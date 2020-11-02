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    Аймкук.руДесерты разные
    Шоколадно-кофейное суфле

    Шоколадно-кофейное суфле

    Шоколадное суфле из кремообразного творога и сливок - сладкий десерт, которому будут рады и взрослые, и дети.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Мягкий кремообразный творог – 500 г

    Сливки (любая жирность) – 100 мл

    Шоколад – 60 г

    Мед – 2 ст.л.

    Желатин – 15 г

    Растворимый кофе – 1,5 ч.л.

    • 180 кКал
    • 30 мин.
    • 30 мин.

    Фото готового блюда

    4.97
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    Рейтинг 4.97 из 5
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Предлагаю Вам рецепт очень вкусного, по-настоящему праздничного десерта! Мне кажется, сложно найти равнодушного к шоколадно-кофейному суфле. Шоколад, кофе, творог, нежная структура, этим десертом хочется наслаждаться долго, смакуя каждую ложку.


    Необходимые продукты.


    Желатин высыпать в сотейник, залить 1 стаканом воды и оставить на 30 минут.


    Добавить к желатину сливки и поломанный на кусочки шоколад.


    Поставить сотейник на медленный огонь и нагревать массу, не доводя до кипения, пока шоколад полностью не растворится.


    Снять сотейник с огня, добавить кофе и перемешать.


    Творог переложить в миску, добавить мед.


    Сливочно-шоколадную массу добавить к творогу.


    Взбить массу миксером до однородности.


    Разлить шоколадно-кофейное суфле по формочкам, убрать в холодильник до полного застывания.Готовим шоколадно-кофейное суфле


    Шоколадно-кофейное суфле готово.

    Рецепт шоколадного суфле


    Приятного аппетита!

    Аймкук
    Автор рецепта
    Кулинария - одно из моих любимых занятий. Готовить я любила с детства, сначала под чутким руководством бабушки и мамы, а потом все чаще и смелее экспериментируя самостоятельно. Люблю готовить как по классическим рецептам, так и изобретать что-то новое, свое.
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    Аймкук
    Аймкук

    Фотоотчеты по рецепту

    Извините, добавлять фотоотчеты (рецензии) по рецептам могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ...
    Десерт получился нежнейший!Огромное спасибо за рецепт!
    от Невидимка
    Готовила по вашему рецепту, правда немного в другой пропорции )) Рецепт очень простой, и действительно быстрый)))
    от Светлана Новичок

    * фотоотчеты с маленьким отзывом или без него

    Аймкук
    Комментарии и отзывы (10)
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    Елена
    Хотела спросить, сколько примерно застывает суфле по времени, ночь или больше? А может меньше?
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    irka_kolchina
    Елена, в зависимости от рецепта суфле может застывать от 1 часа до 12 часов. Я бы рекомендовала убрать на ночь - за это время точно будет готово. Если торопитесь, оставьте минимум на 1,5-2 часа - тоже должно застыть. Удачи в приготовлении!
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    (0)
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    Людмила
    Спасибо автору за рецепт вкусняшки.
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    (0)
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    Светлана
    "мягкий кремообразный творог" - что это за продукт? У нас такого как на фото нет, я подозреваю, что это не творог, творожная масса.
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    (0)
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    Людмила
    Светлана, готовлю мягкий творожок из кефира - в морозильник на ночь, утром в сито на тряпочку - груз сверху, очень нежный и вкусный.
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    (0)
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    Татьяна
    Десерт  чудесный!  Нежнейший, просто тает во рту!  Приготовила только что. Теперь это будет мой любимый десерт!!!
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    (0)
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    Юрий
    Спасибо, Вам  огромное!   Отличный  рецепт, простой,  легко   регулируемый по  вкусу.   
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    (0)
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    татьяна
    а почему вы не пишите температуру желатина когда смешиваете его с творогом - это очень важно !!! или же мне нужно рыться по инету выискивая ответ !!????
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    (6)
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    Виктория
    татьяна , и какая должна быть температура ?То щас собираюсь готовить
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    (1)
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    Sildenafil
    Шедевр!!! Изумительное лакомство!
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    (0)
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    Елена Автор рецепта
    Sildenafil, спасибо огромное!!! Очень приятно:) Десерт правда отличный!
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    Аймкук
    Аймкук

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