Многим из нас знаком мармелад в виде червячков, бабочек, мишек и других всевозможных фигурок, который при укусе начинает тянуться. По консистенции он более плотный и упругий, чем привычный нам мармелад. Дети просто обожают такое лакомство, оно яркое и аппетитное на вид. Обычно производитель заявляет, что в составе не содержится искусственных ароматизаторов и красителей, но иной раз закрадывается сомнение - почему магазинный жевательный мармелад такой невероятно вкусный? Не найдя точного ответа на этот вопрос, можно пойти другим путем и приготовить любое лакомство самостоятельно в домашних условиях. Благо, специальных средств для этого не нужно.





Для приготовления жевательного мармелада в домашних условиях используйте фруктовое желе, по возможности выберите без искусственных добавок. Тогда мармелад будет и вкусным, и полезным. Также нам понадобятся желатин, сахар, вода, лимонная кислота.





Все сухие ингредиенты смешайте в одной миске: сухое желе, желатин, сахар и лимонную кислоту. Вместо нее можно использовать ложку лимонного сока.





В кастрюльке разогрейте воду, доведите ее до кипения и пересыпьте туда сухие компоненты. Чтобы они сразу все не сбились в один комок, по мере добавления размешивайте массу венчиком.





Проварите всё минуты 3-4, затем перелейте в удобную емкость для застывания. Когда мармеладная масса остынет, отправьте ее в холодильник.





Через несколько часов домашний жевательный мармелад будет готов. Вам останется лишь разрезать его на тонкие полоски или любые другие "фигуры", обвалять в сахаре или сахарной пудре и подать.





Вкусный жевательный мармелад можно готовить на детские праздники, восторгу малышей не будет предела. Приятного аппетита!