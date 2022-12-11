Повидло из тыквы с курагой готовим из таких ингредиентов.
Тыкву нарезать и залить водой, поставить вариться.
Курагу хорошо промыть и залить кипятком, оставить на 10 минут.
Затем слить воду и переложить в чашу блендера вместе с цедрой лимона.
Измельчить.
Затем добавить мягкую тыкву (без жидкости).
Измельчить до однородного состояния.
Переложить обратно в сотейник, добавить сахар и сок лимона.
Варить на среднем огне, помешивая, буквально 10 минут.
Повидло переложить в чистую стерилизованную баночку и закрутить плотно крышкой (тоже стерилизованной, если заготавливаете повидло из тыквы с курагой на зиму).
Хранить в прохладном тёмном месте.
Вот такое красивое и густое вышло повидло из тыквы с курагой.
Приятного аппетита.