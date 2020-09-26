Пирог со сливами на кефире

Простая домашняя выпечка с фруктами, но от этого не менее привлекательная, чем сложные торты. Особенно актуален такой пирог летом, когда много фруктов. Мне он нравится с вишней, абрикосами и сливой. Получается очень нежный, пышный, с бисквитным воздушным тестом.





Берём такие продукты: яйца, сахар, ванильный сахар, кефир, масло сливочное, муку, соду и сливу(абрикосы, вишни).





В миску разбиваем яйца.





Добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.







Сливочное масло растапливаем и отправляем в миску к яйцам и сахару.





Затем наливаем кефир и кладём соду. Гасить её не надо, с этим справляется кефир.





В последнюю очередь кладём муку.





Замешиваем тесто по консистенции, как на густые оладьи.





У слив удаляем косточки и разрезаем каждую половинку на две части. Выкладываем на тесто.





Ставим пирог в духовку, разогретую до 170-175 градусов С. Выпекаем 40-45 минут до румяной корочки.





Готовый пирог охлаждаем и разрезаем на порции.





Пирог кладём в кастрюлю с крышкой. Так он долго сохранит свежесть.