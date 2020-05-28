Аймкук.ру → Пицца → Мягкое тесто для пиццы как в п Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии (+пицца) По этому рецепту можно приготовить мягкое тесто и получить очень вкусную пиццу, как в пиццерии. Аймкук Ингредиенты Тесто: Тёплая вода - 200 мл Сахар - 1,5 ч.л. Соль - 0,5 ч.л. Сухие дрожжи - 1,5 ч.л. Мука - 300 г Растительное масло - 2 ст.л. Для начинки на 2 пиццы: Кетчуп - 2 ст.л. Сыр твёрдый - 120 г Помидор - 1-2 шт. Колбаса (ветчина) - 200 г Оливки - 6 шт. 216 кКал

20 мин.

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45 мин. 1 ч. 5 мин.

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на основе 1010 голосов Аймкук Аймкук Пошаговый рецепт с фото Моя семья обожает пиццу. Готовим её довольно часто по разным рецептам. В процессе её приготовления участвуют все. Я занимаюсь тестом, а муж с дочерью фантазируют по поводу начинки. Получается всегда вкусно, сытно и с любовью. Сегодня хочу поделиться одним из моих любимых рецептов теста. Приготовить его несложно и набор ингредиентов очень простой, но в результате получается замечательная пицца, как в пиццерии. Обязательно попробуйте.

Итак, подготовим продукты для приготовления мягкого теста для пиццы как в пиццерии.

В подходящую миску налить тёплую воду, всыпать сахар и дрожжи. Перемешать.

Накрыть миску полотенцем или пищевой плёнкой, оставить на 10 минут в тепле, чтобы дрожжи "запустились".

Затем добавить соль, растительное масло и просеянную муку.

Замесить тесто. Оно должно получиться эластичным, но не тугим, не липнущим к рукам. Выложить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем и дать подняться в теплом месте в течение 30-40 минут.

По истечении времени оно хорошо вырастет и увеличится в объеме.

Из указанного набора ингредиентов получается 500 граммов мягкого теста для пиццы как в пиццерии, этого количества будет достаточно, чтобы приготовить две пиццы среднего размера.

Готовое тесто обмять и разделить на две части.

Каждую часть теста раскатать в круглую заготовку желаемой толщины. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Поверхность теста смазать кетчупом. Помидоры, колбасу и оливки тонко нарезать. Сыр натереть на тёрке. Выложить начинку в произвольном порядке. Сверху щедро посыпать сыром.

Выпекать пиццу в разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут. Время приготовления будет зависеть от особенностей Вашей духовки.

Готовую пиццу нарезать на порционные кусочки и в горячем виде подавать на стол.

Приятного аппетита!

Аймкук Инна Автор рецепта "Кулинария – как любовь: в неё либо нужно окунуться с головой, либо вообще не погружаться." - Гарриет Ван Хорн 590 Рецептов

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Скажите автору Спасибо! Или оцените иначе ... Аймкук Аймкук Фотоотчеты по рецепту Извините, добавлять фотоотчеты (рецензии) по рецептам могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ... Спасибо за рецепт!!! Очень понравилось, тесто просто изумительное.. от Невидимка Действительно очень мягкое тесто, невозможно остановиться. от Невидимка Очень вкусно, готовила первый раз, сюрприз парню очень понравился, умял за 5 минут всю )) от Невидимка Делаю во второй раз, еще запекается в духовке, первая получилась очень вкусно, тесто у меня липнет к рукам, хотя все делала по рецепту, но я обычно с тестом не дружу, может в этом дело) от Невидимка Очень вкусное и быстрое в приготовлении тесто. Получилось 2 довольно большие пиццы. Спасибо автору за рецепт! от Tatiana Ценитель Ценитель Согласно рецепту где 300гр мука и 200 вода и все в точ по рецепту, тесто жидкое, прям вода, как на аладушки или чуть гуще чем на блины, мука особенная наверное, пришлось добавить еще немного до подходящего, а так все норм, вкусно от Невидимка Отлично, пицца огонь. Только решил что тесто тонкое и добавил все тесто за раз) И получилось что толщина составляет около 4см) А так ну очень вкусно.Спасибо за рецепт) от Невидимка Спасибо огромное!!! Всегда покупала готовые коржи, тк очень уж не люблю возиться с тестом! А тут вот полюбила!!!! Рецепт суперррр👍👍👍👍👍! от Невидимка Очень хороший рецепт. Спасибо. Правда немного не пропеклось тесто, хотя держала 25 минут от Невидимка Всё делали по рецепту, невероятно нежное и вкусное тесто, из начинки была только колбаса и сыр разных сортов. Результат превзошёл все ожидания, спасибо огромное этому рецепту! от Невидимка Ваш рецепт+фантазия двух десятилеток. Спасибо за рецепт! Вкуснотища! от Невидимка Проштудировал штук 50 рецептов, в том числе и рецептов итальянских мастеров. Остановился на этом. Что можно сказать... Очень легкий и правильный рецепт. Никогда не пек раньше, а тут получилось почти с первого раза все на 5. Небольшое дополнение. Перед тем как "фаршировать" пиццу, я голый корж ставлю на 4-6 минут в духовку (250 гр), после чего выкладываю начинку и при этой-же температуре жарю до конца. Время жарки нужно подбирать каждому отдельно, в виду разности температурного режима плиток. И... Не ложите много начинки. Лучше сделать 2-3 пиццы с разной начинкой. Проверено... от Невидимка Начинку и соус делала из подручный средств, а вот тесто по рецепту - оно получилось замечательным! от Невидимка Тесто очень удачное ! А это половина успеха к вкусной пицце ) от Невидимка Тесто самое то для пиццы. Супер, и пропорции точные. 2 пиццы получились. Начинка моя была :) от Невидимка Тесто получается жёстким. Не могу понять причины. Думала, в дрожжах дело, разные пробовала. Все равно жесткое ((( от Невидимка Очень хороший рецепт теста. Получилось очень вкусно! от Невидимка Тесто получилось отличное, мягкое и воздушное. Время приготовления чуть больше часа, и я только заменила кетчуп на соус из сметаны и томатной пасты и получилось очень сочно. от Пицца просто обалденная😍я первый раз в жизни ее готовила, все вышло и тесто и начинка. Вкуснотища🤗 спасибо большое за рецепт 👍 от Ирина * фотоотчеты с маленьким отзывом или без него Аймкук