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    Аймкук.руКексы
    Пышный кекс на кефире

    Пышный кекс на кефире

    Пышный кекс на кефире по желанию пекут с сухофруктами, орехами, цукатами, цедрой, ванилью — хороши все варианты.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Кефир - 250 мл

    Яйца - 2 шт.

    Мука - 400-450 г

    Растительное масло - 70 мл

    Сахар - 100 г

    Ванильный сахар - 10 г

    Разрыхлитель - 7 г

    Соль - 2 г

    • 290 кКал
    • 1 ч.
    • 1 ч.

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    4.99

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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Кекс на кефире прост в приготовлении: не нужно отделять и взбивать яичные белки в устойчивую пену, достаточно работать ручным венчиком и вводить продукты последовательно. У пышного мякиша ощутим приятный сливочный привкус, но всегда можно ароматизировать ванилью, цедрой, ромом, разнообразить изюмом, орехами или шоколадом.

    Рецепт пышного кекса на кефире


    Для приготовления пышного кекса на кефире возьмите продукты по списку.

    Ингредиенты для пышного кекса на кефире


    Взбиваем сахар, ванильный сахар, яйца, щепотку соли.

    Соединить сахар с яйцами


    Вливаем постное масло с нейтральным ароматом, продолжаем взбалтывать.

    Влить масло


    Добавляем кефир, размешиваем.

    Влить кефир


    Смешиваем 100-200 г муки с разрыхлителем, всыпаем в жидкий состав. Частями прибавляем остальную муку, доводим до однородности. Тесто должно быть густым, текучим.

    Всыпать муку


    Переливаем тесто для пышного кекса на кефире в форму, выпекаем в раскаленной духовке минут 40 при температуре 180 градусов.

    Переложить тесто в форму


    Проверяем готовность/сухость, проколов мякиш. Остужаем в емкости.

    Испечь кекс


    По желанию посыпаем получившийся пышный кекс сахарной пудрой. Приятного чаепития!

    Фото пышного кекса на кефире

    Важные дополнения к рецепту

    • Тесто на кефире подходит как для больших кексов, так и для порционных.
    Автор рецепта
    • 610

      Рецептов

    • 76

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    Прохожий
    Прохожий
    Прохожий
    Комментарии и отзывы (24)
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    Виктория
    Потраченные ингредиенты и время. Час простоял в духовке и сырой
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    Annabelle Автор рецепта
    Виктория,  действительно. А как же так?
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    Ольга
    Спасибо за рецепт, отличный, вместо кефира можно сметану, а вместо подсолнечного масла - сливочное, так вообще!!!
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    Annabelle Автор рецепта
    Ольга, Вы правы! Пеките с удовольствием.
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    (0)
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    Людмила
    Раньше даже не думала из чего готовят кексы) обязательно попробую ваш рецепт
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    (0)
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    Юлия
    Кекс получился просто шикарный!!!
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    Светлана
    Annabelle, вкусный кекс
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    Людмила
    Спасибо больштое за рецепт. Но у меня он не получается пышным, делаю второй раз по рецепту. Только в муку добавляю  ещё 3-4 чайные ложки какао. По консистенции тесто, как густая сметана. В духовке поднимается почти в два раза. После проверки готовности шпажкой, аккуратно вынимаю из духовки. Через минуту кекс падает, оседает и внутри становится клеклым, как будто не пропеченный. В чем может быть причина? Какой температуры должен быть кефир, комнатной или холодный?
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    (0)
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    Евгения
    Очень пышные и вкусные кексы получились.
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    Елена
    Спасибо за кекс, всё как в рецепте, но добавила изюм черный
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    (1)
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    Ольга
    Муки в два раза меньше надо. Я 250 гр положила. Поднялся хорошо, правда изначально разрыхлителя как на 400 г муки положила, в процессе поняла, что много .
    Не очень вкусный получился, наверное больше сахара и меньше яиц надо.
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    (0)
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    Катя
    Добрый день. Только что вытащила по Вашему рецепту кексики из духовки.

    Я положила муки меньше чем у вас по рецепту, но тесто такое густое, как сливочное масло. Кое как в формочки растакала. Естественно такая густотень не поднялась. Но на вкус нормальные. Только плоские они... как толстые печенюшки.

    Может есть какой-то секрет? Все пропорции кроме муки соблюла (муки было 350 граммов)
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    Annabelle Автор рецепта
    Катя, мне очень жаль(( Может, качество муки подкачало, яйца мелкие и жидкости мало? 
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    Катя
    ну, сейчас трудно сказать. Если добавить всего стакан, но тесто по консистенции как сгущенка (ну или тесто для блинов). А вот если добавить больше муки, то получается очень густое тесто.
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    Annabelle Автор рецепта
    Для кексов тесто и должно быть густым, вязким (на фото видно), не как блинное, такое как раз и не поднимется, слишком много влаги
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    Лора
    Муки в 2 р меньше, сливочн масло 150гр, постн всего 2 ст ложки
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    Марина
    До чего же пышный кекс  люблю такие
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    diana1616
    Замечательная выпечка!
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    Лана
    Люблю такие кексики 
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    Annabelle Автор рецепта
    Низкий поклон
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    (0)
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    Rencha1
    Действительно, пышный и красивый кекс!
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    (0)
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    Annabelle Автор рецепта
    Признательно за похвалу, спасибо
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    (0)
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    Ксюша
    Супер пышный кекс.
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    (0)
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    Annabelle Автор рецепта
    Хороший такой, спасибо
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    (0)
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    ElenaV
    Замечательный кекс, Аня!
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    (0)
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    Annabelle Автор рецепта
    Леночка, мерси
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    (0)
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    Мария
    Отличный вышел кекс .
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    (0)
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    Annabelle Автор рецепта
    Спасибо, в такой форме всегда пышный
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    Аймкук
    Аймкук

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