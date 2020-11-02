Предлагаю Вам рецепт очень вкусного, по-настоящему праздничного десерта! Мне кажется, сложно найти равнодушного к шоколадно-кофейному суфле. Шоколад, кофе, творог, нежная структура, этим десертом хочется наслаждаться долго, смакуя каждую ложку.
Необходимые продукты.
Желатин высыпать в сотейник, залить 1 стаканом воды и оставить на 30 минут.
Добавить к желатину сливки и поломанный на кусочки шоколад.
Поставить сотейник на медленный огонь и нагревать массу, не доводя до кипения, пока шоколад полностью не растворится.
Снять сотейник с огня, добавить кофе и перемешать.
Творог переложить в миску, добавить мед.
Сливочно-шоколадную массу добавить к творогу.
Взбить массу миксером до однородности.
Разлить шоколадно-кофейное суфле по формочкам, убрать в холодильник до полного застывания.
Шоколадно-кофейное суфле готово.
Приятного аппетита!