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    Аймкук.руДесерты разные
    Жевательный мармелад

    Жевательный мармелад

    Аймкук

    Ингредиенты

    Фруктовое желе - 90 г

    Желатин - 4 ст.л.

    Сахар - 2 ст.л.

    Лимонная кислота - 1/2 ч.л.

    Вода - 130 мл

    • 223 кКал
    • 15 мин.
    • 15 мин.

    Фото готового блюда

    4.98
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Многим из нас знаком мармелад в виде червячков, бабочек, мишек и других всевозможных фигурок, который при укусе начинает тянуться. По консистенции он более плотный и упругий, чем привычный нам мармелад. Дети просто обожают такое лакомство, оно яркое и аппетитное на вид. Обычно производитель заявляет, что в составе не содержится искусственных ароматизаторов и красителей, но иной раз закрадывается сомнение - почему магазинный жевательный мармелад такой невероятно вкусный? Не найдя точного ответа на этот вопрос, можно пойти другим путем и приготовить любое лакомство самостоятельно в домашних условиях. Благо, специальных средств для этого не нужно.


    Для приготовления жевательного мармелада в домашних условиях используйте фруктовое желе, по возможности выберите без искусственных добавок. Тогда мармелад будет и вкусным, и полезным. Также нам понадобятся желатин, сахар, вода, лимонная кислота.

    Ингредиенты для жевательного мармелада в домашних условиях


    Все сухие ингредиенты смешайте в одной миске: сухое желе, желатин, сахар и лимонную кислоту. Вместо нее можно использовать ложку лимонного сока.

    Смешать сухое желе, желатин, сахар и лимонку


    В кастрюльке разогрейте воду, доведите ее до кипения и пересыпьте туда сухие компоненты. Чтобы они сразу все не сбились в один комок, по мере добавления размешивайте массу венчиком.

    Влить воду


    Проварите всё минуты 3-4, затем перелейте в удобную емкость для застывания. Когда мармеладная масса остынет, отправьте ее в холодильник.

    Перелить смесь в форму


    Через несколько часов домашний жевательный мармелад будет готов. Вам останется лишь разрезать его на тонкие полоски или любые другие "фигуры", обвалять в сахаре или сахарной пудре и подать.

    Фото жевательного мармелада в домашних условиях


    Вкусный жевательный мармелад можно готовить на детские праздники, восторгу малышей не будет предела. Приятного аппетита!

    Рецепт жевательного мармелада в домашних условиях

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    Аймкук
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    Фотоотчеты по рецепту

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    Готовлю второй раз, первый блин был немного комом. В первый раз обсыпала сахарной пудрой и оставила при комнатной температуре - в итоге пудра размокла, пришлось экстренно сушить в холодильнике. Но там были огрехи и в самой готовке, может, они повлияли. И всё равно получилось на удивление съедобно! Во второй раз обсыпала половину кукурузным крахмалом, другую не трогала. И из холодильника не доставала. И эта партия просто превосходна! Кстати, для интересующихся, калорийность вышла 180 ккал - брала 100гр желе, 20гр желатина. Хотя, может, мармелад потом усохнет, тогда и калорийность на 100 грамм поднимется)
    от Rinroly Новичок
    Полный отстой,испортила продукты.Это все что получилось,и на вкус фу
    от Невидимка
    Спасибо вам огромное! Долго искала рецепт таких тянущихся мармеладок как червячки и мишки и вот он! Единственное что- если почитать состав желе например 50 грамм пачка можно предположить что желатина и сахара в нем по 24 грамма и 2 грамма на ароматизаторы и красители. Если использовать натуральный сок и увеличить количество сахара и желатина как в пачке желе,то может можно обойтись без покупного желе?
    от olgaya Новичок

    * фотоотчеты с маленьким отзывом или без него

    Аймкук
    Комментарии и отзывы (31)
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    Лидия Новичок
    Сделала. Не получилось. Желатин не растворится и на вкус ужасный . Да и желатина много,а воды мало.
    Делала по другому рецепту.
    Сахар — 4 ст. л.
    Желатин — 40 г
    Желе — 1 пакетик
    Сок лимонный — 2 ст. л.
    Вода — 300 г
    Все кроме сока лимон.залить водой на 20 мин.
    Затем добавить сок и варить на небольшом огне до растворения желатина. Разлить,в холод и все. Пудра портит.
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    (3)
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    ulka86 Автор рецепта
    Лидия, жаль, что не получился. По опыту могу сказать - у нас есть желатин, который всегда, просто всегда портит результат. Поэтому использую проверенную неоднократно марку. Возможно, в этом была проблема.
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    (0)
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    Надя
    А сколько примерно часов должно пройти, чтобы желе было готово?
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    (0)
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    ulka86 Автор рецепта
    Надя, сложно сказать) я обычно такие вещи оставляю на ночь, чтобы наверняка. Но Вы же можете оценивать процесс застывания. Я думаю, от 3х часов, не меньше. 
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    (0)
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    Оля
    Спасибо за рецепт. Все получилось. Воды попробую больше в след. Раз.
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    (0)
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    ulka86 Автор рецепта
    Оля, очень рада!
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    (0)
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    Мария
    Очень вкусно получилось!!! Спасибо большое за рецепт! С первого раза все получилось.
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    ulka86 Автор рецепта
    Мария, это замечательно!)) 
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    (0)
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    Наталия
    А для чего нужна лимонная кислота?без нее никак?
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    ulka86 Автор рецепта
    Наталия, лимонная кислота нужна для баланса. можно и без нее 
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    (0)
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    Юлия
    А у меня пригорело ((( почему так? Кто-нибудь знает? И запах жженого сахара ( наверное кастрюлю надо будет выкинуть ( И пенка должна быть сверху? Первый раз вообще что-то из желатина делала.
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    ulka86 Автор рецепта
    Юлия, пенка там незначительная. Может, вы плохо перемешивали?(( Жаль, что не получилось.
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    Юлия
    ulka86, а мешать надо только в начале или все время? Кипеть должно сильно или еле-еле?
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    (1)
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    ulka86 Автор рецепта
    Юлия, мешать надо постоянно. А из-за того, что вы мешаете - масса не сможет интенсивно кипеть. И, чтобы не пригорало ко дну, я старалась убрать самим венчиком все, что там прилипало, во время помешивания. Но весь процесс занимает мало времени, по идее ничего не должно пригореть. Кастрюля у меня была самая обычная, не супер-сотейник. 
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    (0)
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    Юлия
    ulka86, спасибо. Буду ещё пробовать делать ) на вкус получились неплохие ) спасибо за рецепт. Надеюсь что получится
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    ulka86 Автор рецепта
    Юлия, да, они интересные такие получаются) удачи!
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    (0)
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    Svetik Pro
    Спасибо за рецепт. взяла в копилочку. сколько раз я что либо пробовала сделать из желатина. и ни разу у меня ничего не получилось. и вот увидев рецепт очень боялась делать, но так хотелось. правда я прочитав комментарии его маленько изменила. и сделала из сока домашних ягод, поэтому заменила фруктовый желатин, на желатин и сахар. остальное оставила как в рецепте. получилось замечательно. застывать начал сразу. дети ждут не дождутся, когда достану из холодильника (я им немного остудила в ложках, на пробу) . боялась, что будет вкус желатина чувствоваться. но нет. сладость и правда как из магазина.
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    ulka86 Автор рецепта
    спасибо, что поделились своим опытом! рада, что смогла чем-то помочь)
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    (0)
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    olgaya Новичок
    Спасибо вам огромное за рецепт! Это то что я искала! Как мишки и червячки из магазина!!
    Единственное что- если почитать состав желе например 50 грамм пачка можно предположить что желатина и сахара в нем по 24 грамма и 2 грамма на ароматизаторы и красители. Если использовать натуральный сок и увеличить количество сахара и желатина как в пачке желе,то может можно обойтись без покупного желе?
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    (0)
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    ulka86 Автор рецепта
    конечно, можно обойтись! здесь уже дело вкуса)) 
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    (0)
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    влад
    это желе или мармелад????
    а то все делают желе
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    ulka86 Автор рецепта
    если сделаете без дополнительного желатина - получите желе. А так настоящий жевательный мармелад) как "мишки" или "червячки"
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    Дарина Новичок
    а как хранить такой мармелад? 
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    ulka86 Автор рецепта
    в холодильнике, отлично и долго хранится) если не съедается сразу!)
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    *Home*Chef *
    супер, надо обязательно сделать
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    Марина
    Красивый мармелад!
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    Ирина Белая
    прочитала пояснение и загорелась! жевательных червячков обожаю! надо сделать!
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    Анжелика
    Никогда такое не готовила, но вопросы те же что у Светы? Ведь во фруктовом желе уже содержится желатин, может его меньше нужно?
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    ElenaV
    Красивенький мармеладик, аппептитный!
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    Лана
    Очень красивый получился. Но у меня много вопросов..А желатина не много, целых 4 ст. л? Это же целых 60 г, если без верха. Мне кажется- многовато. Из рецепта поняла, что желатин кипятится, а разве его свойства сохраняются при кипении? Может быть, лучше его растворить в воде, а потом добавить в горячее желе?
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    (0)
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    ulka86 Автор рецепта
    Здравствуйте) свойства желатина сохраняются, к тому же, кипятится он всего несколько минут, да и то, больше прогревается. А количество такое, чтобы достичь именно той плотной консистенции, мармелад именно тянется при укусе, как резина. Возможно, Вам знакомы жевательные "червячки" и т.д. - этот мармелад один в один) Очень вкусный получается!
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    Лана
    Спасибо, понятно. Уже в который раз вижу, что желатин кипятят и однажды шеф ресторана кипятил его в молоке во время приготовления итальянского десерта.
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    Аймкук
    Аймкук

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