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    АймкукПироги
    Сабурани из лаваша с сыром в д

    Сабурани из лаваша с сыром в духовке

    "Ленивый" сабурани - это аналог осетинского пирога с сыром. Ленивый - потому что для сборки пирога не нужно отваривать в кипятке тонкие листы пресного бездрожжевого теста, используется тонкий лаваш. Для пирога берется несколько сортов сыра, у меня - твердый сыр, брынза, моцарелла. Можно соединять разные сорта сыра, чтобы найти идеальный для себя вкус.

    Ингредиенты

    Тонкий лаваш 2 листа - 500 г

    Сыр твердый - 100 г

    Брынза - 100 г

    Моцарелла - 80 г

    Масло сливочное - 80 г

    Яйца - 2 шт.

    Молоко - 180 мл

    • 257 кКал
    • 1 ч. 30 мин.
    • 1 ч. 30 мин.
    • Б: 10.47
    • Ж: 16.24
    • У: 16.17

    Фото готового блюда

    AnnI_G автор рецепта
    5

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    Рейтинг 5 из 5
    на основе 7 голосов

    Пошаговый рецепт с фото

    Возьмите продукты для приготовления "ленивого" сабурани из лаваша с сыром в духовке.


    Все три вида сыра натрите на терке.


    Для заливки разбейте в миску яйца, влейте молоко, посолите.


    Взбейте венчиком до однородности.


    Возьмите форму для запекания. Положите лаваш так, чтобы немного свисали края. Смажьте лаваш растопленным сливочным маслом.


    Положите часть натертых сыров.


    Второй лаваш разрежьте на куски по размеру формы. Обмакните лаваш в молочно-яичную заливку.


    Положите этот лаваш в форму, присыпьте сыром. Следующий лист лаваша положите в форму и смажьте растопленным маслом. Сыр и опять лаваш, смоченный в заливке.


    Когда форма будет заполнена доверху, накройте пирог свисающими концами лаваша и залейте оставшейся начинкой. Ножом сделайте проколы, чтобы заливка просочилась внутрь. Запекайте сабурани из лаваша с сыром в духовке, заранее разогретой до 180°С, примерно на 35-40 минут.


    Запекайте пирог до румяной корочки. Но ориентируйтесь на особенности своей духовки. Испеченный сабурани смажьте сливочным маслом.


    Извлеките пирог из формы и немного охладите.



    Сабурани хорош как в теплом виде, так и в остывшем.


    Нежное тесто и много сырной начинки - очень вкусно! Приятного аппетита!



    Сабурани из лаваша с сыром в духовке — рецепт с фото пошагово

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    Важные дополнения к рецепту

    • Для начинки можно взять адыгейский сыр, сулугуни, сливочный, полутвердый сыр.

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    Комментарии и отзывы (4)
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    Лана
    Очень вкусно. Готовила под другим названием, рецепт проверен 
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    AnnI_G Автор рецепта
    Лана, очень вкусно, а название не важно)
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    Алена Прика
    На завтрак отлично и с чаечком сладким
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    AnnI_G Автор рецепта
    Алена Прика, 
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    (0)
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