Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии (+пицца)

По этому рецепту можно приготовить мягкое тесто и получить очень вкусную пиццу, как в пиццерии.
Аймкук
Ингредиенты
Тесто:
Тёплая вода - 200 мл
Сахар - 1,5 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Сухие дрожжи - 1,5 ч.л.
Мука - 300 г
Растительное масло - 2 ст.л.
Для начинки на 2 пиццы:
Кетчуп - 2 ст.л.
Сыр твёрдый - 120 г
Помидор - 1-2 шт.
Колбаса (ветчина) - 200 г
Оливки - 6 шт.
216 кКал
20 мин.
45 мин.
1 ч. 5 мин.
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Аймкук
Аймкук
Пошаговый рецепт с фото
Моя семья обожает пиццу. Готовим её довольно часто по разным рецептам. В процессе её приготовления участвуют все. Я занимаюсь тестом, а муж с дочерью фантазируют по поводу начинки. Получается всегда вкусно, сытно и с любовью. Сегодня хочу поделиться одним из моих любимых рецептов теста. Приготовить его несложно и набор ингредиентов очень простой, но в результате получается замечательная пицца, как в пиццерии. Обязательно попробуйте.
Итак, подготовим продукты для приготовления мягкого теста для пиццы как в пиццерии.
В подходящую миску налить тёплую воду, всыпать сахар и дрожжи. Перемешать.
Накрыть миску полотенцем или пищевой плёнкой, оставить на 10 минут в тепле, чтобы дрожжи "запустились".
Затем добавить соль, растительное масло и просеянную муку.
Замесить тесто. Оно должно получиться эластичным, но не тугим, не липнущим к рукам. Выложить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем и дать подняться в теплом месте в течение 30-40 минут.
По истечении времени оно хорошо вырастет и увеличится в объеме.
Из указанного набора ингредиентов получается 500 граммов мягкого теста для пиццы как в пиццерии, этого количества будет достаточно, чтобы приготовить две пиццы среднего размера.
Готовое тесто обмять и разделить на две части.
Каждую часть теста раскатать в круглую заготовку желаемой толщины. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
Поверхность теста смазать кетчупом. Помидоры, колбасу и оливки тонко нарезать. Сыр натереть на тёрке. Выложить начинку в произвольном порядке. Сверху щедро посыпать сыром.
Выпекать пиццу в разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут. Время приготовления будет зависеть от особенностей Вашей духовки.
Готовую пиццу нарезать на порционные кусочки и в горячем виде подавать на стол.
Согласно рецепту где 300гр мука и 200 вода и все в точ по рецепту, тесто жидкое, прям вода, как на аладушки или чуть гуще чем на блины, мука особенная наверное, пришлось добавить еще немного до подходящего, а так все норм, вкусно
от Невидимка
Отлично, пицца огонь.
Только решил что тесто тонкое и добавил все тесто за раз)
И получилось что толщина составляет около 4см)
А так ну очень вкусно.Спасибо за рецепт)
от Невидимка
Спасибо огромное!!! Всегда покупала готовые коржи, тк очень уж не люблю возиться с тестом! А тут вот полюбила!!!! Рецепт суперррр👍👍👍👍👍!
от Невидимка
Очень хороший рецепт. Спасибо. Правда немного не пропеклось тесто, хотя держала 25 минут
от Невидимка
Всё делали по рецепту, невероятно нежное и вкусное тесто, из начинки была только колбаса и сыр разных сортов. Результат превзошёл все ожидания, спасибо огромное этому рецепту!
от Невидимка
Ваш рецепт+фантазия двух десятилеток.
Спасибо за рецепт! Вкуснотища!
от Невидимка
Проштудировал штук 50 рецептов, в том числе и рецептов итальянских мастеров. Остановился на этом. Что можно сказать... Очень легкий и правильный рецепт. Никогда не пек раньше, а тут получилось почти с первого раза все на 5. Небольшое дополнение. Перед тем как "фаршировать" пиццу, я голый корж ставлю на 4-6 минут в духовку (250 гр), после чего выкладываю начинку и при этой-же температуре жарю до конца. Время жарки нужно подбирать каждому отдельно, в виду разности температурного режима плиток. И... Не ложите много начинки. Лучше сделать 2-3 пиццы с разной начинкой. Проверено...
от Невидимка
Начинку и соус делала из подручный средств, а вот тесто по рецепту - оно получилось замечательным!
от Невидимка
Тесто очень удачное ! А это половина успеха к вкусной пицце )
от Невидимка
Тесто самое то для пиццы. Супер, и пропорции точные. 2 пиццы получились. Начинка моя была :)
от Невидимка
Тесто получается жёстким. Не могу понять причины. Думала, в дрожжах дело, разные пробовала. Все равно жесткое (((
от Невидимка
Очень хороший рецепт теста. Получилось очень вкусно!
от Невидимка
Тесто получилось отличное, мягкое и воздушное. Время приготовления чуть больше часа, и я только заменила кетчуп на соус из сметаны и томатной пасты и получилось очень сочно.
от
Пицца просто обалденная😍я первый раз в жизни ее готовила, все вышло и тесто и начинка. Вкуснотища🤗 спасибо большое за рецепт 👍