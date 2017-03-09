Кексы «Зебра» на кефире

Много раз я пекла знаменитый кекс "Зебра" в разных вариантах, всегда привлекало то, каким в итоге будет разрез. В этот раз решила приготовить порционные кексы "Зебра". Занятие более кропотливое, но не менее интересное и увлекательное. Для того чтоб получилась мелкая полоска, нужно накладывать в формочки по 0.5-1 ч.л. Такие кексы можно приготовить для детского праздника, так как детям очень интересно их разламывать и смотреть, что внутри.





Подготовить все необходимые ингредиенты по списку.





К сливочному маслу добавить сахар и ванильный сахар, хорошо растереть массу вилкой.





Поочерёдно добавить яйца, каждое тщательно размешать.





В тесто влить кефир и добавить разрыхлитель.





Следом просеять муку и хорошо перемешать тесто до однородной консистенции.





Половину теста отлить в отдельную миску, а в оставшееся добавить какао-порошок и тщательно перемешать.





В центр формочек поочерёдно выкладывать по чайной ложке теста, чередуя светлое и тёмное тесто, на 2/3 высоты формочки, но можно и больше, так как эти кексы не очень поднимаются.





Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать кексы «Зебра» 25-30 минут. Готовность проверить с помощью деревянной шпажки.





Остывшие кексы посыпать сахарной пудрой.









Один кекс попробовала выкладывать по половине чайной ложки, результат - ещё лучше.





Приятного аппетита!