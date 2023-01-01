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    Маринованная свекла с луком на

    Маринованная свекла с луком на зиму

    Очень простой способ заготовки. Свеклу предварительно нужно сварить или запечь. Я запекала свеклу в духовке, обернув фольгой. Время запекания будет зависеть от размера и сорта свеклы.

    Ингредиенты

    Свекла запеченная - 350 г

    Лук репчатый - 1 шт.

    Соль - 1 ч.л.

    Сахар - 1 ст.л.

    Уксусная эссенция (70%) - 0,5 ч.л.

    Вода - 250 мл

    Перец черный горошек - 3-4 шт.

    У меня получилась 0,5-литровая банка.
    • 60 кКал
    • 30 мин.
    • 1 ч.
    • 1 ч. 30 мин.
    • Б: 1.36
    • У: 13.45

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    Процесс приготовления

    Продукты для заготовки маринованной свеклы с луком на зиму представлены на фото. Для маринада, кроме перца горошком, можно взять гвоздику, лавровый лист, острый перец.


    Запеченную или сваренную свеклу очистите от кожуры.


    Нарежьте кружочками, дольками, брусочками, как вам удобно, только не очень мелко. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.


    Банку и крышку промойте и ошпарьте кипятком. Положите слой нарезанной свеклы, слой лука. Заполните банку доверху, чередуя овощи.


    Для маринада насыпьте в кастрюльку сахар и соль, добавьте перец горошком.


    Налейте воду, поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, проварите, чтобы сахар и соль растворились.


    Залейте маринад до самого верха банки.


    Положите в кастрюлю салфетку, прикройте банку крышкой и поставьте в кастрюлю. Налейте в кастрюлю теплую воду, чтобы доходила почти до плечиков банки. После закипания стерилизуйте на умеренном огне 10-12 минут.


    После стерилизации добавьте в банку уксусную эссенцию, закрутите крышкой.


    Банку переверните и укутайте на сутки в плед или что-то теплое для медленного остывания.


    Маринованная свекла с луком на зиму готова. Остывшую баночку поставьте на хранение в прохладное место: погреб, подполье, кладовку.


    Свеклу можно подать как самостоятельную закуску или использовать для приготовления борща, свекольника, салатов. Приятного аппетита!


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