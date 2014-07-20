Ленивый капустник

Для приготовления ленивого капустника нам понадобятся самые простые доступные продукты: капуста, зелень, майонез, сметана, мука, яйца, сыр, соль и перец.
Для начала нашинковать тонко капусту.
Помять ее хорошо с солью и перцем.
Зелень нарезать мелко .
Сыр натереть. Лучше использовать полутвердый сыр.
Взбить венчиком яйца с майонезом и сметаной.
Добавить муку и взбить до однородности.
Добавить половину сыра в заливку.
Помидор нарезать на кружочки.
В смазанную форму выложить капусту.
Сверху распределить зелень.
Залить заливкой.
Поверх уложить кружочки помидора и присыпать сыром. Выпекать при 190 градусах, 30-40 мин.
Вынуть пирог из духовки и немного остудить.
Ленивая капустная запеканка готова.
Подавать ее можно горячей со сметаной смешанной с чесноком и зеленью.
Приятного аппетита!