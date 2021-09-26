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    Аймкук.руБлины
    Блины из чечевицы

    Блины из чечевицы

    Рецепт полезных, питательных и вкусных блинов из чечевицы должен быть в арсенале у каждого кулинара. Такие блины выручат в пост и непременно придутся по вкусу всем вегетарианцам, приверженцам здорового образа жизни и стремящимся к нему. Блины низкокалорийны, не содержат глютена, богаты растительным белком и невероятно просты в приготовлении.
    Аймкук

    Ингредиенты

    Красная чечевица – 150 г

    Вода – 300 мл

    Соль – по вкусу

    Молотый черный перец – по вкусу

    Паприка – 1 ч.л. (по желанию)

    Смесь итальянских трав - 0.5-1 ч.л. (по желанию)

    Растительное масло – для жарки (по желанию)

    • 107 кКал
    • 20 мин.
    • 3 ч.
    • 3 ч. 20 мин.

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    Аймкук
    Аймкук

    Пошаговый рецепт с фото и видео

    По этому рецепту чечевичные блины готовятся без муки, дрожжей, яиц или масла в составе, по сути из одной лишь сырой чечевицы и воды, с добавлением небольшого количества соли и, исключительно по желанию, специй. Если исключить время настаивания чечевицы, весь процесс активного приготовления чечевичных блинов займет не более 15-20 минут. При этом блины получаются мягкими, эластичными и гибкими, что позволяет не только использовать их вместо хлеба, но и заворачивать в них любую начинку. Просто, легко, полезно и вкусно. Попробуйте!


    Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты.


    Промойте и процедите зерна чечевицы. Залейте 150 граммов чечевицы 300 миллилитрами воды.


    Прикройте емкость крышкой и оставьте при комнатной температуре на 3 часа. В этом рецепте важно соблюдать пропорции компонентов, поскольку от них зависит итоговая консистенция теста.


    Настоявшуюся чечевицу поместите в чашу блендера, вместе с водой, в которой она настаивалась. Количество воды к этому моменту уменьшится, поскольку ее частично впитают зерна чечевицы, но оставшейся воды будет вполне достаточно, для того чтобы разбавить «тесто» до нужной консистенции.


    Если вы не хотите использовать ту воду, в которой чечевица настаивалась, тщательно процедите зерна, измерьте невпитавшееся количество воды и замените его равным количеством свежей питьевой воды.


    Измельчите чечевицу в блендере 3-4 минуты, пока не получится совершенно гладкая и однородная, пюреобразная масса.


    Чечевица мягкая, поэтому обычно с этой работой справляется даже погружной блендер.


    К получившейся массе добавьте по вкусу немного соли и молотого перца, а также молотую паприку и смесь сушеных трав или специи по своему вкусу. Хорошо все перемешайте.


    В самом базовом варианте блины можно готовить без специй и даже без соли, но такой аскетичный вариант далеко не каждому придется по вкусу.


    Тесто готово, можно приступать к обжариванию блинов. На среднем огне разогрейте антипригарную сковороду и кисточкой смажьте ее дно тонким слоем растительного масла. Влейте в сковороду 2 ст.л. теста и круговыми движениями разровняйте его тонким слоем, пока не получится блин диаметром около 12 см.


    Обжаривать блины можно и без масла, на сухой сковороде, но в этом случае поверхность блинов чуть суховата на вкус. Поэтому если это не принципиальный момент, на мой взгляд, капельку масла все же лучше добавить.


    Обжарьте блин на среднем огне 1.5 минуты с одной стороны, пока поверхность теста слегка не подсохнет и не станет матовой. Затем переверните блин и обжарьте еще примерно 1 минуту с другой стороны.


    Обжаренный блин переложите на тарелку и повторите процедуру с оставшимся тестом. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 6-7 блинов диаметром 12 см.


    Если вы планируете съесть блинчики в течение дня, их можно хранить при комнатной температуре. Блины не подсохнут и не потеряют свою гибкость. Для более длительного хранения (желательно все же не более 2 дней) герметично запакуйте блинчики и поместите в холодильник, а перед подачей разогрейте на сухой сковороде. Блины также можно заморозить.


    Блины из чечевицы готовы. Приятного аппетита!


    Блины из чечевицы — рецепт с фото пошагово
    Посмотрите видео версию рецепта: Блины из чечевицы
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    Комментарии и отзывы (13)
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    Анастасия
    Здравствуйте. Все сделала по инструкции. Но блины не вышли. Пришлось вылить тесто. Приставало к сковороде, напоминало кашу на воде, но никак не блины (
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    (0)
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    Ирина Белая Автор рецепта
    Анастасия, если кашу напоминало значит вы чечевицу недостаточно измельчили от того и все проблемы. Чтобы облегчить работу вашему блендеру попробуйте слить воду и  добавлять ее постепенно. Т.е пусть блендер сначала насколько сможет измельчит размоченную чечевицу, и только потом, порциями вливайте воду. Когда уже всю воду вольете, еще минутку взбейте на максимальных оборотах.  Тесто должно напоминать пену, пышное, гладкое, посмотрите на видео.
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    (1)
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    Ирина Белая Автор рецепта
    Анастасия, А в том что касается жарки,  с ним работа ничем не отличается от обычных блинов.  На сильном огне раскаляете сковороду. Вливаете тесто, распределяете его тонким слоем.Поверхность теста должна начать покрываться лопающимися мелкими пузырьками. Если этого не происходит - не достаточно разогрета сковорода, огонь нужно сделать сильнее. Переворачивать  их нужно только когда тесто схватится и края подрумянятся. Если пристают, рвутся -  рано переворачиваете. Если уловили момент когда не рвутся и не пристают, но  при этом слегка подгорают — когда распределили тесто сделайте огонь  чуточку ниже. Я последние полгода готовлю их на антипригарной  сковородке,без капли масла и не пристают. Делаю их и тонкими и  чуть потолще, ближе к лепешкам, тогда жарю примерно по 2 минуты с каждой стороны.Ориентируйтесь только на тесто, время обжаривания для ориентира.
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    (0)
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    Вера
    Спасибо за рецепт! Постараюсь в ближайшее время сделать такие блинчик и поэкспериментировать с начинками. Спасибо за интересные советы!
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    Ирина Белая Автор рецепта
    Вера, пользуйтесь на здоровье и заглядывайте с вкусными отчетиками!
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    (0)
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    линда
    Ирина Белая, я сделала блинчики, двойную порцию, с начинкой (капуста с грибами). Перед тем как подать на стол я всегда их обжариваю (любые блинчики с начинкой). Эта такая вкуснятина!!! Блинчики слегка похрустывают, а вкус у  них намного вкуснее, чем у мучных. Только такие буду делать блины, с разной начинкой и никакой муки. Но в тесто добавила яйцо.  Спасибо за очень вкусный рецепт.
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    (0)
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    Ирина Белая Автор рецепта
    линда, Большое спасибо за отзыв! Рада что рецепт пригодился! Надо попробовать обжарить с начинкой! Я иногда делаю версию с большим количеством пряных специй и трав (нам нравиться добавлять  свежую мяту, базилик, зеленый лук).  Получается что-то вроде пряных  лепешек в стиле индийской кухни. И с соусами вкусно, и сами по себе и в оливковое масло макнуть Они, кстати и без яиц  получаются, гибкие и нежные на вкус, попробуйте при случае!
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    линда
    Какая красота ваши блинчики. Если я захочу удвоить, значит и воды 600мл? Т.е. удваивается и то, и другое? Спасибо.
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    (0)
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    Ирина Белая Автор рецепта
    линда, да, конечно. Двойная порция - все удваиваем.
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    (1)
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    линда
    Ирина Белая, спасибо. Уже сегодня собираюсь печь. Но хочу сделать с начинкой.
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    (0)
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    Вера
    Большое спасибо за рецепт! Супер!
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    (1)
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    Татьяна
    Господа, ни в коем случае не используйте воду после замачивания чечевицы!!!! Чечевица (любая !!!которые утяжеляют пищеварение и не полезны, даже красная, даже если на ней указано "не требует замачивания") ДОЛЖНА замачиваться, т.к. это удаляет те кислоты и вещества в зерне, которые утяжеляют пищеварение и не полезны !!! Вода от замачивания - сливается, непригодна для пищи !!! (в "химию" итали не вдаюсь)    
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    (18)
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    линда
    Татьяна, совершенно верно. Все крупы, и бобовые, и орехи надо замачивать на несколько часов.
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    (0)
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    obedkova.anna
    Я сегодня сделала чечевичный оладьи, прелесть🤗
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    (1)
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    Татьяна
    слушай, а классная идея
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    (0)
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    Алена Прика
    Вот жеж затейница!
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    (2)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    Алена Прика, спасиб! 
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    (1)
    ответить
    Анжелика
    Ириша, отличные блинчики!
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    (1)
    ответить
    Ирина Белая Автор рецепта
    Анжелика, спасибо! Держу теперь дома запас чечевицы. Очень удобный рецепт оказался)
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    (3)
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    Аймкук
    Аймкук

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