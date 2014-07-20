Ленивый капустник

Рецепт этой капустной запеканки совсем простой, но эта простота в готовке ни в коем случае не лишает его достоинств. Как говорится, рецепт из разряда "народных" рецептов. Для любителей капустных пирогов, пирожков, запеканок с капустой - это самое ТО ... Результат превзошел все мои ожидания, быстро готовится и быстро съедается. Нам очень понравилось! Попробуйте и вы!

Ингредиенты Капуста белокочанная - 300 г Лук зеленый-1 пучок Петрушка -1 пучок Соль, перец -по вкусу Для заливки Сметана - 3 ст.л. Майонез - 3 ст.л. Яйца - 3 шт Сыр - 70 г Мука - 2 ст.л. Соль, перец - по вкусу Помидор - 1 шт. 129 кКал

30 мин.

30 мин. 30 мин.

30 мин.

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Процесс приготовления Для приготовления ленивого капустника нам понадобятся самые простые доступные продукты: капуста, зелень, майонез, сметана, мука, яйца, сыр, соль и перец.

Для начала нашинковать тонко капусту.

Помять ее хорошо с солью и перцем.

Зелень нарезать мелко .

Сыр натереть. Лучше использовать полутвердый сыр.

Взбить венчиком яйца с майонезом и сметаной.

Добавить муку и взбить до однородности.

Добавить половину сыра в заливку.

Помидор нарезать на кружочки.

В смазанную форму выложить капусту.

Сверху распределить зелень.

Залить заливкой.

Поверх уложить кружочки помидора и присыпать сыром. Выпекать при 190 градусах, 30-40 мин.

Вынуть пирог из духовки и немного остудить.

Ленивая капустная запеканка готова.

Подавать ее можно горячей со сметаной смешанной с чесноком и зеленью.

Приятного аппетита!

