Перец, фаршированный мясом и пшеном

Для приготовления перцев, фаршированных мясом и пшеном, подготовить из списка необходимые ингредиенты.





Пшено хорошо промывать водой, пока вода не станет прозрачной, затем сварить до готовности и остудить. Варится пшено примерно 20 минут.





Мясной фарш поместить в глубокую миску, посолить и поперчить. Вымыть перец, срезать у него верхушки и удалить семена.





Остывшее пшено смешать с мясным фаршем и частью измельчённого лука.





Наполнить фаршем перцы.





Уложить перцы в кастрюлю в вертикальном положении, добавить перец горошком и лавровый лист.





На сковороде обжарить вторую часть лука, добавить томатный сок и довести до кипения. Вылить томатную заправку в кастрюлю сверху перцев. Если подливы оказалось мало, долить горячей воды так, чтоб она доходила до верха перцев.





Содержимое кастрюли довести до кипения, убавить огонь и накрыть крышкой. Готовить 45 минут. В конце приготовления добавить в кастрюлю измельчённый чеснок и дать настояться под крышкой 15 минут.





Готовые перцы, фаршированные мясом и пшеном, разложить в тарелки и подать к столу.





Приятного аппетита!



