Для приготовления печенья на кефире с яблоками в духовке подготовьте продукты по списку.
Сначала приготовьте начинку.
Яблоки очистите, натрите на крупной терке. Выложите в сковороду или ковш, добавьте сахар и масло.
Тушите до мягкости, постоянно помешивая. Сока от яблок не должно остаться.
Хорошие яблоки растушатся почти в пюре, что очень хорошо, у меня же неудачные - так и остались натертыми ошметками.
В конце приготовления добавьте корицу и перемешайте.
Начинка готова.
Остудите.
Для теста смешайте кефир, желток, сахар, соль, ванилин и мягкое масло.
Перемешайте до однородности.
Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.
Замесите мягкое тесто.
На припыленной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной 3 мм.
Выложите начинку. Разровняйте.
Сверните тесто в рулет и нарежьте порционно.
Заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом.
Смажьте разболтанным яйцом. При желании можно присыпать маком, кунжутом, семенами льна.
Выпекайте печенье на кефире с яблоками в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.
Ориентируйтесь по своей духовке!
Печенье на кефире с яблоками готово.
Сразу же снимите его с противня и полностью остудите на решетке.
Приятного чаепития!