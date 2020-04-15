Видео рецепт: Хлеб из цельнозерновой муки в духовке

Если вы заботитесь о своем здоровье и о здоровье своих родных, испеките хлеб из цельнозерновой муки в духовке, ведь он полезный и очень вкусный. Многие исследования показывают, что цельные зерна помогают функциям пищеварительной системы, снижает риск избыточного веса, а также способствует работе сердечно-сосудистой системы. Хлеб получается немного сбитым, он долго остается свежим и влажным, при нарезании не крошится. Приготовить такой хлебушек не сложно. Готовьте на здоровье.





Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления цельнозернового хлеба в духовке.





1/3 часть цельнозерновой муки просеять несколько раз, обогащая кислородом.





Затем всыпать дрожжи и просеять вместе с мукой.





Влить воду комнатной температуры, всыпать сахар и перемешать.





Накрыть салфеткой и оставить в теплом месте на 15-20 минут.





По истечении времени опара будет готова: пышная, увеличенная в объеме.





Аккуратно её перемешать, всыпать соль и влить оливковое масло.





Частями ввести просеянную муку.





Замесить нежное, мягкое, покладистое тесто.





Влить к нему столовую ложку оливкового масла и продолжить вымешивать на протяжении 5 минут. Тесто не должно прилипать к рукам.





Выложить его в глубокую миску и накрыть салфеткой. Оставить в теплом месте для подхода на 25-30 минут. После этого снова хорошенько перемять и скатать в шар.





Выложить заготовку в смазанную форму для запекания, накрыть салфеткой и оставить на 15 минут.





Затем, по желанию, притрусить мукой и сделать неглубокие надрезы острым ножом. После чего отправить в духовку.





Выпекать хлеб из цельнозерновой муки в духовке 25-35 минут при температуре 200 градусов.





Ароматный, нежный хлебушек вынуть из духовки, выложить на решетку для остывания.





Он неимоверно вкусный, душистый и пушистый. А вот хрустящая корочка так и манит, чтобы её натерли чесночком.





Приятного аппетита. Готовьте с любовью.



