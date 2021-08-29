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    Перец, фаршированный мясом и пшеном

    Перец, фаршированный мясом и пшеном

    Предлагаю необычный вариант фаршированного перца, где вместо риса используется пшено. За счёт того, что пшено разваривается сильней чем рис, фарш получается более однородным, и это положительно отражается на вкусе блюда. Сложностей с приготовлением нет, но пшено следует предварительно очень тщательно промывать, чтобы в нём не было горечи.

    Ингредиенты

    Мясной фарш - 600 г

    Пшено - 200 г

    Перец - 12-15 шт.

    Лук - 1-2 шт.

    Чеснок - 2 зубчика

    Соль, перец - по вкусу

    Перец горошком - 5-7 шт.

    Лавровый лист - 2 шт.

    Томатный сок - 500 мл

    Растительное масло - 3 ст.л.

    • 109 кКал
    • 1 ч. 25 мин.
    • 1 ч. 25 мин.
    • Б: 5.48
    • Ж: 5.73
    • У: 8.75

    Фото готового блюда

    Анжелика автор рецепта
    4.83

    Оценить рецепт

    Рейтинг 4.83 из 5
    на основе 6 голосов

    Процесс приготовления

    Для приготовления перцев, фаршированных мясом и пшеном, подготовить из списка необходимые ингредиенты.


    Пшено хорошо промывать водой, пока вода не станет прозрачной, затем сварить до готовности и остудить. Варится пшено примерно 20 минут.


    Мясной фарш поместить в глубокую миску, посолить и поперчить. Вымыть перец, срезать у него верхушки и удалить семена.


    Остывшее пшено смешать с мясным фаршем и частью измельчённого лука.


    Наполнить фаршем перцы.


    Уложить перцы в кастрюлю в вертикальном положении, добавить перец горошком и лавровый лист.


    На сковороде обжарить вторую часть лука, добавить томатный сок и довести до кипения. Вылить томатную заправку в кастрюлю сверху перцев. Если подливы оказалось мало, долить горячей воды так, чтоб она доходила до верха перцев.


    Содержимое кастрюли довести до кипения, убавить огонь и накрыть крышкой. Готовить 45 минут. В конце приготовления добавить в кастрюлю измельчённый чеснок и дать настояться под крышкой 15 минут.


    Готовые перцы, фаршированные мясом и пшеном, разложить в тарелки и подать к столу.


    Приятного аппетита!


    Перец, фаршированный мясом и пшеном, рецепт с фото

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    Комментарии и отзывы (7)
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    Елена
    Спасибо за рецепт
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    lakomka
    Очень люблю фаршированный перец, а сейчас как самый сезон... Актуальный рецепт! 
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    Анжелика Автор рецепта
    Спасибо, Аллочка! Да, пока сезон, можно наслаждаться перчиком
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    Татьяна
    Мне такое сочетание точно понравится)) Как раз пшена осталось немного
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    Анжелика Автор рецепта
    Попробуй, Танюш, нам понравилось
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    Анна Crane
    Манящие перчики 
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    Анжелика Автор рецепта
    Анна Crane , спасибо
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