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    Аймкук.руКексы
    Кексы «Зебра» на кефире

    Кексы «Зебра» на кефире

    Кексы «Зебра» можно приготовить для детского праздника, так как детям очень интересно их разламывать и смотреть, что внутри.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Масло сливочное - 100 г

    Сахар - 150 г

    Яйца - 2 шт.

    Ванильный сахар - 10 г

    Кефир - 200 мл

    Какао-порошок - 2 ст.л.

    Мука пшеничная - 200-220 г

    Разрыхлитель - 2 ч.л.

    Сахарная пудра - для обсыпки

    • 307 кКал
    • 45 мин.
    • 45 мин.

    Фото готового блюда

    4.75

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    Рейтинг 4.75 из 5
    на основе 8 голосов
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Много раз я пекла знаменитый кекс "Зебра" в разных вариантах, всегда привлекало то, каким в итоге будет разрез. В этот раз решила приготовить порционные кексы "Зебра". Занятие более кропотливое, но не менее интересное и увлекательное. Для того чтоб получилась мелкая полоска, нужно накладывать в формочки по 0.5-1 ч.л. Такие кексы можно приготовить для детского праздника, так как детям очень интересно их разламывать и смотреть, что внутри.


    Подготовить все необходимые ингредиенты по списку.

    Ингредиенты для кексов «Зебра»


    К сливочному маслу добавить сахар и ванильный сахар, хорошо растереть массу вилкой.

    Растереть масло с сахаром


    Поочерёдно добавить яйца, каждое тщательно размешать.

    Добавить яйцо


    В тесто влить кефир и добавить разрыхлитель.

    Добавить кефир и разрыхлитель


    Следом просеять муку и хорошо перемешать тесто до однородной консистенции.

    Всыпать муку


    Половину теста отлить в отдельную миску, а в оставшееся добавить какао-порошок и тщательно перемешать.

    Всыпать какао


    В центр формочек поочерёдно выкладывать по чайной ложке теста, чередуя светлое и тёмное тесто, на 2/3 высоты формочки, но можно и больше, так как эти кексы не очень поднимаются.

    Перелить тесто в формочки


    Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать кексы «Зебра» 25-30 минут. Готовность проверить с помощью деревянной шпажки.

    Испечь кексы


    Остывшие кексы посыпать сахарной пудрой.

    Готовые кексы «Зебра»


    Рецепт кексов «Зебра»


    Один кекс попробовала выкладывать по половине чайной ложки, результат - ещё лучше.

    Фото кексов «Зебра»


    Приятного аппетита!

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    Автор рецепта
    Очень люблю готовить,экспериментировать на кухне и снимать результаты своего творчества.
    • 1901

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    Фотоотзывы по рецепту

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    Комментарии и отзывы (8)
    Добавить комментарий
    пома
    супер
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    (0)
    ответить
    diana1616
    Прекрасные кексики!
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    (0)
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    lakomka
    Замечательные кексиски!
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    (0)
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    Алена Прика
    Как у тебя так красиво полосочки получаются
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    (0)
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    ElenaV
    Отличная идея с кексиками-полосатиками!
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    (0)
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    Виктория
    Я ваши рецепты уже узнаю по фотографиям!))
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    (0)
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    Гали-на
    Отличная идея кексиками
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    (0)
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    тома
    Какие замечательные кексы! Рецепт забрала в закладки!
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    (0)
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    Аймкук
    Аймкук

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