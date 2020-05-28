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Мягкое тесто для пиццы как в п

Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии (+пицца)

По этому рецепту можно приготовить мягкое тесто и получить очень вкусную пиццу, как в пиццерии.
Аймкук

Ингредиенты

Тесто:

Тёплая вода - 200 мл

Сахар - 1,5 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Сухие дрожжи - 1,5 ч.л.

Мука - 300 г

Растительное масло - 2 ст.л.

Для начинки на 2 пиццы:

Кетчуп - 2 ст.л.

Сыр твёрдый - 120 г

Помидор - 1-2 шт.

Колбаса (ветчина) - 200 г

Оливки - 6 шт.

  • 216 кКал
  • 20 мин.
  • 45 мин.
  • 1 ч. 5 мин.

Фото готового блюда

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Аймкук
Аймкук

Пошаговый рецепт с фото

Моя семья обожает пиццу. Готовим её довольно часто по разным рецептам. В процессе её приготовления участвуют все. Я занимаюсь тестом, а муж с дочерью фантазируют по поводу начинки. Получается всегда вкусно, сытно и с любовью. Сегодня хочу поделиться одним из моих любимых рецептов теста. Приготовить его несложно и набор ингредиентов очень простой, но в результате получается замечательная пицца, как в пиццерии. Обязательно попробуйте.


Итак, подготовим продукты для приготовления мягкого теста для пиццы как в пиццерии.

Ингредиенты для мягкого теста для пиццы как в пиццерии


В подходящую миску налить тёплую воду, всыпать сахар и дрожжи. Перемешать.

Всыпать в воду сахар и дрожжи


Накрыть миску полотенцем или пищевой плёнкой, оставить на 10 минут в тепле, чтобы дрожжи "запустились".

Дать время активироваться дрожжам


Затем добавить соль, растительное масло и просеянную муку.

Всыпать муку


Замесить тесто. Оно должно получиться эластичным, но не тугим, не липнущим к рукам. Выложить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем и дать подняться в теплом месте в течение 30-40 минут.

Замесить тесто


По истечении времени оно хорошо вырастет и увеличится в объеме.

Готовое тесто


Из указанного набора ингредиентов получается 500 граммов мягкого теста для пиццы как в пиццерии, этого количества будет достаточно, чтобы приготовить две пиццы среднего размера.

Рецепт мягкого теста для пиццы как в пиццерии


Готовое тесто обмять и разделить на две части.

Разделить тесто на две части


Каждую часть теста раскатать в круглую заготовку желаемой толщины. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Раскатать тесто


Поверхность теста смазать кетчупом. Помидоры, колбасу и оливки тонко нарезать. Сыр натереть на тёрке. Выложить начинку в произвольном порядке. Сверху щедро посыпать сыром.

Положить начинку


Выпекать пиццу в разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут. Время приготовления будет зависеть от особенностей Вашей духовки.

Испечь пиццу


Готовую пиццу нарезать на порционные кусочки и в горячем виде подавать на стол.

Фото пиццы на мягком тесте


Приятного аппетита!


Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии (+пицца) — рецепт с фото пошагово
Аймкук
Автор рецепта
"Кулинария – как любовь: в неё либо нужно окунуться с головой, либо вообще не погружаться." - Гарриет Ван Хорн
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Фотоотчеты по рецепту

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Спасибо за рецепт!!! Очень понравилось, тесто просто изумительное..
от Невидимка
Действительно очень мягкое тесто, невозможно остановиться.
от Невидимка
Очень вкусно, готовила первый раз, сюрприз парню очень понравился, умял за 5 минут всю ))
от Невидимка
Делаю во второй раз, еще запекается в духовке, первая получилась очень вкусно, тесто у меня липнет к рукам, хотя все делала по рецепту, но я обычно с тестом не дружу, может в этом дело)
от Невидимка
Очень вкусное и быстрое в приготовлении тесто. Получилось 2 довольно большие пиццы. Спасибо автору за рецепт!
от Tatiana Ценитель
Согласно рецепту где 300гр мука и 200 вода и все в точ по рецепту, тесто жидкое, прям вода, как на аладушки или чуть гуще чем на блины, мука особенная наверное, пришлось добавить еще немного до подходящего, а так все норм, вкусно
от Невидимка
Отлично, пицца огонь. Только решил что тесто тонкое и добавил все тесто за раз) И получилось что толщина составляет около 4см) А так ну очень вкусно.Спасибо за рецепт)
от Невидимка
Спасибо огромное!!! Всегда покупала готовые коржи, тк очень уж не люблю возиться с тестом! А тут вот полюбила!!!! Рецепт суперррр👍👍👍👍👍!
от Невидимка
Очень хороший рецепт. Спасибо. Правда немного не пропеклось тесто, хотя держала 25 минут
от Невидимка
Всё делали по рецепту, невероятно нежное и вкусное тесто, из начинки была только колбаса и сыр разных сортов. Результат превзошёл все ожидания, спасибо огромное этому рецепту!
от Невидимка
Ваш рецепт+фантазия двух десятилеток. Спасибо за рецепт! Вкуснотища!
от Невидимка
Проштудировал штук 50 рецептов, в том числе и рецептов итальянских мастеров. Остановился на этом. Что можно сказать... Очень легкий и правильный рецепт. Никогда не пек раньше, а тут получилось почти с первого раза все на 5. Небольшое дополнение. Перед тем как "фаршировать" пиццу, я голый корж ставлю на 4-6 минут в духовку (250 гр), после чего выкладываю начинку и при этой-же температуре жарю до конца. Время жарки нужно подбирать каждому отдельно, в виду разности температурного режима плиток. И... Не ложите много начинки. Лучше сделать 2-3 пиццы с разной начинкой. Проверено...
от Невидимка
Начинку и соус делала из подручный средств, а вот тесто по рецепту - оно получилось замечательным!
от Невидимка
Тесто очень удачное ! А это половина успеха к вкусной пицце )
от Невидимка
Тесто самое то для пиццы. Супер, и пропорции точные. 2 пиццы получились. Начинка моя была :)
от Невидимка
Тесто получается жёстким. Не могу понять причины. Думала, в дрожжах дело, разные пробовала. Все равно жесткое (((
от Невидимка
Очень хороший рецепт теста. Получилось очень вкусно!
от Невидимка
Тесто получилось отличное, мягкое и воздушное. Время приготовления чуть больше часа, и я только заменила кетчуп на соус из сметаны и томатной пасты и получилось очень сочно.
от
Пицца просто обалденная😍я первый раз в жизни ее готовила, все вышло и тесто и начинка. Вкуснотища🤗 спасибо большое за рецепт 👍
от Ирина

* фотоотчеты с маленьким отзывом или без него

Аймкук
Комментарии (288)
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Алина
Спасибо за рецепт!:)
Вложения:
0
ответить
28.05.2020 в 15:51:33
Инна Автор рецепта
Алина, пожалуйста)) 
0
ответить
28.05.2020 в 15:56:45
Ирина
Вложения:
1
ответить
23.05.2020 в 21:00:52
Vagrant1
Спасибо за рецепт %)
Вложения:
1
ответить
10.05.2020 в 14:17:16
Инна Автор рецепта
Vagrant1, пожалуйста)
0
ответить
28.05.2020 в 15:56:34
Татьяна Новичок
Тесто отличное,лучше чем в пиццерии.Пицца получилась вкуснейшая,фото не успела сделать.Огромное спасибо за рецепт)))
1
ответить
17.04.2020 в 10:57:01
Инна Автор рецепта
Татьяна, пожалуйста)) 
0
ответить
25.04.2020 в 20:54:37
Даря Новичок
Добрый день! Очень хороший рецепт, тесто отличное.
Вложения:
0
ответить
11.04.2020 в 15:20:17
Инна Автор рецепта
Даря , спасибо за отзыв 
0
ответить
11.04.2020 в 15:20:10
Mari Новичок
Вложения:
1
ответить
05.04.2020 в 23:25:42
Алнксандра Новичок
Удачный рецепт,пицца получилась сочной и мягкой, спасибо Инна!
Вложения:
1
ответить
04.04.2020 в 18:37:15
Инна Автор рецепта
Алнксандра, пожалуйста))
1
ответить
11.04.2020 в 15:19:56
Alechka_nsk Новичок
Самое лучшее тесто для пиццы, которое я когда-либо готовила! Моя семья любит пиццу, поэтому какие я только рецепты не пробовала. Пицца по Вашему рецепту получилась, действительно, как из пиццерии, ОЧЕНЬ вкусная, 2 штуки улетели за 10 минут!  И самое главное - никаких хлопот и долгих ожиданий! Муки у меня ушло больше, чем в рецепте грамм на 30-50 всего лишь. Инна, благодарю Вас от всей души . (Кстати, хотела "завязывать" с выпечкой, но изучив Ваши рецепты не смогла удержаться и сегодня у нас будут улитки с корицей . Семья уже смеется, что я каждый день что-то пеку. 
3
ответить
04.04.2020 в 11:13:01
Инна Автор рецепта
Alechka_nsk, как приятно читать такие отзывы)))) Пеките на здоровье)) Думаю "Улитки" вас тоже порадуют 
1
ответить
04.04.2020 в 15:40:16
Alechka_nsk Новичок
Инна , спасибо, уже порадовали (и благополучно закончились )
3
ответить
04.04.2020 в 17:23:52
Инна Автор рецепта
Alechka_nsk, 
0
ответить
25.04.2020 в 20:55:15
Олеся
Делала все по рецепту, для измерения использовала гранёный советский стакан, тесто было жидкое пришлось ещё грамм 200 муки добавлять, что бы оно лепиться начало
0
ответить
28.02.2020 в 18:43:39
Инна Автор рецепта
Олеся, стакан не подойдёт. Всё взвешивала на весах. 
2
ответить
28.02.2020 в 21:50:53
Валерия
Рецепт теста супер ))
Вложения:
0
ответить
25.02.2020 в 21:15:41
Ольга
Огромное спасибо за рецепт! Тесто прекрасное, пицца получилась очень вкусная)
1
ответить
25.02.2020 в 20:01:07
Инна Автор рецепта
Ольга, благодарю за отзыв 
0
ответить
25.02.2020 в 20:04:38
Марина
Спасибо огромное за рецепт! Пицца просто чудесная с этим тестом получилась! 
1
ответить
23.02.2020 в 23:01:42
Инна Автор рецепта
Марина, на здоровье)
1
ответить
25.02.2020 в 20:04:23
Эмма
Тесто действительно получилось очень нежным и мягким как в пиццерии, а может даже лучше. Готовится пицца очень быстро, я только заменила кетчуп на соус из сметаны и томатной пасты. Легко, быстро, а главное тает во рту.
Вложения:
0
ответить
22.02.2020 в 17:12:20
Инна Автор рецепта
Эмма, 
1
ответить
25.02.2020 в 20:04:12
Артур
Рецепт отличный, все вышло как надо !!!
Вложения:
0
ответить
19.02.2020 в 21:03:02
Инна Автор рецепта
Артур, отличная у вас пицца. 
1
ответить
25.02.2020 в 20:04:03
Татьяна
Подскажите, пожалуйста, можно ли такое тесто хранить в холодильнике, если хочется приготовить половину, а вторую часть приготовить в следующий раз?
0
ответить
17.02.2020 в 17:31:42
Инна Автор рецепта
Татьяна, думаю можно, только замотайте его в пищевую плёнку.
1
ответить
25.02.2020 в 20:03:49
Валя
Самый удачный рецепт пиццы, делаю по вашему рецепту уже не один раз и всегда мягкое, вкусное тесто получается, спасибо

Вот и моя пицца
Вложения:
0
ответить
15.02.2020 в 19:27:28
Инна Автор рецепта
Валя, отличная пицца. 
1
ответить
25.02.2020 в 20:03:22
Анатолий
Час отдирал готовую пиццу от пергамента, возможно была вкусная. Изуродовал всю в процессе.
3
ответить
14.02.2020 в 19:27:54
Инна Автор рецепта
Анатолий, мне жаль((
0
ответить
25.02.2020 в 20:02:59
Зина
Добрый день. Скажите пожалуйста,а с этого теста можно готовить пироги?Спасибо)
0
ответить
14.02.2020 в 10:38:42
Инна Автор рецепта
Зина, здравствуйте. Я думаю, можно попробовать. Только начинка должна быть не сладкой. 
0
ответить
14.02.2020 в 11:21:10
Наталия
Спасибо за рецепт! Сделали с детьми, все получилось очень вкусно и дети довольны!
Вложения:
1
ответить
10.02.2020 в 13:21:56
Инна Автор рецепта
Наталия, пожалуйста. 
0
ответить
14.02.2020 в 11:21:29
Юлия
Рецепт отличный. Тесто мягкое, вкусное, готовится просто.
0
ответить
09.02.2020 в 21:26:44
Инна Автор рецепта
Юлия, спасибо за отзыв 
0
ответить
09.02.2020 в 22:15:43
Гульнара
Тесто-супер! Впервые получилось такое мягкое. Но делала со свежими дрожжами, сухих дома не оказалось.
0
ответить
09.02.2020 в 19:56:40
Инна Автор рецепта
Гульнара, 
0
ответить
09.02.2020 в 22:15:26
Ольга
Тесто замечательное. В бортики добавила сыр(получился как в рулончике). В соус- специи "итальянские травы" чайную ложку и сметанный майонез 1/1 с кетчупом. Выпекала 10 минут в центре электрической духовки при заявленной температуре и минуты три в верхнем положении для зарумянивания
Вложения:
1
ответить
06.02.2020 в 14:33:35
Инна Автор рецепта
Ольга, спасибо за отзыв. Рада, что у вас всё получилось 
0
ответить
06.02.2020 в 20:38:04
Дима
Спасибо
Сейчас опробую рецепт
1
ответить
04.02.2020 в 20:09:05
Инна Автор рецепта
Дима, надеюсь у вас всё получится и вы останетесь довольны результатом) 
1
ответить
05.02.2020 в 23:22:25
Гульсина
Спасибо большое за такой рецепт! Давно искала такой. Никогда не получалось,как только нашла и попробовала ваш рецепт все получилось ! Тесто тонкое,нежное и мягкое! Вы молодец!
0
ответить
04.02.2020 в 5:53:16
Инна Автор рецепта
Гульсина, спасибо вам за приятные слова 
0
ответить
05.02.2020 в 23:21:45
Арина
Инна , мало муки 300гр, я больше ложила
0
ответить
10.02.2020 в 16:55:35
Татьяна
Тесто мягкое,воздушное,точно как в пиццерии .Большое спасибо за рецепт,теперь готовлю только из такого теста.
0
ответить
03.02.2020 в 20:52:44
Инна Автор рецепта
Татьяна, мне очень приятно) Пожалуйста)
0
ответить
03.02.2020 в 22:55:32
Евдокия
Спасибо большое тесто класс
0
ответить
03.02.2020 в 16:27:12
Инна Автор рецепта
Евдокия , благодарю. Мне очень приятно читать такие отзывы 
0
ответить
03.02.2020 в 22:55:55
Татьяна
Тесто получается жёстким ((( дрожжи разные пробовала. Не знаю причины.
Вложения:
0
ответить
02.02.2020 в 16:29:56
Инна Автор рецепта
Татьяна, мне очень жаль. Я даже не знаю каким советом вам помочь(( ведь данный рецепт опробован мной лично много раз, поэтому причину ваших неудач мне трудно понять.   
1
ответить
03.02.2020 в 22:58:18
Ольга
Татьяна, такое может быть, если пиццу сразу поставили ближе к верху (или в самый низ), она просто пересушилась. Я обычно ставлю в центр, а минуты за 3 до готовности ставлю наверх-зарумянить.
И еще одну вещь всегда добавляю в соус: специи "итальянские травы" (покупаю в молнии, цена около 50 руб.за упаковку, надолго хватает). Пицца тогда действительно похожа вкусом на ту, что из пиццерии
0
ответить
05.02.2020 в 21:55:35
Елена
Татьяна, отличное тесто, сколько рецептов перепробовала, только это как в пиццерии получилось.
Вложения:
0
ответить
06.02.2020 в 12:37:57
Елена
Татьяна, муки должно быть столько, как в рецепте, отбивайте лучше.
0
ответить
06.02.2020 в 12:42:07
Татьяна
Инна , у меня тесто даже не увеличилось, вот что я вспомнила. Поэтому и грешу на дрожжи. И ещё может долго не надо и правда в духовке держать. А соду если добавить??
0
ответить
06.02.2020 в 21:34:59
Татьяна
Ольга, в середине стоит. Может долго держу. 25 минут. Чтобы наверняка)))))
0
ответить
06.02.2020 в 21:36:56
Ольга
Татьяна, возможно, дело в температуре выпекания. Если она недостаточно высокая, то тесто просто сохнет при выпечке
0
ответить
09.02.2020 в 16:46:53
Татьяна
Татьяна, может быть у Вас мука высокобелковая? Такое бывает при высоком содержании белка в муке.
0
ответить
17.02.2020 в 17:29:17
Светлана
Инна, тесто идеальное! Спасибо! Очень давно искала простой и быстрый рецепт! Тесто мягкое, эластичное!
Вложения:
1
ответить
02.02.2020 в 14:14:09
Инна Автор рецепта
Светлана , у вас отличная пицца получилась. Радуюсь вместе с вами 
0
ответить
03.02.2020 в 22:58:57
Сергей
Спасибо за помощь.Рецепт хорошый .Малым очень понравилось.
0
ответить
28.01.2020 в 23:45:17
Инна Автор рецепта
Сергей, пожалуйста. Дети - самые справедливые судьи))) Если уже им понравилось, значит это действительно хорошее тесто 
0
ответить
03.02.2020 в 23:00:18
Катерина
Пицца получилась восхитительная!спасибо за рецепт
0
ответить
25.01.2020 в 13:55:24
Инна Автор рецепта
Катерина, благодарю вас 
0
ответить
03.02.2020 в 23:00:31
Юлия
Решила сделать это тесто, так как было больше положительных отзывов, чем отрицательных. В итоге тесто получилось просто БОМБА, спасибо большое за рецепт. А те, у кого не получилось, делайте по рецепту, руки поставьте правильно)))
0
ответить
24.01.2020 в 18:10:19
Инна Автор рецепта
Юлия, спасибо за отзыв. Очень рада, что у вас всё получилось  Мне тоже не понятно почему у некоторых людей возникают проблемы с данным рецептом. Я всегда пишу правдивые пропорции и ничего не скрываю, а результат моих стараний видно на фото )) 
0
ответить
24.01.2020 в 21:41:31
Елена
Вложения:
1
ответить
22.01.2020 в 23:29:22
Анна
Лучший рецепт, который я только пробовала. Спасибо
Вложения:
0
ответить
18.01.2020 в 15:30:40
Инна Автор рецепта
Анна, на здоровье  Отличная у вас пицца 
0
ответить
18.01.2020 в 16:49:18
Ольга
Тесто получилось липкое, сколько бы не мешала. Пришлось добавлять муки
1
ответить
17.01.2020 в 11:35:01
Инна Автор рецепта
Ольга, количество муки может немного отличаться в зависимости от сорта и торговой марки. 
0
ответить
17.01.2020 в 19:47:19
Виктория
Инна , лично мне пришлось добавлять воды, хотя казалось что её достаточно
0
ответить
25.01.2020 в 19:04:01
Оксана
Тесто замечательное, главное сильно круто не замешивать. в следующий раз замешивать буду на 2 порции))
0
ответить
16.01.2020 в 18:38:10
Инна Автор рецепта
Оксана, рада, что вам понравилось) 
0
ответить
17.01.2020 в 19:47:39
Наталья
Спасибо, супер тесто,пицца чаще огонь!Очень вкусно!
Вложения:
0
ответить
09.01.2020 в 10:49:23
Инна Автор рецепта
Наталья, пожалуйста) Пицца у вас красивая получилась) 
0
ответить
17.01.2020 в 19:50:12
Наталья
Отличное тесто! Именно то, что давно искала. Большое спасибо автору! Взяла в копилку.
0
ответить
01.01.2020 в 10:24:53
Инна Автор рецепта
Наталья, пожалуйста)) 
0
ответить
03.01.2020 в 19:03:28
Марина
Огромное спасибо за рецепт теста для пиццы! Пицца получилась классная! Я делала сразу двойной замес, для моей семейки одного было бы мало))). Муки подсыпала на 2 ложки больше, чем в рецепте,так как мука у всех разная. Кто-то писал, что тесто прилипло к бумаге - не знаю,у меня не прилипло, наоборот я свою пиццу чуть не потеряла по дороге от духовки до стола)
Вложения:
1
ответить
29.12.2019 в 9:44:39
Инна Автор рецепта
Марина , отличная у вас пицца получилась. 
0
ответить
03.01.2020 в 19:04:12
Ирина
Доброго времени суток !
Вот и я решила сделать пиццу по Вашему рецепту. Начитавшись комментариев принялась за тесто.
Тесто когда поднимется , начинаешь брать на пиццу оно и в правду вроде "жидковато" , но подсыпая муку при расскатке то всё супер.
Пицца получилась обалденная, тесто суперское. Делала на две порции , ну так чтоб с разными начинками. Мои мужчины заценили.
Спасибо огромное за рецепт ! Всем советую.
1
ответить
25.12.2019 в 18:39:38
Ирина
А да, форму для пиццы ничем не застилала. В электро духовке на 200+- градусов выпекалась 10-12 минут
1
ответить
25.12.2019 в 18:41:37
Инна Автор рецепта
Ирина, очень рада, что всё вышло)) Пожалуйста!
0
ответить
03.01.2020 в 19:04:52
Инна
Спасибо за рецепт.Но наверное первая пицца моя была , поэтому неудачно получилось. Тесто жесковата и прилипла к бумаге. Хотя все делала по рецепту. Единственное больше 15 минут держала, может поэтому такое получилось.
0
ответить
17.12.2019 в 16:51:45
Инна Автор рецепта
Инна , пожалуйста)
0
ответить
03.01.2020 в 19:06:22
Елена
Большое спасибо Вам. Делала пиццу используя данный рецепт теста и получилось отлично. Оно действительно как в кафе и даже лучше, мягкое и вкусное.
0
ответить
08.12.2019 в 20:08:26
Инна Автор рецепта
Елена, домашняя выпечка всегда лучше чем где либо, она ведь сделана с любовью)) 
0
ответить
03.01.2020 в 19:06:11
Настя
Готовила для любимых свекра и свекрови. Первый раз месила дрожжевое тесто. Спасибо огромное!!
Получилось оооочень вкусно, свекровь оценила)))
Вложения:
1
ответить
06.12.2019 в 19:20:54
Инна Автор рецепта
Настя, оценка свекрови лучше всяких похвал. Очень рада за вас. Готовьте с любовью)) 
0
ответить
06.12.2019 в 23:03:58
Ирина
Я перепробовала много рецептов теста для пиццы и вот наконец-то нашла то, что нужно! Не очень сухое и в меру мягкое тесто, оно великолепно! Выпекала на обычном эмалированном противне, слегка смазанным растительным маслом и о чудо, пицца не прилипла! Замешивала тесто строго по рецепту, муку использовала Макфу. Многие пишут о том, что тесто получается жидковатым, у меня получилось всё отлично, лишнюю муку не добавляла. Теперь этим рецептом теста можно смело делиться с подружками, ну а чем наполнить пиццу, у каждого свои предпочтения. И давайте почаще говорить друг другу СПАСИБО!
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01.12.2019 в 19:08:14
Инна Автор рецепта
Ирина, спасибо за такой отзыв. Очень приятно быть кому-то полезной. Готовьте с любовью и делитесь удачными рецептами с подружками 
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01.12.2019 в 19:36:14
Алиса
Инна , здравствуйте сколько минут надо выпекать пиццу???
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30.11.2019 в 10:33:29
Инна Автор рецепта
Алиса , здравствуйте. Время будет зависеть от вашей духовки. Ориентируйтесь по цвету, как только края теста приобрели румяный цвет - пицца готова. 
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01.12.2019 в 19:34:38
Зоя
Спасибо большое за рецепт! Получились очень мягкое тесто и вкусные пиццы!
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23.11.2019 в 11:55:27
Инна Автор рецепта
Зоя, пожалуйста. 
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01.12.2019 в 19:33:37
Стас
Инна,спасибо!!!!Рецепт бомба)
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22.11.2019 в 17:18:51
Инна Автор рецепта
Стас, пожалуйста)) 
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22.11.2019 в 18:19:04
Анастасия
Наконец-то нашла идеальный вариант теста на пиццу
Безумно понравилось мне и всей моей семье,а бабушка даже попросила записать ей рецепт и показать как готовится данное тесто(а это показатель)
Испекла пиццу,а на следующий день по просьбам родных пришлось приготовить аж 3 штуки
После суток в холодильнике стало кажется ещё вкуснее
Спасибо большое за этот шикарный и простой рецепт
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16.11.2019 в 18:06:27
Инна Автор рецепта
Анастасия, спасибо вам за отзыв) 
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22.11.2019 в 18:19:44
Татьяна
Очень хорошое тесто, быстро, легко и просто а как вкусненько.СПАСИБО за рецепт.
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16.11.2019 в 15:24:53
Инна Автор рецепта
Татьяна, пожалуйста)
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22.11.2019 в 18:19:16
Александр
Вложения:
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14.11.2019 в 10:34:01
Александр
Это я! Писал коммент с телефона и только картинка загрузилась!(
Рецепт отличный, получилось правда не с первого раза, хотя... С первой пробы, одну половину положил в холодильник на сутки а другую испек, получилось как мне показалось не супер, но на следующий день, решил попробовать еще раз, мало ли что не так в первый раз сделал! И получилось блеск, мало того, с теста из первой партии, сделал сырные борта на пиццу и был приятно удивлен, пролежав сутки в холодильнике, тесто в итоге оказалось таким вкусным, что просто ммм...!)))) Так что, смело делайте такое тесто! Буду благодарен автору за рекомендации по бездрожжевому тесту!)))
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14.11.2019 в 12:00:45
Александр
Если кому интересно, делюсь инфой! Пицца приготовленная на этом тесте и через два дня очень вкусная! Тесто не превратилось в сухарь, а если разогревать ее с маленьким стаканчиком жидкости в микроволновке, то совсем как свежее!) Это очень важный момент на мой взгляд! Еще раз благодарю за этот рецепт! Собираюсь проверить, как оно себя ведет после заморозки!)))
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15.11.2019 в 8:25:20
Аймкук
Александр, пицца просто бесподобна, на фото очень понравилась она 
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18.11.2019 в 19:12:03
Надежда
Прежде чем начать печь, я прочитала отзывы, и при замесе тоже тесто было жидковато и прилипало к рукам. Первая мысль была-добавить муки, но решила сначала отбить(покидать сверху в миску). И тесто на глазах стало меняться, приобрело эластичность, к рукам перестало липнуть. Так что к рецепту придираться не надо. Тесто сфоткала, а вот пиццу не успела:)
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13.11.2019 в 0:21:32
Валерий
Спасибо, все получилось
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06.11.2019 в 17:19:53
Инна Автор рецепта
Валерий, пожалуйста 
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07.11.2019 в 23:11:30
Галина
Невероятное тесто!Спасибо за рецепт!Пицца волшебная получилась! Обычно тесто покупала или основы! Так теперь сама буду заводить!Спасибо огромное!
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04.11.2019 в 14:06:53
Инна Автор рецепта
Галина, пожалуйста. Готовьте в удовольствие 
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04.11.2019 в 14:11:28
Наталья Алексеевна
Делала все по рецепту. Очень хорошее тесто. Пицца получилась мягкая, тесто нежное, пышное. Возьму рецепт для дальнейшего использования.
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04.11.2019 в 13:57:51
Инна Автор рецепта
Наталья Алексеевна, приятно читать такие отзывы 
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04.11.2019 в 14:10:56
Наталья
Тесто супер! Пицца тает на глазах!!!!
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03.11.2019 в 18:42:20
Инна Автор рецепта
Наталья, 
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03.11.2019 в 21:48:06
Юлия
Очень вкусно!
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29.10.2019 в 22:18:35
Инна Автор рецепта
Юлия, спасибо))
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30.10.2019 в 9:48:10
Юлия
Тесто получилось очень вкусное. Спасибо!
Но почему-то прилипло к бумаге...
Почему так бывает?
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29.10.2019 в 22:11:46
Инна Автор рецепта
Юлия, спасибо. Попробуйте купить бумагу другой фирмы, у меня такое тоже часто бывало, причина в бумаге. 
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30.10.2019 в 9:47:46
Елена
Юлия, его не надо на бумагу класть. Лучше на противень голый, я кладу на силиконовый коврик для выпечки.
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06.02.2020 в 12:40:33
Анастасия
Тесто как пельменное, сухое и твердое как газета
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29.10.2019 в 18:39:15
Инна Автор рецепта
Анастасия, очень странно. Наверное, вы что-то сделали не так. Учитывая количество положительных отзывов и мой личный опыт касательно данного рецепта. 
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29.10.2019 в 20:42:31
Юлия
Инна , здравствуйте, спасибо за рецепт очень вкусно,скажите пожалуйста можно ли это тесто сделать с вечера и положить в холодильник, а пиццу сделать на следующий день ?
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29.10.2019 в 9:46:40
Инна Автор рецепта
Юлия, думаю можно. Только заверните тесто в пищевую пленку. 
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29.10.2019 в 10:53:45
Юлия
Инна , спасибо большое)
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30.10.2019 в 2:58:25
Светлана
Огромное спасибо за рецепт теста, пиццы очень вкусные получились начинки делала разные !!!!
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27.10.2019 в 21:29:41
Инна Автор рецепта
Светлана , пожалуйста)) 
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29.10.2019 в 10:54:28
!!!
Пропорции не совпадают и на вкус не очень(одно огорчение!
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26.10.2019 в 19:54:21
Инна Автор рецепта
 мне очень жаль, что у вас ничего не получилось(((( 
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29.10.2019 в 10:55:05
Настя
!!!, наверное не умеете готовить попробуйте ещё
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21.12.2019 в 19:30:02
Евгений
Благодарю, тесто супер. Ещё сделал сырные борты, а по начинке кому как=) браво!! Всем добра!!!
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26.10.2019 в 15:07:56
Инна Автор рецепта
Евгений, сырные бортики - прекрасная идея. 
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29.10.2019 в 10:36:34
Ольга
Спасибо за рецепт теста! Пицца даже на следующий день была очень вкусной!
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24.10.2019 в 15:27:26
Инна Автор рецепта
Ольга, пожалуйста. У вас получилась отличная пицца 
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29.10.2019 в 10:35:58
Наталья
Спасибо за рецепт! Очень вкусно!
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23.10.2019 в 16:40:44
Инна Автор рецепта
Наталья, пожалуйста)
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29.10.2019 в 10:35:29
Елена
Очень хороша! Спасибо!
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22.10.2019 в 19:27:53
Инна Автор рецепта
Елена, пожалуйста))
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22.10.2019 в 20:42:15