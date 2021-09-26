Блины из чечевицы

По этому рецепту чечевичные блины готовятся без муки, дрожжей, яиц или масла в составе, по сути из одной лишь сырой чечевицы и воды, с добавлением небольшого количества соли и, исключительно по желанию, специй. Если исключить время настаивания чечевицы, весь процесс активного приготовления чечевичных блинов займет не более 15-20 минут. При этом блины получаются мягкими, эластичными и гибкими, что позволяет не только использовать их вместо хлеба, но и заворачивать в них любую начинку. Просто, легко, полезно и вкусно. Попробуйте!





Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты.





Промойте и процедите зерна чечевицы. Залейте 150 граммов чечевицы 300 миллилитрами воды.





Прикройте емкость крышкой и оставьте при комнатной температуре на 3 часа. В этом рецепте важно соблюдать пропорции компонентов, поскольку от них зависит итоговая консистенция теста.





Настоявшуюся чечевицу поместите в чашу блендера, вместе с водой, в которой она настаивалась. Количество воды к этому моменту уменьшится, поскольку ее частично впитают зерна чечевицы, но оставшейся воды будет вполне достаточно, для того чтобы разбавить «тесто» до нужной консистенции.





Если вы не хотите использовать ту воду, в которой чечевица настаивалась, тщательно процедите зерна, измерьте невпитавшееся количество воды и замените его равным количеством свежей питьевой воды.





Измельчите чечевицу в блендере 3-4 минуты, пока не получится совершенно гладкая и однородная, пюреобразная масса.





Чечевица мягкая, поэтому обычно с этой работой справляется даже погружной блендер.





К получившейся массе добавьте по вкусу немного соли и молотого перца, а также молотую паприку и смесь сушеных трав или специи по своему вкусу. Хорошо все перемешайте.





В самом базовом варианте блины можно готовить без специй и даже без соли, но такой аскетичный вариант далеко не каждому придется по вкусу.





Тесто готово, можно приступать к обжариванию блинов. На среднем огне разогрейте антипригарную сковороду и кисточкой смажьте ее дно тонким слоем растительного масла. Влейте в сковороду 2 ст.л. теста и круговыми движениями разровняйте его тонким слоем, пока не получится блин диаметром около 12 см.





Обжаривать блины можно и без масла, на сухой сковороде, но в этом случае поверхность блинов чуть суховата на вкус. Поэтому если это не принципиальный момент, на мой взгляд, капельку масла все же лучше добавить.





Обжарьте блин на среднем огне 1.5 минуты с одной стороны, пока поверхность теста слегка не подсохнет и не станет матовой. Затем переверните блин и обжарьте еще примерно 1 минуту с другой стороны.





Обжаренный блин переложите на тарелку и повторите процедуру с оставшимся тестом. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 6-7 блинов диаметром 12 см.





Если вы планируете съесть блинчики в течение дня, их можно хранить при комнатной температуре. Блины не подсохнут и не потеряют свою гибкость. Для более длительного хранения (желательно все же не более 2 дней) герметично запакуйте блинчики и поместите в холодильник, а перед подачей разогрейте на сухой сковороде. Блины также можно заморозить.





Блины из чечевицы готовы. Приятного аппетита!



