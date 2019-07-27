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    Аймкук.руПироги
    Творожный пирог с абрикосами

    Творожный пирог с абрикосами

    Вкусный творожно-абрикосовый пирог разнообразит ваше домашнее меню. Он настолько прост, что под силу даже неопытным хозяйкам.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Яйца - 3 шт.

    Сахар - 200 г

    Масло растительное - 100 мл

    Творог - 320 г

    Мука пшеничная - 240 г

    Разрыхлитель - 15 г

    Абрикосы - 6-7 шт.

    • 279 кКал
    • 1 ч. 20 мин.
    • 1 ч. 20 мин.

    Фото готового блюда

    5
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    Рейтинг 5 из 5
    на основе 22 голосов
    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    У нас в разгаре сезон абрикосов! На удивление, майские заморозки не особо отразились на этих деревьях, и абрикосов уродило много. Мне уже третью неделю передают абрикосы для заготовок, и помимо этого я успеваю испечь что-нибудь вкусненькое к чаю.


    Предлагаю приготовить простой и вкусный творожный пирог с абрикосами. Такой пирог понравится любителям влажной выпечки, так как за счёт творога структура пирога получается немного влажной.

    Рецепт творожного пирога с абрикосами


    Для приготовления пирога с творогом и абрикосами необходимо подготовить все продукты по списку. Творог лучше выбирать посуше, так как если он будет сильно влажным, понадобится добавлять больше муки.

    Ингредиенты для творожного пирога с абрикосами


    В миску разбить яйца, добавить сахар и хорошо взбить при помощи венчика. Сахара можно взять и немного больше, всё зависит от вкуса абрикосов.

    Соединить яйца и сахар


    Добавить в тесто растительное рафинированное масло.

    Влить масло


    Творог размять и добавить в яичную массу. Снова хорошо размешать.

    Положить творог


    Просеять муку вместе с разрыхлителем в творожную массу.

    Всыпать муку


    Тщательно размешать тесто ложкой. Тесто будет довольно густым.

    Размешать тесто


    Из абрикосов удалить косточки. Если абрикосы крупные, то каждую половинку разрезать ещё пополам.

    Порезать абрикосы


    Тесто поместить в форму, застеленную пергаментом, сверху разложить абрикосы.

    Выложить абрикосы на тесто


    Духовку разогреть до 180 градусов и печь творожный пирог с абрикосами около часа. Готовность проверить деревянной шпажкой, воткнув её в тесто.

    Испечь пирог


    Остывший пирог посыпать сахарной пудрой и подать к столу.

    Фото творожного пирога с абрикосами


    Творожный пирог с абрикосами


    Приятного аппетита!

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    Аймкук
    Автор рецепта
    Очень люблю готовить,экспериментировать на кухне и снимать результаты своего творчества.
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    Аймкук

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    Комментарии и отзывы (4)
    Добавить комментарий
    Нина Новичок
    Мой фотоотчет)))
    Вложения:
    1
    ответить
    27.07.2019 в 20:46:03
    Анжелика Автор рецепта
    Нина, очень аппетитный получился! Спасибо за отчёт!
    0
    ответить
    28.07.2019 в 19:00:49
    Нина
    Спасибо за рецепт.
    Шикарное тесто! Шикарный пирог!
    Сегодня испекла - супер тесто. Внесла небольшую корректировку: добавила дополнительный ряд абрикос. В форму выложила половину теста, на него четвертиночки абрикос, выложила остальное тесто и снова абрикосы.
    1
    ответить
    27.07.2019 в 20:37:35
    Анжелика Автор рецепта
    Нина, очень рада, Нина, что пирог понравился! Готовьте в удовольствие!
    0
    ответить
    28.07.2019 в 18:57:03
    Аймкук
    Аймкук

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