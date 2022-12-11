Кажется, в начале 90-х годов пришла "мода" готовить различное тыквенное варенье с добавлением цитрусовых фруктов.

Его варили кусочками или пюрировали, детали не совсем помню, но помню, что было оно необычным на вкус, оригинальным и нравилось абсолютно всем. После случилось так, что это варенье приелось и на него уже невозможно было смотреть)))...

И вот спустя много лет, пребывая в ностальгическом настроении, я решаю приготовить тыквенное повидло с цитрусовым ароматом и добавить ещё кураги - а почему бы и нет.

Уже на стадии готовки я пробовала и вкушала обалденно вкусное пюре, которое хотелось есть сразу и даже без добавления сахара. Но я всё же доварила его и меня приятно удивили еще и его стойкая консистенция и красивый цвет.

Повидло из тыквы с курагой и лимоном можно кушать с чаем ложками, выпекать с ним булочки или даже прослаивать торт - в общем, полёт фантазии безграничен!