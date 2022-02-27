Возьмите продукты для приготовления "ленивого" сабурани из лаваша с сыром в духовке.





Все три вида сыра натрите на терке.





Для заливки разбейте в миску яйца, влейте молоко, посолите.





Взбейте венчиком до однородности.





Возьмите форму для запекания. Положите лаваш так, чтобы немного свисали края. Смажьте лаваш растопленным сливочным маслом.





Положите часть натертых сыров.





Второй лаваш разрежьте на куски по размеру формы. Обмакните лаваш в молочно-яичную заливку.





Положите этот лаваш в форму, присыпьте сыром. Следующий лист лаваша положите в форму и смажьте растопленным маслом. Сыр и опять лаваш, смоченный в заливке.





Когда форма будет заполнена доверху, накройте пирог свисающими концами лаваша и залейте оставшейся начинкой. Ножом сделайте проколы, чтобы заливка просочилась внутрь. Запекайте сабурани из лаваша с сыром в духовке, заранее разогретой до 180°С, примерно на 35-40 минут.





Запекайте пирог до румяной корочки. Но ориентируйтесь на особенности своей духовки. Испеченный сабурани смажьте сливочным маслом.





Извлеките пирог из формы и немного охладите.









Сабурани хорош как в теплом виде, так и в остывшем.





Нежное тесто и много сырной начинки - очень вкусно! Приятного аппетита!







