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    РецептыСупы на овощном бульоне
    Горячий свекольник с ботвой

    Горячий свекольник с ботвой

    Предлагаю вам разнообразить летнее меню и приготовить вкусный горячий свекольник с ботвой. Летом, конечно, в ходу больше холодные супы, но когда есть молодая свекольная ботва, я готовлю такой свекольник обязательно. Свекольник можно приготовить на мясном бульоне или вегетарианский, как в моём случае. Свеклу можно сварить заранее, но молодая свекла варится всего 30 минут, а если взять несколько штук мелких, то и того быстрее.

    Ингредиенты

    Свекла с ботвой - 400 г

    Картофель - 3 шт.

    Лук репчатый - 1 шт.

    Томатная паста - 2 ст.л.

    Соль, перец - по вкусу

    Укроп - 50 г

    Масло подсолнечное - 50 мл

    Вода - 2 л

    • 27 кКал
    • 30 мин.
    • 30 мин.
    • 1 ч.

    Фото готового блюда

    Анжелика автор рецепта
    4.76

    Оценить рецепт

    Рейтинг 4.76 из 5
    на основе 34 голосов
    43 добавлений в книги рецептов

    Процесс приготовления

    Подготовить из списка необходимые продукты.

    Ингредиенты для горячего свекольника с ботвой


    Свеклу поставить вариться, а ботву вместе со стеблями вымыть проточной водой и мелко нарезать.

    Порезать свеклу


    Почистить и нарезать кубиками картошку. Вскипятить в кастрюле воду и опустить в неё картошку.

    Порезать картофель


    Когда свекла сварится, её также следует почистить и натереть на тёрке.

    Натереть свеклу


    Кубиками нарезать репчатый лук. Разогреть в сковороде подсолнечное масло, выложить в него лук и свекольные стебли. Обжарить до мягкости и прозрачности лука.

    Обжарить лук со свеклой


    Затем добавить натёртую свеклу и томатную пасту.

    Добавить свеклу и томатную пасту


    Влить в сковороду немного воды, перемешать и дать закипеть, посолить.

    Влить воду


    Когда картофель будет готов, добавить в кастрюлю зажарку и свекольную ботву. Соль и перец добавить по вкусу, варить 5-7 минут.

    Положить в суп зажарку


    Мелко нарезать укроп, добавить его в кастрюлю и дать закипеть. Дать свекольнику настояться.

    Положить укроп


    Горячий свекольник с ботвой можно подавать с зеленью, сметаной.

    Фото горячего свекольника с ботвой


    В тарелку можно добавить яйцо.

    Рецепт горячего свекольника с ботвой


    Приятного аппетита!


    Горячий свекольник с ботвой, рецепт с фото

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    Лариса
    Сварила по вашему рецепту, очень вкусно получилось, только с мясом варила. Спасибо автору за рецепт!
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    (2)
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    Rencha1
    Ой, с ботвой так вкусненько!!!
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    Annabelle
    Как у тебя вкусно, разливай
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    (1)
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    natalka
    Отличный супчик, прямо сварить захотелось!
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