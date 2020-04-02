E-mail:
Пароль:
Войти

Добро пожаловать на Аймкук!

Введите пожалуйста свои регистрационные данные, указанные при регистрации на сайте. Если у Вас нет учетной записи, Вы можете зарегистрироваться. Если Вы забыли пароль, попробуйте восстановить его.

Регистрация
Вход
    Расширенный поиск

    Сезонное меню


    Авторы Аймкук Книга рецептов

    Рубрикатор

    Коллекции

    Сезонное

    АпельсинБобыГранатГрейпфрутКапуста белокочаннаяКапуста БрокколиКартофельКивиЛимонЛук порейЛук репчатыйМандаринМорковьПомидорСвеклаСельдерейУкропХурмаЯблоко
    Поиск рецептов по ингредиентам

    Кулинарные рецепты

    Простые и вкусные, с фотографиями, шаг за шагом
    Кулинарный проект Аймкук - это уникальная коллекция рецептов простых и вкусных блюд с пошаговыми фото и видео, которая поможет вам готовить вкусную еду в любое время дня и ночи 365 дней в году. На страницах нашего сайта вас ждут интересные рецепты блюд домашней кухни, описания продуктов питания, познавательные кулинарные статьи, а также возможность знакомства с кулинарными традициями самых разных народов мира. Добро пожаловать на Аймкук.ру!
    • Рецептов с фото 28210
    • Рецептов с видео 1971
    • Авторов 80
    • Комментариев 206329
    Аймкук

    Свежие подборки с рецептами

    Показать ещё ...
    Аймкук

    Новые рецепты с пошаговыми фото

    Пошаговые рецепты с фото - это своего рода гарантия успеха. Ведь кулинарные рецепты простых и вкусных блюд, подкреплённые пошаговыми фотографиями, позволяют оценить достоверность рецепта, сложность приготовления блюда и конечный результат. Настроены на кулинарный успех? Готовьте с нами!
    Салат «Анфиска» из баклажанов на зиму
    Анна Crane
    Банановые панкейки с шоколадом внутри
    Татьяна
    Рыбные котлеты по-киевски
    Юлия2019
    Осетинский пирог с щавелем и сыром
    Юлия2019
    Банановые мини-панкейки
    AnnI_G
    Гречневая лапша с индейкой и овощами
    Zoya7
    Финский черничный пирог со сметанной заливкой
    Анна Crane
    Пряники на кислом молоке
    Светлана
    Тушеная тилапия с овощами
    Zoya7
    Желе из малины с агар-агаром на зиму
    Татьяна
    Печенье с манкой на кефире
    Матильда
    Кабачки кружочками на мангале на решетке
    Мария
    Желе из крыжовника с желатином
    Татьяна
    Яблочный крамбл в микроволновке
    Алена Прика
    Манник на простокваше
    Светлана
    Пирог «Зебра» на простокваше
    Светлана
    Закуска по-пражски
    AnnI_G
    Туршу по-турецки
    Лана
    Медальоны из хека на сковороде
    Zoya7
    Меренговый рулет с киви и бананом
    Veronika
    Холодный борщ с ветчиной (со щавелем)
    Zoya7
    Эскимо на палочке в домашних условиях
    Veronika
    Кофе по-японски
    Алена Прика
    Сискал (чеченское блюдо)
    AnnI_G
    Компот из малины и крыжовника на зиму
    Zoya7
    Варенье из зеленых абрикосов
    Zoya7
    Кекс «Голландский»
    Лана
    Желе из жимолости на зиму (с желатином)
    Анна Crane
    Молодой картофель в казане на костре
    Мария
    Кабачки в собственном соку на зиму
    Татьяна
    Жареное варенье из вишни на сковороде (с косточками)
    Алена Прика
    Кисель из шелковицы
    Татьяна
    Показать ещё ...
    Аймкук
    Все авторы

    Авторы рецептов

    Авторский состав проекта Аймкук.ру - это умудрённые опытом кулинары, которые уже много лет трудятся на кулинарном поприще и могут по праву называться мастерами своего дела. Наши авторы готовят только самые вкусные блюда, а их рецепты всегда просты и понятны. Знакомьтесь!

    • Лана
    • Рейтинг: 14872
    • Рецептов: 958

    • ElenaV
    • Рейтинг: 8099
    • Рецептов: 714

    • Мария
    • Рейтинг: 7148
    • Рецептов: 572

    • Инна
    • Рейтинг: 6019
    • Рецептов: 1148

    • Annabelle
    • Рейтинг: 3117
    • Рецептов: 645

    Аймкук

    Аймкук рекомендует!

    Запеканка из брокколи с сыром и яйцами
    ElenaV
    Картофельная запеканка с курицей
    + видео рецепт
    Ирина Белая
    Торт без выпечки с вишней
    Esenija
    Хе из рыбы (классический рецепт)
    Мария
    Смузи с хурмой, бананом и апельсином
    Kcuxen
    Сырный соус для спагетти
    Елена
    Пирог осетинский с сыром и зеленью
    Мария
    Жареные яблоки в тесте
    + видео рецепт
    Ирина Белая
    Сметанник классический
    Анжелика
    Салат «Тбилиси» с говяжьим сердцем
    Ната Киселева
    Болгарский салат с брынзой
    Лана
    Хычины с сыром и картофелем
    Мария
    Аймкук

    Рейтинг кулинаров

    Кулинары, пробуют готовить по рецептам Аймкук и делятся своими достижениями и результатами в фотоотчетах и комментариях.
    1. Дима+++
    Рейтинг: 4827
    2. ElizabethII
    Рейтинг: 3801
    3. Аники
    Рейтинг: 1766
    4. Ina
    Рейтинг: 1322
    5. Tatiana
    Рейтинг: 946
    6. Алла
    Рейтинг: 907
    7. Елена Фаевцева
    Рейтинг: 510
    8. Алиса
    Рейтинг: 500
    9. Степашка
    Рейтинг: 426
    10. ArmoR-nn
    Рейтинг: 410
    Все кулинары

    Свежие комментарии

    Все комментарии
    Гороховый суп с копчеными крылышками
    Степан, лавровый лист начинает горчить, если его передержать, поэтому рекомендуют добавлять специю за несколько минут до окончания приготовления, а затем
    от irka_kolchina
    Курица в майонезе с чесноком в духовке
    Люблю готовить курочку всегда вкусно ,
    от Ирина Васильевна
    Манник на кефире с творогом
    Эльвира, полагаю, в вашем случае можно было бы оставить манник в духовке ещё ненадолго, убавив температуру, чтобы он пропёкся целиком.
    от irka_kolchina
    Нежный шоколадный бисквит для тортов
    Ирина, какао и так добавляется в тесто в сухом виде. Поэтому всё же лучше использовать кофе - он даст характерный
    от irka_kolchina
    Фалафель в духовке
    Всё зависит от качества бумаги. В следующий раз можете попробовать смазать пергамент небольшим количеством масла. Благодарим вас за комментарий!
    от irka_kolchina
    Салат «Весеннее солнышко»
    Оксана, зелень - отличное дополнение к салату. Благодарим вас за комментарий к рецепту! Рады, что блюдо вам понравилось!
    от irka_kolchina
    Классический манник на кефире без муки
    Алина, высота пирога зависит от диаметра формы. Дополнение малиной - отличное решение! Благодарим вас за комментарий к рецепту! Рады, что
    от irka_kolchina
    Судак в сметане в духовке
    Елена, благодарим вас за комментарий к рецепту! Рады, что блюдо вам понравилось!
    от irka_kolchina
    Ажурные блинчики на молоке с кипятком
    Артур, понятно, что для гашения соды нужна кислота, но на деле зачастую используется кипяток в рецептах, не просто же так?
    от irka_kolchina
    Ажурные блинчики на кефире и молоке
    Светлана, благодарю вас за комментарий)) Рада, что рецепт вам понравился!
    от irka_kolchina
    Пышные оладьи на кислом молоке с дрожжами
    Дрожжи дают дополнительную кислоту...
    от Гарик
    Шоколадный торт «На раз, два, три»
    Таня, здорово, спасибо!
    от Мария
    Аймкук

    Фотоотчеты по рецептам

    Все фотоотчеты
    Хотите поблагодарить автора за кулинарный рецепт, и заодно поделиться вкусными фотографиями получившегося блюда? Загружайте свои фотографии на странице рецепта, по которому было приготовлено блюдо, и оно появится в общей галерее фотоотчётов на главной странице (то есть прямо здесь). *Ваши фотоотчёты помогают нам определять не только самые лучшие рецепты, но и самых лучших авторов. За что Вам огромное спасибо!
    Аймкук

    Аймкук в социальных сетях

    Подпишитесь на нас
    это интересно! :)
    Мобильная версия сайта