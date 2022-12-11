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    АймкукВаренье
    Повидло из тыквы с курагой

    Повидло из тыквы с курагой

    Кажется, в начале 90-х годов пришла "мода" готовить различное тыквенное варенье с добавлением цитрусовых фруктов.

    Его варили кусочками или пюрировали, детали не совсем помню, но помню, что было оно необычным на вкус, оригинальным и нравилось абсолютно всем. После случилось так, что это варенье приелось и на него уже невозможно было смотреть)))...

    И вот спустя много лет, пребывая в ностальгическом настроении, я решаю приготовить тыквенное повидло с цитрусовым ароматом и добавить ещё кураги - а почему бы и нет.

    Уже на стадии готовки я пробовала и вкушала обалденно вкусное пюре, которое хотелось есть сразу и даже без добавления сахара. Но я всё же доварила его и меня приятно удивили еще и его стойкая консистенция и красивый цвет.

    Повидло из тыквы с курагой и лимоном можно кушать с чаем ложками, выпекать с ним булочки или даже прослаивать торт - в общем, полёт фантазии безграничен!

    Ингредиенты

    Тыква (чистый вес) - 300 г

    Сахар - 70 г

    Курага - 100 г

    Лимонный сок - 1 ст.л.

    Цедра лимона - 5 г

    Вода - 200 мл

    • 84 кКал
    • 1 ч.
    • 1 ч.
    • Б: 1.34
    • Ж: 0.18
    • У: 20.81

    Фото готового блюда

    Мария автор рецепта
    5

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    Рейтинг 5 из 5
    на основе 3 голосов

    Пошаговый рецепт с фото

    Повидло из тыквы с курагой готовим из таких ингредиентов.


    Тыкву нарезать и залить водой, поставить вариться.


    Курагу хорошо промыть и залить кипятком, оставить на 10 минут.


    Затем слить воду и переложить в чашу блендера вместе с цедрой лимона.


    Измельчить.


    Затем добавить мягкую тыкву (без жидкости).


    Измельчить до однородного состояния.


    Переложить обратно в сотейник, добавить сахар и сок лимона.


    Варить на среднем огне, помешивая, буквально 10 минут.


    Повидло переложить в чистую стерилизованную баночку и закрутить плотно крышкой (тоже стерилизованной, если заготавливаете повидло из тыквы с курагой на зиму).


    Хранить в прохладном тёмном месте.


    Вот такое красивое и густое вышло повидло из тыквы с курагой.


    Приятного аппетита.


    Повидло из тыквы с курагой — рецепт с фото пошагово

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    Комментарии и отзывы (0)
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    Алена Прика
    Теперь я тоже хочу его вкушать Надо делать!
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    Мария Автор рецепта
    Алена Прика, конечно надо
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