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Кулинарные рецепты
Простые и вкусные, с фотографиями, шаг за шагом
Кулинарный проект Аймкук - это уникальная коллекция рецептов простых и вкусных блюд с пошаговыми фото и видео, которая поможет вам готовить вкусную еду в любое время дня и ночи 365 дней в году. На страницах нашего сайта вас ждут интересные рецепты блюд домашней кухни, описания продуктов питания, познавательные кулинарные статьи, а также возможность знакомства с кулинарными традициями самых разных народов мира. Добро пожаловать на Аймкук.ру!
Аймкук
Аймкук
Новые рецепты с пошаговыми фото
Пошаговые рецепты с фото - это своего рода гарантия успеха. Ведь кулинарные рецепты простых и вкусных блюд, подкреплённые пошаговыми фотографиями, позволяют оценить достоверность рецепта, сложность приготовления блюда и конечный результат. Настроены на кулинарный успех? Готовьте с нами!
Салат «Анфиска» из баклажанов на зимуАнна Crane
Банановые панкейки с шоколадом внутриТатьяна
Рыбные котлеты по-киевскиЮлия2019
Осетинский пирог с щавелем и сыромЮлия2019
Банановые мини-панкейкиAnnI_G
Гречневая лапша с индейкой и овощамиZoya7
Финский черничный пирог со сметанной заливкойАнна Crane
Пряники на кислом молокеСветлана
Тушеная тилапия с овощамиZoya7
Желе из малины с агар-агаром на зимуТатьяна
Печенье с манкой на кефиреМатильда
Кабачки кружочками на мангале на решеткеМария
Желе из крыжовника с желатиномТатьяна
Яблочный крамбл в микроволновкеАлена Прика
Манник на простоквашеСветлана
Пирог «Зебра» на простоквашеСветлана
Закуска по-пражскиAnnI_G
Туршу по-турецкиЛана
Медальоны из хека на сковородеZoya7
Меренговый рулет с киви и бананомVeronika
Холодный борщ с ветчиной (со щавелем)Zoya7
Эскимо на палочке в домашних условияхVeronika
Кофе по-японскиАлена Прика
Сискал (чеченское блюдо)AnnI_G
Компот из малины и крыжовника на зимуZoya7
Варенье из зеленых абрикосовZoya7
Кекс «Голландский»Лана
Желе из жимолости на зиму (с желатином)Анна Crane
Молодой картофель в казане на костреМария
Кабачки в собственном соку на зимуТатьяна
Жареное варенье из вишни на сковороде (с косточками)Алена Прика
Кисель из шелковицыТатьяна
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Аймкук
Аймкук
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Смузи с хурмой, бананом и апельсиномKcuxen
Сырный соус для спагеттиЕлена
Пирог осетинский с сыром и зеленьюМария
Жареные яблоки в тесте
+ видео рецептИрина Белая
Сметанник классическийАнжелика
Салат «Тбилиси» с говяжьим сердцемНата Киселева
Болгарский салат с брынзойЛана
Хычины с сыром и картофелемМария
Аймкук
Рейтинг кулинаров
Кулинары, пробуют готовить по рецептам Аймкук и делятся своими достижениями и результатами в фотоотчетах и комментариях.Все кулинары
Свежие комментарииВсе комментарии
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Нежный шоколадный бисквит для тортов
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Салат «Весеннее солнышко»
Классический манник на кефире без муки
Судак в сметане в духовке
Ажурные блинчики на молоке с кипятком
Ажурные блинчики на кефире и молоке
Пышные оладьи на кислом молоке с дрожжами
Шоколадный торт «На раз, два, три»
Аймкук
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C 8 марта, дорогие женщины!
Дорогие дамы, от нашего малочисленного мужского коллектива поздравляем вас с 8 МАРТА!
08.03.2021
Поздравления с Новым годом от команды Аймкук
Здоровья вам и вашим близким, денег, счастья, самореализации и всего самого наилучшего!
30.12.2020
Учимся готовить вместе с Аймкук!
Затяжные каникулы, связанные с определенными обстоятельствами - это отличная возможность освоить кулинарное мастерство.
02.04.2020