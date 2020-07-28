Салат «Старая гавань»

Картофель, морковь и яйца нужно заранее сварить и охладить. Яблоко желательно кислое или кисло-сладкое, чтобы оно не потемнело и для более яркого вкуса сбрызните его лимонным соком. Слишком мягкие сорта плавленого сыра рекомендуется подморозить, чтобы они лучше натирались. Кроме зеленого лука, можно поэкспериментировать и с другой зеленью, я думала, например, про петрушку. Количество майонеза и сколько слоёв им промазывать - по вкусу, в моем варианте всё по-минимуму.





Для приготовления салата из печени трески слоями подготовьте ингредиенты по списку (см. фото).





Картофель и морковь предлагаю сварить на пару, например, в мультиварке.





Первый слой салата - это тертый картофель, смазанный майонезом.





Затем слой из ломаных и давленных кусочков печени трески, посыпанных зеленью лука.





Следующие слои салата: тертые сыр





и яйца.





Затем - тертое яблоко (с кожурой или без - по желанию). Сбрызните яблочный слой лимонным соком и смажьте майонезом.





Укройте тертой морковью и посыпьте рублеными грецкими орехами.





Салат из печени трески "Старая гавань" готов. Приятного аппетита!