В миску поместить мягкое масло и сахар. С помощью вилки массу хорошо растереть.





Добавить в масляную смесь мягкий творог и ещё раз растереть.





Далее вбить яйцо и добавить соль.





Просеять в миску муку.





Вымесить мягкое тесто, скатать в шар, завернуть в пищевую плёнку и поместить на 30 минут в холодильник.





За это время приготовить заливку: взбить яйца с сахаром, добавить муку и сметану. Массу тщательно взбить венчиком до однородности. Если любите сладкое, то количество сахара в заливке можно увеличить.





Форму для выпечки застелить пергаментом, выложить тесто в центр и руками распластать в лепёшку. Затем аккуратно придавливая тесто, сделать бортики. В корзинку из теста выложить ягоды, не размораживая.





Залить ягоды подготовленной сметанной заливкой.





Нагреть духовку до 190 градусов и печь заливной пирог с ягодами 1 час. Верх пирога должен зарумяниться. Пирог следует полностью остудить, затем извлечь из формы.





Переложить пирог на блюдо, посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порции и подать к столу. Очень вкусно! Приятного аппетита!