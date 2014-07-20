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    РецептыЗапеканки
    Ленивый капустник

    Ленивый капустник

    Рецепт этой капустной запеканки совсем простой, но эта простота в готовке ни в коем случае не лишает его достоинств. Как говорится, рецепт из разряда "народных" рецептов. Для любителей капустных пирогов, пирожков, запеканок с капустой - это самое ТО ... Результат превзошел все мои ожидания, быстро готовится и быстро съедается. Нам очень понравилось! Попробуйте и вы!

    Ингредиенты

    Капуста белокочанная - 300 г

    Лук зеленый-1 пучок

    Петрушка -1 пучок

    Соль, перец -по вкусу

    Для заливки

    Сметана - 3 ст.л.

    Майонез - 3 ст.л.

    Яйца - 3 шт

    Сыр - 70 г

    Мука - 2 ст.л.

    Соль, перец - по вкусу

    Помидор - 1 шт.

    • 129 кКал
    • 30 мин.
    • 30 мин.

    Фото готового блюда

    aурика автор рецепта
    4.78

    Оценить рецепт

    Рейтинг 4.78 из 5
    на основе 18 голосов

    Процесс приготовления

    Для приготовления ленивого капустника нам понадобятся самые простые доступные продукты: капуста, зелень, майонез, сметана, мука, яйца, сыр, соль и перец.

    Ингредиенты для ленивого капустника


    Для начала нашинковать тонко капусту.

    Капуста белокочанная


    Помять ее хорошо с солью и перцем.

    Капуста обжатая


    Зелень нарезать мелко .

    Зелень рубленная


    Сыр натереть. Лучше использовать полутвердый сыр.

    Сыр тертый


    Взбить венчиком яйца с майонезом и сметаной.

    Яйца с майонезом


    Добавить муку и взбить до однородности.

    Добавить муку


    Добавить половину сыра в заливку.

    Тесто для капустника с сыром


    Помидор нарезать на кружочки.

    Помидор резанный


    В смазанную форму выложить капусту.

    Капуста в форме для запекания


    Сверху распределить зелень.

    Зелень для ленивого капустника


    Залить заливкой.

    Залить запеканку


    Поверх уложить кружочки помидора и присыпать сыром. Выпекать при 190 градусах, 30-40 мин.

    Добавить помидор и сыр


    Вынуть пирог из духовки и немного остудить.

    Запеканка с капустой


    Ленивая капустная запеканка готова.

    Капустник, рецепт


    Подавать ее можно горячей со сметаной смешанной с чесноком и зеленью.

    Рецепт капустной запеканки


    Приятного аппетита!

    Рецепт ленивого капустника


    Ленивый капустник, рецепт с фото

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    Комментарии и отзывы (18)
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    Инна
    Очень понравился рецепт. Делаю уже не первый раз. Очень вкусный Спасибо!
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    (1)
    ответить
    aурика Автор рецепта
    Инна, 
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    (1)
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    Рита
    Девочки-хозяюшки, помогите! Делала капустник на сметане, без добавления сыра и прочих ингредиентов. Хотелось, чтобы просто было тесто и капуста. До этого не однократно доводилось кушать это чудо у людей с опытом, а сегодня решила сама приготовить. В итоге, пирог простоял почти час в духовке, а капуста как была жесткая при шинковке, так и осталась. Я вот не могу понять в чем дело. Или из-за того что капуста была позднего сбора и сами листы желтоватые и твердые, или из-за того, что тесто не как сметанообразным получилось. Или просто первый капустник комом, однако обидно. Кто с этим сталкивался, посоветуйте? 
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    (0)
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    Ирина
    Рита, думаю, что капуста и не могла приготовиться. Возможно, хозяйка любит хрустящую капусту в нем. Я обычно в похожем рецепте капусту бланширую перед готовкой пирога.
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    (0)
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    Harmful Cat
    А почему ваши рецепты нельзя распечатать??? Вместо рецептов из принтера выходят пустые листы!
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    (0)
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    Ната
    Дополнила кусочками салями, надо было хвостик куда-то деть, очень вкусно получилось, спасибо большое за рецепт!
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    aurica Автор рецепта
    мм вкусно было с колбаской!!!!на здоровье!
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    (0)
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    Ксюшечка
    мммммммммммм!! смачненько!!1
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    (0)
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    ИРА
    ПРЕВОСХОДНО!
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    (0)
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    Светлана
    Аурика, спасибки за рецептик. И сама учишься, и нас образовываешь.Умница!
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    (0)
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    Zoya7
    Отличный рецепт!!
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    (0)
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    aurica Автор рецепта
    Благодарю за комментарий!!! Он и правда ,очень вкусный!!
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    (0)
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    Анжелика
    Очень колоритно и аппетитно!
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    (0)
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    aurica Автор рецепта
    СПасибо,Анжелика!!
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    (0)
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    Ina Гений кулинарии
    С удовольствием внесла ваш рецептик в свою копилочку, я всегда в поисках вегетарианских рецептов, здорово, одним больше! :)))
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    (1)
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    aurica Автор рецепта
    Я рада что понравился мой рецептик!!Со мной можно на ты )))
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    Ina Гений кулинарии
    со мной тоже :)))
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    aurica Автор рецепта
    договорились!!!))))
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