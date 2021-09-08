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    АймкукПеченье
    Печенье на кефире с яблоками

    Печенье на кефире с яблоками

    Сливочное масло заранее достаньте из холодильника - оно должно быть мягким.

    Количество яблок зависит от их размера: если яблоки небольшие по весу, то их можно взять и 5 штук, у меня были достаточно крупные. Если яблоки сладкие, количество сахара в начинку уменьшите до 1 ст.л., но лучше, если яблоки будут с кислинкой.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Тесто:

    Масло сливочное - 110 г

    Яйцо куриное (желток) - 1 шт.

    Ванилин - на кончике ножа

    Кефир - 130 мл

    Сахар - 2 ст.л.

    Соль - щепотка

    Мука пшеничная - 280-330 г

    Разрыхлитель - 1 ч.л.

    Начинка:

    Яблоки - 3 шт.

    Сахар - 2 ст.л.

    Корица - 0,5 ч.л.

    Масло сливочное - 10 г

    Дополнительно:

    Яйцо куриное - 1 шт.

    • 227 кКал
    • 50 мин.
    • 50 мин.
    • Б: 3.68
    • Ж: 9.68
    • У: 31.44

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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    Для приготовления печенья на кефире с яблоками в духовке подготовьте продукты по списку.


    Сначала приготовьте начинку.


    Яблоки очистите, натрите на крупной терке. Выложите в сковороду или ковш, добавьте сахар и масло.


    Тушите до мягкости, постоянно помешивая. Сока от яблок не должно остаться.


    Хорошие яблоки растушатся почти в пюре, что очень хорошо, у меня же неудачные - так и остались натертыми ошметками.


    В конце приготовления добавьте корицу и перемешайте.


    Начинка готова.


    Остудите.


    Для теста смешайте кефир, желток, сахар, соль, ванилин и мягкое масло.


    Перемешайте до однородности.


    Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.


    Замесите мягкое тесто.


    На припыленной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной 3 мм.


    Выложите начинку. Разровняйте.


    Сверните тесто в рулет и нарежьте порционно.


    Заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом.


    Смажьте разболтанным яйцом. При желании можно присыпать маком, кунжутом, семенами льна.


    Выпекайте печенье на кефире с яблоками в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.


    Ориентируйтесь по своей духовке!


    Печенье на кефире с яблоками готово.


    Сразу же снимите его с противня и полностью остудите на решетке.


    Приятного чаепития!


    Печенье на кефире с яблоками — рецепт с фото пошагово
    Автор рецепта
    Тот, кто идет не в ногу, слышит свой барабан!
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    Комментарии и отзывы (4)
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    Алена Прика
    Мы так вертуты делаем с яблоками, тыквой. Или милины - названия тут у нас в Бессарабии все поперепутывались
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    (0)
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    Матильда Автор рецепта
    Алена Прика, слушай, с тыквой - эт идея!
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    (1)
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    Татьяна
    Такое я тоже буду, ставь чайник
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    (0)
    ответить
    Анжелика
    Замечательное печенье!
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    (0)
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    Аймкук
    Аймкук

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