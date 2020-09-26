Пирог со сливами на кефире

Простая домашняя выпечка с фруктами, но от этого не менее привлекательная, чем сложные торты. Особенно актуален такой пирог летом, когда много фруктов. Мне он нравится с вишней, абрикосами и сливой. Получается очень нежный, пышный, с бисквитным воздушным тестом.
Берём такие продукты: яйца, сахар, ванильный сахар, кефир, масло сливочное, муку, соду и сливу(абрикосы, вишни).
В миску разбиваем яйца.
Добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.
Сливочное масло растапливаем и отправляем в миску к яйцам и сахару.
Затем наливаем кефир и кладём соду. Гасить её не надо, с этим справляется кефир.
В последнюю очередь кладём муку.
Замешиваем тесто по консистенции, как на густые оладьи.
У слив удаляем косточки и разрезаем каждую половинку на две части. Выкладываем на тесто.
Ставим пирог в духовку, разогретую до 170-175 градусов С. Выпекаем 40-45 минут до румяной корочки.
Готовый пирог охлаждаем и разрезаем на порции.
Пирог кладём в кастрюлю с крышкой. Так он долго сохранит свежесть.