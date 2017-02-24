Предлагаю приготовить нежные котлеты из красной рыбы по простому рецепту. Не обязательно покупать для этого семгу или форель, из горбуши, кеты или кижуча получаются не менее вкусные котлеты.





Чтобы котлеты были вкуснее, важно фарш приготовить самостоятельно. Подаются такие котлеты с рисом, картофелем или овощами, на обед или ужин. При приготовлении котлет из красной рыбы не стоит добавлять много специй, чтобы не перебить тонкий вкус.





Готовлю продукты по списку.





Разделываю рыбу на филе. Плавники, кости, позвоночник удаляю.





Снимаю с филе кожу, нарезаю на кусочки.





Ломтики батона заливаю молоком.





К кусочкам рыбы добавляю очищенный и крупно нарезанный репчатый лук, кусочки сала, отжатые ломтики батона.





Пропускаю подготовленные ингредиенты через мясорубку.





Добавляю соль, перец черный молотый, яйцо, нарезанный укроп.





Тщательно вымешиваю фарш.





Руками, смоченными водой, формирую небольшие котлеты, обваливаю их в панировочных сухарях.





Обжариваю их на разогретой сковороде на растительном масле сначала с одной стороны.





Затем - с другой, до румяного цвета.





Выкладываю обжаренные котлеты на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.





Котлеты из красной рыбы готовы!





Приятного Вам аппетита!







