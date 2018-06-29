Подготовить из списка необходимые продукты.





Свеклу поставить вариться, а ботву вместе со стеблями вымыть проточной водой и мелко нарезать.





Почистить и нарезать кубиками картошку. Вскипятить в кастрюле воду и опустить в неё картошку.





Когда свекла сварится, её также следует почистить и натереть на тёрке.





Кубиками нарезать репчатый лук. Разогреть в сковороде подсолнечное масло, выложить в него лук и свекольные стебли. Обжарить до мягкости и прозрачности лука.





Затем добавить натёртую свеклу и томатную пасту.





Влить в сковороду немного воды, перемешать и дать закипеть, посолить.





Когда картофель будет готов, добавить в кастрюлю зажарку и свекольную ботву. Соль и перец добавить по вкусу, варить 5-7 минут.





Мелко нарезать укроп, добавить его в кастрюлю и дать закипеть. Дать свекольнику настояться.





Горячий свекольник с ботвой можно подавать с зеленью, сметаной.





В тарелку можно добавить яйцо.





Приятного аппетита!



