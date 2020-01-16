Видео рецепт: Ветчина из курицы в ветчиннице

Ветчина, приготовленная своими руками, в разы вкуснее магазинной. По крайней мере, вы сами знаете, что вы сами туда положили. Это уже звучит вкусно. А если еще всыпать любимых специй, сухих ароматных травок? Это же находка! Сам процесс не трудоемкий, я бы даже сказала – лёгкий. Главное, раздобыть мяса, потом кого-то заставить помыть мясорубку и найти в себе выдержку, пока деликатес будет остывать.





Режется замечательно, не крошится и не ломается. Очень вкусно с горчичкой, особенно французской. Ну, это я так люблю. А вы уж подбирайте под свой вкус: горчица, хрен или просто ломтик хлебушка.





Из этого количества ингредиентов вышло 1 кг 350 граммов готового продукта.





Ингредиенты для приготовления ветчины из курицы в ветчиннице подготовить по списку. Используемое мясо должно быть хорошо охлажденным. Перед работой его необходимо несколько часов выдержать в холодильнике.





Для приготовления ветчины из курицы я использовала мясо из бёдрышек и голени. Думаю, что из самого куриного филе было бы сухо. Шкуру и прожилки, естественно, нужно убрать. А само мясо нарезать небольшими кусочками, примерно 1х1 см.





Примерно 1/4 часть всего мяса нужно перемолоть мясорубкой. При этом лучше использовать решётку с крупными отверстиями. По желанию, на этом этапе можно добавить 1-2 зубчика чеснока.





Выложить фарш к нарезанному мясу. Всыпать специи и соль. Из специй я использовала смесь тмина, базилика, кориандра, мускатного ореха, красного острого перца и хлопьев паприки.





Затем следует хорошо перемять, перемешать мясо с фаршем.





Можно использовать миксер. Так как мой миксер с этим бы не справился, пришлось делать все руками. Делать нужно это быстро, интенсивно и долго. Мясо должно стать вязким, но при этом обязательно должно оставаться прохладным. Если чувствуете, что рукам тепло – отправьте в холод на некоторое время.





Ветчинницу застелить пищевым пакетом или рукавом.





Внутрь выложить подготовленную мясную начинку, плотно утрамбовывая ложкой. Нужно стараться, чтобы воздуха в рукаве практически не осталось.





Верхний край закрутить и прижать крышкой.





Затем поочередно натянуть 4 пружины. Отправить ветчинницу в холодильник, минимум на 2 часа (лучше - на ночь).





Выложить ветчинницу в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрыть форму.





Включить слабый огонь и продолжить варить ветчину из курицы в ветчиннице 2-2,5 часа. Температура воды не должна превышать 85 градусов.





По истечении времени достать контейнер с мясом и сразу же выложить в миску с холодной водой на 5-7 минут. После чего отправить в холодильник до полного остывания. Здесь лучше не спешить, пусть мясо хорошо остынет.





Снять с ветчинницы пружины, крышку и вынуть пакет с ветчинной. Пакет аккуратно снять и всё – домашняя, ароматная, сочная и очень вкусная ветчина готова!





Доставайте горчицу и зовите родных, близких и соседей. Угощайте всех вкуснейшим мясом, а в ответ слушайте похвалу в свой адрес.





Приятного аппетита. Готовьте с любовью.



