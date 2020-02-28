Рисовая запеканка как в детском саду

Как бы мне хотелось хоть на денек побыть маленькой девочкой и посетить свой любимый детский сад «Олеся». Мама у меня работала тогда заведующей и гулять по саду я могла в любое время.





Кухня - самая загадочная для нас, детей, часть детского учреждения. Она всегда закрыта и оттуда пахнет горячим молоком. Попасть в эту самую "волшебную" точку мне удалось уже взрослой, когда проходила практику в кулинарном училище. Помню, что одним из первых детсадовских блюд была рисовая запеканка с изюмом.





Сегодня испечем дома настоящую рисовую запеканку как в детском саду по технологической карте. Запеканка готовится из вязкой рисовой каши с добавлением изюма.





Используем ингредиенты из списка.





Сначала нужно сварить вязкую рисовую кашу. Берем круглозерный рис. Промываем его несколько раз до чистой воды. Рис необходимо сварить до готовности в течение 20 минут. После чего сливаем рисовый отвар. Добавляем в рисовую кашу кипяченое горячее молоко, сахар, немного соли.





Продолжаем варку уже молочной рисовой каши – не менее 10 минут до полной готовности. На выходе имеем вкуснейшую рисовую кашу. На этом этапе можно уже было бы закончить приготовление детского блюда, но у нас не рисовая кашка, а рисовая запеканка.





Итак, кашу охлаждаем до 60°C. Разбиваем куриное яйцо, добавляем чистый промытый изюм, растопленное сливочное масло.





Всё хорошо перемешиваем. Основа для запеканки готова!





Берем форму для выпечки. Смазываем сливочным маслом. Посыпаем панировочными пшеничными сухарями.





Рисовую массу распределяем по всей форме слоем не менее 4-6 см.





В отдельной емкости смешиваем сметану с куриным яйцом. Поверхность будущей запеканки смазываем яичной массой.





Отправляем форму в хорошо разогретую духовку на 15 минут. Температура выпечки – не менее 240°С. Как только на поверхности образуется золотистая корочка – запеканка готова!





Рисовая запеканка как в детском садике имеет тонкий аромат молочной рисовой каши с нотками изюма. Очень вкусное сочетание. Подаем запеканочку к детскому столу на завтрак или ужин.



