Оладьи с адыгейским сыром

Возьмите ингредиенты для приготовления оладий с адыгейским сыром.





В глубокую миску переложите сметану (у меня - 15%, но подойдёт любая), вбейте куриное яйцо и добавьте щепотку соли.





Перемешайте венчиком или вилкой до однородного состояния.





В жидкую основу добавьте адыгейский сыр, предварительно натёртый на тёрке со средними ячейками. Перемешайте.





Введите просеянную пшеничную муку и разрыхлитель.





Перемешайте тесто ложкой, по консистенции оно должно получиться достаточно густым и вязким, благодаря такой консистенции наши оладьи получатся пышными и не осядут после остывания. Дайте тесту 10-15 минут "отдохнуть", прикрыв миску кухонным полотенцем.





Сковороду с растительным маслом хорошо разогрейте, масло должно полностью покрывать дно сковороды. Затем выложите столовой ложкой порции теста, сформировав круглые или овальные заготовки.





Обжаривайте оладьи на огне ниже среднего до румяного цвета, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. После чего выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.





К столу оладьи из адыгейского сыра лучше всего подавать в тёплом виде. Они отлично сочетаются со сметаной. Внутри у них - пористая структура, а сверху - румяная и очень аппетитная корочка.





Приятного аппетита!



