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    Аймкук.руСалаты праздничные
    Шпротный салат-намазка

    Шпротный салат-намазка

    Универсальный рыбный салат со шпротами, маринованными огурцами и кукурузой, заправленный майонезом. Можно подать как намазку на хлеб.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Шпроты - 1 банка

    Яйца - 2 шт.

    Лук репчатый - 0.5 шт.

    Кукуруза консервированная - 0.5 банки

    Огурцы маринованные - 3 шт.

    Майонез - по вкусу

    • 197 кКал
    • 10 мин.
    • 10 мин.

    Фото готового блюда

    4.97

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    Рейтинг 4.97 из 5
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Иногда по вечерам совсем не хочется заморачиваться с ужином, достаточно легкого перекуса - и все довольны.


    Готовлю шпротный салат-намазку уже не в первый раз. Он прекрасно подходит для того, чтобы просто выложить его на бутерброд, превратив в легкую закуску к чашке горячего чая. Вместо шпрот очень хорошо подходит филе тунца или любая другая консервированная рыба, но шпроты придают салату совсем другой, особенный вкус.


    Нам понадобятся все продукты по списку.

    Ингредиенты для шпротного салата-намазки


    Предпочитаю слить все масло со шпрот и убрать хвостики. Иногда я даже заморачиваюсь до того, что очищаю рыбешки от хребта:))) Тут уж личные предпочтения. Сложить шпроты в салатник и слегка размять вилкой. Посыпать мелко рубленным репчатым луком.

    Открыть шпроты


    Яйца отварить и мелко порубить.

    Порезать яйца


    Смешать все составляющие.

    Соединить шпроты с яйцами


    Маринованные огурчики тоже предпочтительнее нарезать помельче и добавить в салатник.

    Порезать огурцы


    С консервированной кукурузы слить жидкость и отправить кукурузу туда же. Заправить шпротный салат-намазку майонезом, посыпать свежей зеленью и сразу подавать.

    Положить в салатник огурцы и кукурузу


    Приятного аппетита!

    Фото шпротного салата-намазки

    Аймкук
    Автор рецепта
    Люблю готовить и фотографировать. Больше всего меня увлекает фотография, могу заниматься этим часами.
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    Аймкук
    Аймкук

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    Комментарии и отзывы (5)
    Добавить комментарий
    Лиль
    Вместо кукурузы взяла горошек
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    (0)
    ответить
    ваше величество
    Отравить кукурузу?) исправьте а то какой нить аутист отравит)
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    (0)
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    Ольга
    Девушки, а можно без кукурузы? Очень вкусная вещь, не обижайтесь. 
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    (0)
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    Анжелика
    Люблю и я такую намазку-салат! Очень вкусно Свет!
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    Лана Автор рецепта
    Не говори, Лик. Мой муж готов это есть три раза в день и не надоедает:)))
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    даниил делигорьян Новичок
    судя по составу это очень вкусно думаю попробую сделать  
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    (0)
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    Аймкук
    Аймкук

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