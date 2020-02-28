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    Аймкук.руЗапеканки
    Рисовая запеканка как в детско

    Рисовая запеканка как в детском саду

    Домашний рецепт приготовления рисовой запеканки как в детском саду, по технологической карте.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Для рисовой каши:

    Рис – 200 г

    Молоко – 150 г

    Вода – 500 мл

    Масло сливочное – 20 г

    Сахар – 40 г

    Яйцо куриное – 1,5 шт.

    Изюм темный – 50 г

    Соль – 2 г

    Для обсыпки формы:

    Масло сливочное – 1 ч.л.

    Панировочные сухари – для обсыпки

    Для соуса:

    Сметана – 2 ст.л.

    Яйцо куриное – 1/2 шт.


    Рецептура рассчитана на 6 порций весом по 150 г

    • 159 кКал
    • 1 ч.
    • 1 ч.

    Фото готового блюда

    4.98
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    Рейтинг 4.98 из 5
    на основе 54 голосов
    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Как бы мне хотелось хоть на денек побыть маленькой девочкой и посетить свой любимый детский сад «Олеся». Мама у меня работала тогда заведующей и гулять по саду я могла в любое время.


    Кухня - самая загадочная для нас, детей, часть детского учреждения. Она всегда закрыта и оттуда пахнет горячим молоком. Попасть в эту самую "волшебную" точку мне удалось уже взрослой, когда проходила практику в кулинарном училище. Помню, что одним из первых детсадовских блюд была рисовая запеканка с изюмом.


    Сегодня испечем дома настоящую рисовую запеканку как в детском саду по технологической карте. Запеканка готовится из вязкой рисовой каши с добавлением изюма.


    Используем ингредиенты из списка.


    Сначала нужно сварить вязкую рисовую кашу. Берем круглозерный рис. Промываем его несколько раз до чистой воды. Рис необходимо сварить до готовности в течение 20 минут. После чего сливаем рисовый отвар. Добавляем в рисовую кашу кипяченое горячее молоко, сахар, немного соли.


    Продолжаем варку уже молочной рисовой каши – не менее 10 минут до полной готовности. На выходе имеем вкуснейшую рисовую кашу. На этом этапе можно уже было бы закончить приготовление детского блюда, но у нас не рисовая кашка, а рисовая запеканка.


    Итак, кашу охлаждаем до 60°C. Разбиваем куриное яйцо, добавляем чистый промытый изюм, растопленное сливочное масло.


    Всё хорошо перемешиваем. Основа для запеканки готова!


    Берем форму для выпечки. Смазываем сливочным маслом. Посыпаем панировочными пшеничными сухарями.


    Рисовую массу распределяем по всей форме слоем не менее 4-6 см.


    В отдельной емкости смешиваем сметану с куриным яйцом. Поверхность будущей запеканки смазываем яичной массой.


    Отправляем форму в хорошо разогретую духовку на 15 минут. Температура выпечки – не менее 240°С. Как только на поверхности образуется золотистая корочка – запеканка готова!


    Рисовая запеканка как в детском садике имеет тонкий аромат молочной рисовой каши с нотками изюма. Очень вкусное сочетание. Подаем запеканочку к детскому столу на завтрак или ужин.


    Рисовая запеканка как в детском саду — рецепт с фото пошагово
    Аймкук
    Автор рецепта
    • 585

      Рецептов

    • 120

      Подписчиков

    • 135

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    Аймкук
    Комментарии и отзывы (12)
    Добавить комментарий
    ирина
    Все правильно написано, и изюм к месту. Не забывайте милые поварята, что любая крупяная запеканка - это изначально блюдо из каши, она как стартовый ингредиент, а пол яйца просто разбить, размешать и на глазок в другую плошку ложкой отлить, все.
    0
    ответить
    28.02.2020 в 13:40:53
    Армен
    Скажите, как разделить сырое яйцо на половину?
    0
    ответить
    30.01.2020 в 20:18:00
    Армен
    Скажите, как разделить сырое яйцо на половину? Спасибо
    0
    ответить
    30.01.2020 в 20:16:41
    любава
    Ты щедрее всех. Запеканка - нежнейшая ностальгия по нашему детству...
    0
    ответить
    19.12.2019 в 13:59:46
    Galia
    Ерунда полная... Как была каша так и осталась!
    0
    ответить
    04.11.2019 в 19:23:56
    Александра
    Galia, И у меня....( потратила время и продукты
    0
    ответить
    21.12.2019 в 19:37:51
    Лара
    Galia, извините, а что Вы хотели получить на выходе из данных продуктов, банановый чизкейк?
    2
    ответить
    18.01.2020 в 0:38:30
    Виктория
    Про соус забыли все?
    0
    ответить
    09.10.2019 в 15:52:15
    Анна
    Виктория, почему забыли, верх смазали
    0
    ответить
    23.10.2019 в 18:13:30
    Галина
    Надеюсь грамовки будут соответствовать порциям. Спасибо.
    0
    ответить
    24.09.2019 в 22:43:59
    Мария
    Изюм здесь лишний.
    0
    ответить
    03.09.2019 в 13:07:01
    Анжелика
    Ириш, вкусная запеканка!
    1
    ответить
    05.12.2018 в 0:14:42
    Аймкук
    Аймкук

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