Предлагаю Вам рецепт очень вкусного, по-настоящему праздничного десерта! Мне кажется, сложно найти равнодушного к шоколадно-кофейному суфле. Шоколад, кофе, творог, нежная структура, этим десертом хочется наслаждаться долго, смакуя каждую ложку.





Необходимые продукты.





Желатин высыпать в сотейник, залить 1 стаканом воды и оставить на 30 минут.





Добавить к желатину сливки и поломанный на кусочки шоколад.





Поставить сотейник на медленный огонь и нагревать массу, не доводя до кипения, пока шоколад полностью не растворится.





Снять сотейник с огня, добавить кофе и перемешать.





Творог переложить в миску, добавить мед.





Сливочно-шоколадную массу добавить к творогу.





Взбить массу миксером до однородности.





Разлить шоколадно-кофейное суфле по формочкам, убрать в холодильник до полного застывания.





Шоколадно-кофейное суфле готово.





Приятного аппетита!

