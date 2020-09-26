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    Аймкук.руПироги
    Пирог со сливами на кефире

    Пирог со сливами на кефире

    Аймкук

    Ингредиенты

    Яйцо куриное - 3 штуки;

    Сахар - 1 стакан;

    Масло сливочное - 100 грамм;

    Кефир - 1 стакан;

    Мука - 260 грамм;

    Сода - 1 чайная ложка;

    Ванильный сахар - 10 грамм;

    Слива - 400 грамм.

    • 158 кКал
    • 50 мин.
    • 50 мин.

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    4.96

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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

     Простая домашняя выпечка с фруктами, но от этого не менее привлекательная, чем сложные торты. Особенно актуален такой пирог летом, когда много фруктов. Мне он нравится с вишней, абрикосами и сливой. Получается очень нежный, пышный, с бисквитным воздушным тестом.


    Берём такие продукты: яйца, сахар, ванильный сахар, кефир, масло сливочное, муку, соду и сливу(абрикосы, вишни).

    Ингредиенты для пирога со сливами на кефире


    В миску разбиваем яйца.

    Яйца


    Добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.

    Яйца с сахаром


    Сливочное масло растапливаем и отправляем в миску к яйцам и сахару.

    Масло сливочное растопленное


    Затем наливаем кефир и кладём соду. Гасить её не надо, с этим справляется кефир.

    Добавить кефир и соду


    В последнюю очередь кладём муку.

    Добавить муку


    Замешиваем тесто по консистенции, как на густые оладьи.

    Тесто для сливового пирога на кефире


    У слив удаляем косточки и разрезаем каждую половинку на две части. Выкладываем на тесто.

    Сливы в пироге


    Ставим пирог в духовку, разогретую до 170-175 градусов С. Выпекаем 40-45 минут до румяной корочки.

    Пирог со сливами на кефире


    Готовый пирог охлаждаем и разрезаем на порции.

    Рецепт сливового пирога на кефире


    Пирог кладём в кастрюлю с крышкой. Так он долго сохранит свежесть.

    Рецепт пирога со сливами на кефире

    Аймкук
    Автор рецепта
    В нашей семье всегда любили и умели готовить. Я и сейчас пользуюсь старой тетрадкой, где мама записывала рецепты пирогов, тортов, салатов, закусок и варенья. Но с появлением Интернета постоянно узнаю много нового и интересного. Поэтому на этом сайте хочу научиться тому, что еще не умею и поделиться своими знаниями в замечательной отрасли - кулинарии.
    • 195

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    Аймкук
    Комментарии и отзывы (8)
    Добавить комментарий
    Анна
    Сейчас буду готовить.
    Нравится
    (1)
    ответить
    Анна
    Вкусняшка!Очень простой и доступный рецепт!
    Прикрепленные фото:
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    (1)
    ответить
    Людмила
    Спасибо большое за вкусняшку. Уже третий день подряд готовлю пирог за этим рецептом, правда начинку делаю слоями и ассорти- из яблок, винограда, персиков и малины. Советую рецепт всем, очень быстро, а главное вкусно.
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    (0)
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    оксана
    очень вкусно и просто спасибо от всей моей семьи
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    (0)
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    Ирина
    Спасибо за быстрый и классный рецепт. Делала с ряженкой, а вместо соды добавила разрыхлитель. Получилось очень вкусно! 
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    (2)
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    Анна
    Ирина, Ещё хочу добавить яблоки,так как слив у меня маловато,думаю,что будет неплохо.
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    (1)
    ответить
    Rozzi Новичок
    Спасибо за великолепный рецепт! Всё очень гармонично и совершенно, готовится быстро, а результат потрясающий! С удовольствием пополню свою коллекцию!
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    (0)
    ответить
    Наталья
    Спасибо за рецепт . Пирог получился пышный и вкусный . В духовке был 25 минут )  Разошолся на урааа .Теперь приготовлю по этому же рецепту только с абрикосами ) . 
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    (0)
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    Алена
    Советую вместо кефира использовать ряженку, а сливу брать желтую. Так еще прянее получается.  Очень хороший рецепт.
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    (0)
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    Ирина
    Очень классный рецепт, пирог получился очень вкусный и пышный, спасибо
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    (0)
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    Елена
    ОДИН ИЗ МОИХ ЛЮБИМИХ БАЗОВИХ РЕЦЕПТОВ. СПАСИБО АВТОРУ ОТ ВСЕЙ ДУШИ))
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    Аймкук
    Аймкук

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