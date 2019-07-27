У нас в разгаре сезон абрикосов! На удивление, майские заморозки не особо отразились на этих деревьях, и абрикосов уродило много. Мне уже третью неделю передают абрикосы для заготовок, и помимо этого я успеваю испечь что-нибудь вкусненькое к чаю.





Предлагаю приготовить простой и вкусный творожный пирог с абрикосами. Такой пирог понравится любителям влажной выпечки, так как за счёт творога структура пирога получается немного влажной.





Для приготовления пирога с творогом и абрикосами необходимо подготовить все продукты по списку. Творог лучше выбирать посуше, так как если он будет сильно влажным, понадобится добавлять больше муки.





В миску разбить яйца, добавить сахар и хорошо взбить при помощи венчика. Сахара можно взять и немного больше, всё зависит от вкуса абрикосов.





Добавить в тесто растительное рафинированное масло.





Творог размять и добавить в яичную массу. Снова хорошо размешать.





Просеять муку вместе с разрыхлителем в творожную массу.





Тщательно размешать тесто ложкой. Тесто будет довольно густым.





Из абрикосов удалить косточки. Если абрикосы крупные, то каждую половинку разрезать ещё пополам.





Тесто поместить в форму, застеленную пергаментом, сверху разложить абрикосы.





Духовку разогреть до 180 градусов и печь творожный пирог с абрикосами около часа. Готовность проверить деревянной шпажкой, воткнув её в тесто.





Остывший пирог посыпать сахарной пудрой и подать к столу.









Приятного аппетита!