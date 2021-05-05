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    Аймкук.руПироги
    Заливной пирог с ягодами

    Заливной пирог с ягодами

    Сегодня будем ликвидировать морозильные запасы и готовить заливной пирог с ягодами. В сезон такой пирог можно приготовить из свежих ягод, но поскольку сейчас их нет, воспользуемся замороженными. У меня было чуть больше стакана вишни, а остальное - чёрная смородина, клюква и малина. В основе пирога - творожное тесто, а заливка готовится из сметаны и яиц. Пирог получается очень вкусным. Сладкая основа отлично гармонирует с кисленькими ягодами. Такой пирог прекрасно подойдёт для уютного семейного чаепития.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Для теста:

    Масло сливочное - 120 г

    Сахар - 100 г

    Творог - 75 г

    Яйцо - 1 шт.

    Соль - щепотка

    Мука пшеничная - 270 г

    Для заливки:

    Сметана - 200 г

    Яйца - 2 шт.

    Мука пшеничная - 2 ст.л.

    Сахар - 50 г

    Ягоды - 2 стакана

    • 242 кКал
    • 2 ч.
    • 2 ч.

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    4.94

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    Рейтинг 4.94 из 5
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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото

    В миску поместить мягкое масло и сахар. С помощью вилки массу хорошо растереть.

    Смешать сахар с маслом


    Добавить в масляную смесь мягкий творог и ещё раз растереть.

    Положить творог


    Далее вбить яйцо и добавить соль.

    Вбить яйцо


    Просеять в миску муку.

    Всыпать муку


    Вымесить мягкое тесто, скатать в шар, завернуть в пищевую плёнку и поместить на 30 минут в холодильник.

    Замесить тесто


    За это время приготовить заливку: взбить яйца с сахаром, добавить муку и сметану. Массу тщательно взбить венчиком до однородности. Если любите сладкое, то количество сахара в заливке можно увеличить.

    Смешать муку, сахар, яйца и сметану


    Форму для выпечки застелить пергаментом, выложить тесто в центр и руками распластать в лепёшку. Затем аккуратно придавливая тесто, сделать бортики. В корзинку из теста выложить ягоды, не размораживая.

    Положить на тесто ягоды


    Залить ягоды подготовленной сметанной заливкой.

    Влить заливку


    Нагреть духовку до 190 градусов и печь заливной пирог с ягодами 1 час. Верх пирога должен зарумяниться. Пирог следует полностью остудить, затем извлечь из формы.

    Испечь пирог


    Переложить пирог на блюдо, посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порции и подать к столу. Очень вкусно! Приятного аппетита!

    Рецепт заливного пирога с ягодами

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    Аймкук
    Автор рецепта
    Очень люблю готовить,экспериментировать на кухне и снимать результаты своего творчества.
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    Комментарии и отзывы (16)
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    Света Новиченко
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    (1)
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    Светлана
    Очень вкусный рецепт.Не всегда с первого раза удаётся всё, как описывают в рецепте. Испекла с черникой и малиной, и муку на кукурузный крахмал заменила. Легко резать, даже еще хорошо тёплый.Моим клиентам очень понравился.Даже муж сьел./Он обычно пирогов не ест.И готовит дома он/.Спасибо большое. Кто любит ягоды с кислинкой рекомендую.
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    (1)
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    Анжелика Автор рецепта
    Светлана, какой аппетитный пирог у вас получился! Особенно приятно, что клиенты оценилиВы для кафе пекли?
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    (0)
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    Ninokia
    Спасибо за прекрасный рецепт!
    Сегодня порадовала своих мужчин! Фотоотчет  прилагаю
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Большое спасибо за фотоотчёт! Замечательно у вас получилось!
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    (0)
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    Матильда
    М-м-м-м-, сколько ягод!!!
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Всё что нашла в своей морозилке Олесик! Ещё чуток осталось))
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    (0)
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    Татьяна
    очень вкусный пирог получился, разрез такой сочный
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Благодарю Танюша!
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    (0)
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    Лана
    Какая красота, сколько ягод. Вкуснятина!
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Спасибо Светочка!
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    (0)
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    ElenaV
    Лика, вкусненько- ароматненько, так захотелось!!
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Ленусь, ну хоть виртуально угощайся!
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    (0)
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    тома
    Прекрасный пирог! И у меня ещё много ягод! Обязательно приготовлю!
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Спасибо Томочка! Готовь на здоровье!
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    (0)
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    Марина
    Красивый  пирог! Тоже надо заняться утилизацией ягоды))
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    (0)
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    Анжелика Автор рецепта
    Спасибо Мариша! Да, нужно освобождать место под новый урожай!
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    Аймкук
    Аймкук

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