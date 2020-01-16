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Аймкук.руЗакуски
Ветчина из курицы в ветчиннице

Ветчина из курицы в ветчиннице

Хотите мясной деликатес, приготовленный своими же руками? Вперед! Куриная ветчина в ветчиннице готовится проще некуда!
Аймкук

Ингредиенты

Куриное мясо – 2 кг

Соль – 2 ст.л.

Специи – 1 ст.л.

  • 184 кКал
  • 3 ч.
  • 3 ч.

Фото готового блюда

4.97
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Рейтинг 4.97 из 5
на основе 58 голосов
Аймкук
Аймкук

Видео рецепт: Ветчина из курицы в ветчиннице

Пошаговый рецепт с фото и видео

Ветчина, приготовленная своими руками, в разы вкуснее магазинной. По крайней мере, вы сами знаете, что вы сами туда положили. Это уже звучит вкусно. А если еще всыпать любимых специй, сухих ароматных травок? Это же находка! Сам процесс не трудоемкий, я бы даже сказала – лёгкий. Главное, раздобыть мяса, потом кого-то заставить помыть мясорубку и найти в себе выдержку, пока деликатес будет остывать.


Режется замечательно, не крошится и не ломается. Очень вкусно с горчичкой, особенно французской. Ну, это я так люблю. А вы уж подбирайте под свой вкус: горчица, хрен или просто ломтик хлебушка.


Из этого количества ингредиентов вышло 1 кг 350 граммов готового продукта.

Рецепт ветчины из курицы в ветчиннице


Ингредиенты для приготовления ветчины из курицы в ветчиннице подготовить по списку. Используемое мясо должно быть хорошо охлажденным. Перед работой его необходимо несколько часов выдержать в холодильнике.

Ингредиенты для ветчины из курицы в ветчиннице


Для приготовления ветчины из курицы я использовала мясо из бёдрышек и голени. Думаю, что из самого куриного филе было бы сухо. Шкуру и прожилки, естественно, нужно убрать. А само мясо нарезать небольшими кусочками, примерно 1х1 см.

Порезать курицу


Примерно 1/4 часть всего мяса нужно перемолоть мясорубкой. При этом лучше использовать решётку с крупными отверстиями. По желанию, на этом этапе можно добавить 1-2 зубчика чеснока.

Перекрутить мясо на мясорубке


Выложить фарш к нарезанному мясу. Всыпать специи и соль. Из специй я использовала смесь тмина, базилика, кориандра, мускатного ореха, красного острого перца и хлопьев паприки.

Всыпать соль и специи


Затем следует хорошо перемять, перемешать мясо с фаршем.

Размешать фарш


Можно использовать миксер. Так как мой миксер с этим бы не справился, пришлось делать все руками. Делать нужно это быстро, интенсивно и долго. Мясо должно стать вязким, но при этом обязательно должно оставаться прохладным. Если чувствуете, что рукам тепло – отправьте в холод на некоторое время.

Готовый фарш


Ветчинницу застелить пищевым пакетом или рукавом.

Положить в ветчинницу пищевой пакет


Внутрь выложить подготовленную мясную начинку, плотно утрамбовывая ложкой. Нужно стараться, чтобы воздуха в рукаве практически не осталось.

Положить фарш в ветчинницу


Верхний край закрутить и прижать крышкой.

Накрыть крышкой


Затем поочередно натянуть 4 пружины. Отправить ветчинницу в холодильник, минимум на 2 часа (лучше - на ночь).

Натянуть пружины


Выложить ветчинницу в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрыть форму.

Положить ветчинницу в кастрюлю с водой


Включить слабый огонь и продолжить варить ветчину из курицы в ветчиннице 2-2,5 часа. Температура воды не должна превышать 85 градусов.

Сварить ветчину


По истечении времени достать контейнер с мясом и сразу же выложить в миску с холодной водой на 5-7 минут. После чего отправить в холодильник до полного остывания. Здесь лучше не спешить, пусть мясо хорошо остынет.

Положить ветчинницу в холодную воду


Снять с ветчинницы пружины, крышку и вынуть пакет с ветчинной. Пакет аккуратно снять и всё – домашняя, ароматная, сочная и очень вкусная ветчина готова!

Готовая ветчина из курицы в ветчиннице


Доставайте горчицу и зовите родных, близких и соседей. Угощайте всех вкуснейшим мясом, а в ответ слушайте похвалу в свой адрес.

Ветчина из курицы в ветчиннице


Приятного аппетита. Готовьте с любовью.

Фото ветчины из курицы в ветчиннице


Ветчина из курицы в ветчиннице — рецепт с фото пошагово
Автор рецепта
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Фотоотчеты по рецепту

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Комментарии (15)
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Инна
Приготовили ветчину из мяса куры, все по рецепту.Очень вкусно получилось.Сам рулет вмеру сочный,не распадается.Спасибо большое за рецепт!!!! Сейчас будем экспериментировать с приправами.
1
ответить
16.01.2020 в 18:26:44
Аю
Поставил вариться, сижу,жду...
0
ответить
14.02.2019 в 20:07:15
Ольга
Добрый день. Дважды попробовала сварить ветчину из курицы по вашему рецепту. Но первое: почему то она получается сухая, а второе: у вас на фото готовый рулет очень сухой сверху, а у меня весь покрыт жирным куриным соком. Конечно он вытекает сразу как разрежешь пленку, но сам вид у него не на столько сухой красивый, и при нарезании почему то крошиться, приходиться нарезать очень толсто. Подскажите пожалуйста, что я могу делать не так? Заранее спасибо за ответ.  Вот что у меня получилось
Вложения:
0
ответить
23.10.2018 в 19:29:36
Ксюша Автор рецепта
Ольга, нужно добавить больше фарша. 
0
ответить
04.04.2019 в 8:55:25
Ирина
Вечина в ветчиннице получается очень сухая. Под сильным давлением пружин вытекает вся жидкость.
0
ответить
03.10.2018 в 15:41:24
Rencha1
Смотрела бы и смотрела, слушала и слушала)) Вот как куплю ветчинницу, как приготовлю)))
0
ответить
22.01.2018 в 17:24:09
Ксюша Автор рецепта
Надо-надо. Не пожалеешь! Классная вещица. 
0
ответить
23.01.2018 в 12:17:06
Алена Прика
Шикарна!
0
ответить
17.01.2018 в 12:13:35
Ксюша Автор рецепта
Спасибо большое. 
0
ответить
23.01.2018 в 12:16:33
natalka
хоть прибор этот увидела )) никогда не встречался, ветчина замечательная получилась, и фото классные!
0
ответить
17.01.2018 в 8:04:00
Ксюша Автор рецепта
Спасибо большое. Очень легко приготовить и очень вкусненько. 
1
ответить
23.01.2018 в 12:16:25
ElenaV
Впервые вижу ветчинницу, знатная ветчина получилась, Ксюша!
0
ответить
16.01.2018 в 22:45:38
Ксюша Автор рецепта
Спасибо большое. Отличная штука - нужно брать))) Я же часто делаю домашнюю колбаску, но не всегда есть кишки (В магазине не могу покупать их, брезгую). Да и сама работа, как оказалось после ветчины, трудоемкая. А здесь закинул всё и ушел. На утро - шик! И что мне нравится, что выход готового продукта большой. Теперь берем с собой и на работу, и на учебу шикарные бутерброды. 
0
ответить
23.01.2018 в 12:16:00
Василий
Ксюша, не обязательно. Любая банка, купленная в супермаркете, подходящего размера будет не хуже и дешевле (для большей упругости можно под пресс). Это просто форма (пакет из-под сока, бутылка из-под минералки и т.д.......
2
ответить
12.11.2018 в 20:26:23
Матильда
Замечательная ветчина вышла!
0
ответить
16.01.2018 в 14:48:59
Ксюша Автор рецепта
Спасибо большое. 
0
ответить
23.01.2018 в 12:12:15
Аймкук
Аймкук

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