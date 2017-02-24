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    Аймкук.руКотлеты
    Котлеты из красной рыбы

    Котлеты из красной рыбы

    Вкусные и нежные котлеты из красной рыбы по очень простому рецепту.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Красная рыба без головы (горбуша, кета, кижуч) – 1 кг

    Лук репчатый – 2 шт.

    Яйцо – 1 шт.

    Сало свиное – 200 г

    Молоко – 1 стакан

    Батон – 3 ломтика

    Соль – по вкусу

    Перец черный молотый – по вкусу

    Панировочные сухари – 3 ст.л.

    Укроп – 10 г

    Масло растительное – 2-3 ст.л.

    • 255 кКал
    • 1 ч.
    • 1 ч.

    Фото готового блюда

    5
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    Рейтинг 5 из 5
    на основе 4 голосов
    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Предлагаю приготовить нежные котлеты из красной рыбы по простому рецепту. Не обязательно покупать для этого семгу или форель, из горбуши, кеты или кижуча получаются не менее вкусные котлеты.


    Чтобы котлеты были вкуснее, важно фарш приготовить самостоятельно. Подаются такие котлеты с рисом, картофелем или овощами, на обед или ужин. При приготовлении котлет из красной рыбы не стоит добавлять много специй, чтобы не перебить тонкий вкус.

    Фото котлет из красной рыбы


    Готовлю продукты по списку.

    Ингредиенты для котлет из красной рыбы


    Разделываю рыбу на филе. Плавники, кости, позвоночник удаляю.

    Отделить филе рыбы


    Снимаю с филе кожу, нарезаю на кусочки.

    Снять с филе кожу


    Ломтики батона заливаю молоком.

    Замочить булку в молоке


    К кусочкам рыбы добавляю очищенный и крупно нарезанный репчатый лук, кусочки сала, отжатые ломтики батона.

    Подготовить филе рыбы, лук, сало и булку


    Пропускаю подготовленные ингредиенты через мясорубку.

    Перекрутить компоненты через мясорубку


    Добавляю соль, перец черный молотый, яйцо, нарезанный укроп.

    Добавить яйцо, зелень и соль с перцем


    Тщательно вымешиваю фарш.

    Размешать фарш


    Руками, смоченными водой, формирую небольшие котлеты, обваливаю их в панировочных сухарях.

    Обвалять котлеты в сухарях


    Обжариваю их на разогретой сковороде на растительном масле сначала с одной стороны.

    Положить котлеты на сковороду


    Затем - с другой, до румяного цвета.

    Пожарить котлеты


    Выкладываю обжаренные котлеты на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.

    Положить котлеты на салфетку


    Котлеты из красной рыбы готовы!

    Рецепт котлет из красной рыбы


    Приятного Вам аппетита!

    Котлеты из красной рыбы


    Готовые котлеты из красной рыбы


    Котлета в разрезе

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    Аймкук
    Автор рецепта
    Очень люблю готовить выпечку и десерты. Любимое тесто - дрожжевое, которое всегда отвечает своим теплом.
    • 181

      Рецептов

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    Аймкук
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    Аймкук
    Комментарии и отзывы (26)
    Добавить комментарий
    lakomka
    Шикарные котлеты, думаю, необыкновенно вкусно!
    0
    ответить
    24.02.2017 в 10:09:59
    diana1616 Автор рецепта
    Алла, спасибо!
    0
    ответить
    24.02.2017 в 17:24:22
    Ирина Белая
    здорово!
    0
    ответить
    22.02.2017 в 3:50:56
    diana1616 Автор рецепта
    Ирина, спасибо!
    0
    ответить
    22.02.2017 в 5:44:02
    Алена Прика
    Да вы балуваная мадам, из красной рыбы котлеты делать
    0
    ответить
    19.02.2017 в 18:19:21
    diana1616 Автор рецепта
    У нас рыбный край, какие только блюда из рыбы не готовим!
    0
    ответить
    19.02.2017 в 19:13:56
    Annabelle
    красивый у Вас обед, такие котлеты ел бы каждый день
    0
    ответить
    19.02.2017 в 17:56:27
    diana1616 Автор рецепта
    Спасибо!
    0
    ответить
    19.02.2017 в 19:13:30
    Матильда
    Суперовые котлеты!
    0
    ответить
    19.02.2017 в 12:53:30
    diana1616 Автор рецепта
    Олеся, спасибо!
    0
    ответить
    19.02.2017 в 19:13:16
    Rencha1
    О, боги-боги мои! Светик, какие чудесные котлетки, я бы все до одной утащила))) А фото какие, просто супер!
    0
    ответить
    19.02.2017 в 4:39:49
    diana1616 Автор рецепта
    Ренатик, спасибо!
    0
    ответить
    19.02.2017 в 9:11:29
    тома
    Светочка! котлетки восхитительные!Супер!
    0
    ответить
    18.02.2017 в 21:16:08
    diana1616 Автор рецепта
    Томочка, спасибо!
    0
    ответить
    19.02.2017 в 9:10:51
    Лана
    Шикардос, без слов!
    0
    ответить
    18.02.2017 в 21:13:28
    diana1616 Автор рецепта
    Светик, спасибо!
    0
    ответить
    19.02.2017 в 9:10:36
    Марина
    Светочка, котлетки очень аппетитные! Но меня, как и Лену, жаба бы задавила, чтобы из красной рыбки котлетки сделать
    0
    ответить
    18.02.2017 в 19:44:17
    diana1616 Автор рецепта
    Мариночка, спасибо! А по поводу рыбки ответила ниже.
    0
    ответить
    18.02.2017 в 20:36:09
    ElenaV
    Светочка, шикарные котлетки!! Меня бы, честно, жаба задавила такую рыбину на котлеты перевести)). Я б засолила всю))) И на бутики))
    0
    ответить
    18.02.2017 в 15:22:10
    diana1616 Автор рецепта
    Леночка, спасибо! Так как я работаю на рыбокомбинате, то могу выбрать свежую, хорошего качества рыбу по приемлемой цене.
    0
    ответить
    18.02.2017 в 20:35:38
    Milanika
    Свет, ну это офигительно вкусные котлеты!
    0
    ответить
    18.02.2017 в 14:59:59
    diana1616 Автор рецепта
    Людочка, спасибо! Это точно!
    0
    ответить
    18.02.2017 в 20:34:38
    Ksubob
    Шикарно.......
    0
    ответить
    18.02.2017 в 11:37:56
    diana1616 Автор рецепта
    Спасибо!
    0
    ответить
    18.02.2017 в 20:34:23
    Ирина Шеви
    Обожаю такие котлетки! Сама такие собираюсь готовить. МММ...вкуснятина. 
    0
    ответить
    18.02.2017 в 9:07:09
    diana1616 Автор рецепта
    Иринка,спасибо!
    0
    ответить
    18.02.2017 в 10:09:01
    Аймкук
    Аймкук

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