуса сбрызните его лимонным соком. Слишком мягкие сорта плавленого сыра рекомендуется подморозить, чтобы они лучше натирались. Кроме зеленого лука, можно поэкспериментировать и с другой зеленью, я думала, например, про петрушку. Количество майонеза и сколько слоёв им промазывать - по вкусу, в моем варианте всё по-минимуму.


    Для приготовления салата из печени трески слоями подготовьте ингредиенты по списку (см. фото).

    Ингредиенты для салата с печенью трески


    Картофель и морковь предлагаю сварить на пару, например, в мультиварке.

    Отварить картофель и морковь


    Первый слой салата - это тертый картофель, смазанный майонезом.

    Смазать слой картофеля майонезом


    Затем слой из ломаных и давленных кусочков печени трески, посыпанных зеленью лука.

    Посыпать зеленью слой печени трески


    Следующие слои салата: тертые сыр

    Посыпать тертым сыром


    и яйца.

    Положить слой яиц


    Затем - тертое яблоко (с кожурой или без - по желанию). Сбрызните яблочный слой лимонным соком и смажьте майонезом.

    Выложить слой яблока


    Укройте тертой морковью и посыпьте рублеными грецкими орехами.

    Рецепт салата с печенью трески


    Салат из печени трески "Старая гавань" готов. Приятного аппетита!

    Фото салата с печенью трески

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    Аймкук
    Автор рецепта
    кулинарка из деревни
    • 1471

      Рецептов

    • 417

      Подписчиков

    • 716

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    Аймкук

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    Аймкук
    Комментарии и отзывы (6)
    Добавить комментарий
    Елена Новичок
    Салат действительно очень вкусный и нежный! 
    Нравится
    (4)
    ответить
    Лена
    Больше всего понравилось название
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    (0)
    ответить
    Юлия
    Наверное, по вкусу чем-то напоминает традиционную Мимозу?
    Спасибо за рецепт. Обязательно приготовлю.
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    (0)
    ответить
    Нина М-Р Автор рецепта
    с традиционной "мимозой" я вкусового сходства не уловила...но салат очень вкусный)
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    (0)
    ответить
    тома
    Понравился салатик!
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    (1)
    ответить
    Нина М-Р Автор рецепта
    мне для разнообразия - тоже)) празда, обычно предпочитаю составы попроще
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    (0)
    ответить
    Аймкук
    Аймкук

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