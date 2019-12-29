Шпротный салат-намазка

Иногда по вечерам совсем не хочется заморачиваться с ужином, достаточно легкого перекуса - и все довольны.





Готовлю шпротный салат-намазку уже не в первый раз. Он прекрасно подходит для того, чтобы просто выложить его на бутерброд, превратив в легкую закуску к чашке горячего чая. Вместо шпрот очень хорошо подходит филе тунца или любая другая консервированная рыба, но шпроты придают салату совсем другой, особенный вкус.





Нам понадобятся все продукты по списку.





Предпочитаю слить все масло со шпрот и убрать хвостики. Иногда я даже заморачиваюсь до того, что очищаю рыбешки от хребта:))) Тут уж личные предпочтения. Сложить шпроты в салатник и слегка размять вилкой. Посыпать мелко рубленным репчатым луком.





Яйца отварить и мелко порубить.





Смешать все составляющие.





Маринованные огурчики тоже предпочтительнее нарезать помельче и добавить в салатник.





С консервированной кукурузы слить жидкость и отправить кукурузу туда же. Заправить шпротный салат-намазку майонезом, посыпать свежей зеленью и сразу подавать.





Приятного аппетита!