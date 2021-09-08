Для приготовления печенья на кефире с яблоками в духовке подготовьте продукты по списку.





Сначала приготовьте начинку.





Яблоки очистите, натрите на крупной терке. Выложите в сковороду или ковш, добавьте сахар и масло.





Тушите до мягкости, постоянно помешивая. Сока от яблок не должно остаться.





Хорошие яблоки растушатся почти в пюре, что очень хорошо, у меня же неудачные - так и остались натертыми ошметками.





В конце приготовления добавьте корицу и перемешайте.





Начинка готова.





Остудите.





Для теста смешайте кефир, желток, сахар, соль, ванилин и мягкое масло.





Перемешайте до однородности.





Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.





Замесите мягкое тесто.





На припыленной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной 3 мм.





Выложите начинку. Разровняйте.





Сверните тесто в рулет и нарежьте порционно.





Заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом.





Смажьте разболтанным яйцом. При желании можно присыпать маком, кунжутом, семенами льна.





Выпекайте печенье на кефире с яблоками в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.





Ориентируйтесь по своей духовке!





Печенье на кефире с яблоками готово.





Сразу же снимите его с противня и полностью остудите на решетке.





Приятного чаепития!



