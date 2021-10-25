Пышный кекс на кефире

Кекс на кефире прост в приготовлении: не нужно отделять и взбивать яичные белки в устойчивую пену, достаточно работать ручным венчиком и вводить продукты последовательно. У пышного мякиша ощутим приятный сливочный привкус, но всегда можно ароматизировать ванилью, цедрой, ромом, разнообразить изюмом, орехами или шоколадом.





Для приготовления пышного кекса на кефире возьмите продукты по списку.





Взбиваем сахар, ванильный сахар, яйца, щепотку соли.





Вливаем постное масло с нейтральным ароматом, продолжаем взбалтывать.





Добавляем кефир, размешиваем.





Смешиваем 100-200 г муки с разрыхлителем, всыпаем в жидкий состав. Частями прибавляем остальную муку, доводим до однородности. Тесто должно быть густым, текучим.





Переливаем тесто для пышного кекса на кефире в форму, выпекаем в раскаленной духовке минут 40 при температуре 180 градусов.





Проверяем готовность/сухость, проколов мякиш. Остужаем в емкости.





По желанию посыпаем получившийся пышный кекс сахарной пудрой. Приятного чаепития!