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    Аймкук.руДомашний хлеб
    Хлеб из цельнозерновой муки в

    Хлеб из цельнозерновой муки в духовке

    Хлеб из цельнозерновой муки - неимоверно вкусный и полезный.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Пшеничная цельнозерновая мука – 550 г

    Вода – 300 мл

    Дрожжи сухие – 8 г

    Оливковое масло – 3 ст.л.

    Сахар – 1 ст.л.

    Соль – по вкусу

    • 224 кКал
    • 1 ч.
    • 1 ч.

    Фото готового блюда

    4.92
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    Рейтинг 4.92 из 5
    на основе 59 голосов
    Аймкук
    Аймкук

    Видео рецепт: Хлеб из цельнозерновой муки в духовке

    Пошаговый рецепт с фото и видео

    Если вы заботитесь о своем здоровье и о здоровье своих родных, испеките хлеб из цельнозерновой муки в духовке, ведь он полезный и очень вкусный. Многие исследования показывают, что цельные зерна помогают функциям пищеварительной системы, снижает риск избыточного веса, а также способствует работе сердечно-сосудистой системы. Хлеб получается немного сбитым, он долго остается свежим и влажным, при нарезании не крошится. Приготовить такой хлебушек не сложно. Готовьте на здоровье.

    Рецепт хлеба из цельнозерновой муки в духовке


    Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления цельнозернового хлеба в духовке.

    Ингредиенты для хлеба из цельнозерновой муки в духовке


    1/3 часть цельнозерновой муки просеять несколько раз, обогащая кислородом.

    Просеять муку


    Затем всыпать дрожжи и просеять вместе с мукой.

    Всыпать дрожжи


    Влить воду комнатной температуры, всыпать сахар и перемешать.

    Влить воду


    Накрыть салфеткой и оставить в теплом месте на 15-20 минут.

    Размешать опару


    По истечении времени опара будет готова: пышная, увеличенная в объеме.

    Готовая опара


    Аккуратно её перемешать, всыпать соль и влить оливковое масло.

    Влить масло


    Частями ввести просеянную муку.

    Всыпать муку


    Замесить нежное, мягкое, покладистое тесто.

    Замесить тесто


    Влить к нему столовую ложку оливкового масла и продолжить вымешивать на протяжении 5 минут. Тесто не должно прилипать к рукам.

    Добавить в тесто масло


    Выложить его в глубокую миску и накрыть салфеткой. Оставить в теплом месте для подхода на 25-30 минут. После этого снова хорошенько перемять и скатать в шар.

    Готовое тесто


    Выложить заготовку в смазанную форму для запекания, накрыть салфеткой и оставить на 15 минут.

    Положить тесто в форму


    Затем, по желанию, притрусить мукой и сделать неглубокие надрезы острым ножом. После чего отправить в духовку.

    Сделать на тесте надрезы


    Выпекать хлеб из цельнозерновой муки в духовке 25-35 минут при температуре 200 градусов.

    Испечь хлеб


    Ароматный, нежный хлебушек вынуть из духовки, выложить на решетку для остывания.

    Хлеб из цельнозерновой муки в духовке


    Он неимоверно вкусный, душистый и пушистый. А вот хрустящая корочка так и манит, чтобы её натерли чесночком.

    Фото хлеба из цельнозерновой муки в духовке


    Приятного аппетита. Готовьте с любовью.


    Хлеб из цельнозерновой муки в духовке — рецепт с фото пошагово
    Аймкук
    Автор рецепта
    • 271

      Рецептов

    • 57

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      Собрано фотоотчётов

    Аймкук
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    Аймкук

    Фотоотчеты по рецепту

    Извините, добавлять фотоотчеты (рецензии) по рецептам могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ...
    Все аолучилось. Немного плотный но рассыпчатый. Вкусный. Я думаю нужны поправки в следующий раз. Мука с отрубями. Мой первый в жизни хлеб. Спастбо
    от Невидимка
    Получилось красиво)) ещё не пробовала! Тесто хорошо поднимается
    от Невидимка
    Меня тоже смутило соотношение мука-вода. Но менять я ничего не стала. Тесто получилось довольно упругое и плотное. Единственное - добавила семена кориандра для аромата. Хлеб очень хорошо поднялся. Получился воздушный, пушистый и очень вкусный. Так что, большое спасибо за рецепт.
    от Невидимка

    * фотоотчеты с маленьким отзывом или без него

    Аймкук
    Комментарии и отзывы (33)
    Добавить комментарий
    Фрикаделька Новичок
    Спасибо! Хлебушек удался! Готовила строго по рецепту.
    Вложения:
    0
    ответить
    15.04.2020 в 8:18:48
    Аймкук
    Фрикаделька, благодарим Вас за отзыв с фото! Красота! 
    0
    ответить
    15.04.2020 в 10:42:55
    Alin Новичок
    Вложения:
    0
    ответить
    02.04.2020 в 10:29:06
    Risha
    Масло оливковое холодного отжима или рафинированное?
    0
    ответить
    24.01.2020 в 23:44:11
    Татьяна
    Risha, без разницы, какое можете себе позволить. 
    0
    ответить
    24.01.2020 в 23:50:33
    Risha
    Татьяна, спасибо
    0
    ответить
    27.01.2020 в 13:02:09
    Совсем новичек
    Муки конечно много, воды мало, а в В общем хлеб вкусный, а если бы помягче был бы, это бомба
    0
    ответить
    04.01.2020 в 19:27:58
    Андрей
    Всё получилось по рецепту с первого раза. Добавил тыквенные и подсолнечные семечки.
    Вложения:
    0
    ответить
    24.11.2019 в 15:15:20
    наталья
    Тесто крутое, хлеб не понравился.
    1
    ответить
    20.11.2019 в 21:11:47
    Алина
    Добавила чернослив)
    Вложения:
    0
    ответить
    16.10.2019 в 22:35:33
    Аймкук
    Алина, красота! Очень аппетитно! 
    0
    ответить
    16.10.2019 в 22:39:00
    Вера
    Спасибо ! Супер все получилось! Точно все по рецепту!!!
    0
    ответить
    23.09.2019 в 23:01:21
    Александр
    Дрожжи, рекомендуемые в рецепте - мгновенные, судя по времени брожения теста, а стало быть - искусственные, т.е. на серной кислоте и гашёной извести, судя по научным выкладкам. Это негодиться. Нужны либо сухие натуральные закваски, либо естественное брожение. То и другое требует не менее СУТОК брожения.
    Я лично пробовал цельнозерновую ржаную муку естественным брожением сутки - не получалось 5 раз... Думаю дальше, увеличивая время...
    Вообще любые магазинные дрожжи, разрыхлители и сода - не пригодны для еды. Если нет терпения ждать - не надо есть мусор.
    5
    ответить
    26.07.2019 в 12:38:07
    Роберт
    Александр, не надо навязывать тут никому своего мнения, можешь оставить его при себе
    5
    ответить
    14.08.2019 в 15:54:46
    Мадам Ларсон.
    Александр, сейчас очень много разных заквасок в инете,вывидете и нет полблем. Всего неделька и вечная закваска вам обеспечена.
    3
    ответить
    26.08.2019 в 15:47:40
    Ирина
    Спасибо за рецепт отменного хлебушка! Получился красивый, мягенький с хрустящей корочкой! Почитала отзывы и сразу добавила больше воды, но у меня и муки граммов 700 ушло. Поэтому, на мой взгляд, в рецепте все нормально. Судя по всему, все зависит от муки.
    0
    ответить
    16.07.2019 в 4:00:01
    Элеонора л б
    Получилось очень даже . Спасибо !!!
    Вложения:
    0
    ответить
    05.07.2019 в 14:50:55
    Анастасия
    Ксюша, спасибо, отлично всё вышло. Муки добавила поменьше, учтя комментарии. А как его правильно хранить? Подскажите, пожалуйста.
    0
    ответить
    17.06.2019 в 11:20:27
    ВЛАДИМИР
    Анастасия, а зачем хранить хлеб? делайте на три, четыре дня и будет вам счастье
    0
    ответить
    24.11.2019 в 22:34:36
    Артур
    Получилось супер! Спасибо! Добавил семечки и кунжут.
    Вложения:
    0
    ответить
    09.06.2019 в 22:59:03
    Юлия
    Очень вкусный хлеб! Муки взяла грамм на 50 меньше! Тесто классное) добавила ещё семена льна!
    Вложения:
    0
    ответить
    02.05.2019 в 7:51:33
    IamCook
    Юлия, отличный результат, так держать! Благодарим Вас за отзыв и шикарные фото :)
    0
    ответить
    02.05.2019 в 7:58:11
    Екатерина
    Воды слишком мало на такое кол-во муки, и на любителя конечно, у меня мука «французская штучка», мне не понравилось
    0
    ответить
    18.04.2019 в 22:57:32
    Ольга
    Екатерина, мне тоже воды пришлось добавлять. С указанным количеством, вообще сухо. Даже вымешать не смогла
    0
    ответить
    16.11.2019 в 13:08:04
    ольга
    цельнозерновая мука воды требует больше чем первый или высший сорт. 
    0
    ответить
    25.12.2018 в 10:06:51
    Ольга
    Очень вкусно получилось. Муки действительно надо меньше класть, чем заявлено в рецепте, но я во время сориентировалась. Хрустящая корочка, мягкий вкусный хлеб. 
    0
    ответить
    04.08.2018 в 17:22:01
    линда
    Какой же это полезный хлеб на термофильных дрожжах. Так и пишите хлеб..... на дрожжах.  И не заглянула бы!
    0
    ответить
    03.06.2018 в 6:38:03
    Юлия
    Свой первый дрожжевой хлебушек приготовила по Вашему рецепту! Всё получилось, спасибо за рецепт! Сейчас поставила опару на второй
    0
    ответить
    30.04.2018 в 16:00:58
    Ксюша Автор рецепта
    Спасибо, Юля, за отзыв. Рада, что Вам понравилось. 
    0
    ответить
    04.05.2018 в 16:21:51
    Галина
    Похоже, ошибка в пропорциях рецепта: или муки- 350г или воды надо больше. Очень крутое тесто
    0
    ответить
    11.03.2018 в 14:44:41
    Ксюша Автор рецепта
    Добавьте больше воды. Хотя у меня ушло на тесто именно так, как означено в ингредиентах. 
    0
    ответить
    11.03.2018 в 23:53:51
    галина
    Воды добавила, конечно. Тесто подошло. Хлеб невкусный, очень плотный из-за неверной пропорции вода-мука
    1
    ответить
    18.03.2018 в 15:43:06
    Ольга
    У меня так же получилось, тесто камень. Хотя пеку много лет и проблем с хлебом не было никогда. Первая неудача.
    2
    ответить
    27.04.2018 в 16:14:10
    Rencha1
    Замечательный хлебушек, Ксюш!
    0
    ответить
    12.01.2018 в 15:17:14
    Ксюша Автор рецепта
    Спасибо большое. Действительно, хлеб то, что надо: долго не черствеет, вкус обалденный. Больше не покупаю в магазине!
    0
    ответить
    12.01.2018 в 15:33:47
    Аймкук
    Аймкук

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